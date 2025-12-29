Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Это другое: Израиль бесстрашно признал независимость Сомалиленда

Израиль признал независимость Сомалиленда, пользуясь покровительством США
Мир » Азия » Ближний Восток

Израиль признал независимость Сомалиленда, не вызвав критики в США, не говоря уже о санкциях. Между тем ситуация совсем не отличается от признания Россией Донбасса.

Столица Сомалиленда Харгейса
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by J Hazard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Столица Сомалиленда Харгейса

Израиль признал независимость Сомалиленда, чтобы бомбить хуситов

Израиль официально признал независимость Сомалиленда 26 декабря 2025 года, чем присоединился к Тайваню и Эфиопии.

Сомалиленд — это бывшая британская колония в Африке, которая 26 июня 1960 получила независимость под этим же названием. Государство было официально признано 35 странами, включая Великобританию и Египет. Но через пять дней, 1 июля 1960 года, Сомалиленд добровольно объединился с бывшим итальянским Сомали в единое государство. В 1991 году северяне, недовольные совместной жизнью, объявили об аннулировании союза и о восстановлении суверенитета Республики Сомалиленд. В 2001 году 97% населения на референдуме поддержали новую Конституцию и независимость.

Сомалиленд имеет собственную валюту, армию, проводит выборы, оставаясь при этом непризнанным большинством стран мира.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Сомалиленд выразил желание присоединиться к "Авраамовым соглашениям" для нормализации отношений с Израилем, но истинная причина признания в другом — Сомалиленд расположен в Аденском заливе напротив Йемена, где базируются враждебные Израилю хуситы, которые прочно заблокировали работу израильского порта Эйлат. В последние годы Моссад создал оперативную инфраструктуру в Сомалиленде, а теперь ВВС Израиля получат возможность бомбить хуситов с близкого расстояния.

Нетаньяху планирует обсудить поддержку Сомалиленда в Вашингтоне, а правительство частично признанной республики уже предложило США права на добычу полезных ископаемых и место для военно-морской базы в обмен на дипломатическую поддержку. Однако президент США Дональд Трамп заявил The New York Post, что не признает независимость Сомалиленда. И понятно почему — портить отношения с арабами он не хочет.

Арабские страны могли бы действовать решительнее

Решение Израиля вызвало резкое осуждение со стороны не только Сомали, но и Египта, Турции, Лиги арабских государств и Африканского союза, которые считают это "посягательством на территориальную целостность Сомали". Источник в королевской семье Саудовской Аравии заявил израильскому Channel 12, что решение Израиля отдалит королевство от нормализации отношений с ним.

"Как бы он (Нетаньяху) себя чувствовал, если бы Саудовская Аравия в ответ поддерживала палестинские и ливанские движения за освобождение? Будет ли он считать это объявлением войны? ", — заявил источник.

Так сделайте это. Сорганизуйтесь с Ираном и направьте контингент в Газу, на юг Ливана, помогите разоружить ливанскому правительству "Хезболлу" (решение Бейрутом принято), перестаньте продавать нефть США — главному спонсору Израиля. Так ведь нет же этого, главный недостаток арабской солидарности, это отсутствие дел.

А вот Израилю всё равно, признают ли его решения арабские страны или нет. И заметим, что со стороны Запада нет призывов к санкциям, хотя вопрос о территориальной целостности Сомали налицо. Там оправдываются тем, что границы между странами в Африке и на Ближнем Востоке "уходят корнями в колониальную эпоху”, делая их произвольными. А признание Сомалиленда трактуется как дипломатический акт в отношении региона, который и так десятилетиями не контролируется центральным правительством Сомали (хотя им там ничего не контролируется кроме президентского квартала).

Донбасс — это другое

То есть Донбасс — это совсем другое. Хотя границы, нарезанные большевиками, были также произвольными, и регион также не контролируется Киевом уже 10 лет, тем не менее западные санкции всё вводятся и вводятся.

Можно было бы посоветовать России поучиться у Израиля, но учиться нечему, потому что Израиль действует в режиме полного благоприятствования со стороны США, а Россия — в санкционном режиме в условиях прокси-войны.

Россия также хотела бы наладить отношения с Сомалилендом, поскольку порт Бербера построен советскими специалистами и тоже мог бы служить военной базой. В апреле 2025 года в СМИ появилась информация о письмах МИД РФ в адрес властей Сомалиленда с предложениями о прямом экономическом и гуманитарном сотрудничестве, включая доступ к порту Бербера. Однако, по сообщениям некоторых изданий, из-за утечки этих документов и "дипломатических ошибок" руководства Сомалиленда контакты были заморожены.

Москва старается не вступать в открытый конфликт с Африканским союзом и арабскими странами по вопросу границ, потому что на нейтралитете ближневосточного региона завязан обход западных санкций и политика в ОПЕК+.

Вчера стало известно, что вслед за Израилем Южный Судан признал Сомалиленд независимым государством.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Саид Гафуров
Саид Гафуров — политолог, руководитель направления "Восток", ведущий прямых эфиров Правды.Ру
