Трамп сломал план Зеленского на секретных переговорах во Флориде

Последствия встречи: что будет с Украиной после разговора Трампа и Зеленского?

Встреча Трампа с Зеленским показала, что президент США извлёк уроки от общения с европейцами. Они невольно помогают корректировать план Трампа в пользу России.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

По сложным вопросам не договорились

Встреча в резиденции президента США во Флориде длилась около 2 часов, несомненно, это была решающая встреча перед выбором Украины между миром или войной. На итоговой пресс-конференции обе стороны настояли, что остались 1-2 проблемы, которые необходимо решить. Владимир Зеленский твердил про свои 20 пунктов, президент США Дональд Трамп о них не упомянул ни слова.

Трамп прервал Зеленского, когда он сказал, что "мирный план из 20 пунктов был одобрен на 90%, а гарантии безопасности между США и Украиной были одобрены на 100%".

"Мне не нравится называть процентные показатели. Есть один или два очень сложных вопроса", — сказал президент США.

Украинское издание "Страна" считает, что главный итог переговоров — "поломан план" украинских властей и Европы убедить Трампа принять озвученные Зеленским 20 пунктов как новое мирное предложение. Была надежда, что после этого президент РФ Владимир Путин выйдет из переговоров, и " можно было бы требовать от президента США новых санкций".

А вот политолог Максим Жаров в Telegram отметил, что Трамп "плывёт" по "руслу", прорубленному для него "глобальным Лондоном" и Киевом, а своей переговорной повестки по решению украинского кризиса он по-прежнему не имеет. Для Жарова очевидно, что Трампа "сплавляют как бревно" по вопросу территорий, и даже "зовут Трампа" выступить в Раде по этому вопросу.

20 пунктам не бывать: Трамп нанёс чувствительные удары по европейцам

Однако есть несколько моментов, которые говорят в пользу первой точки зрения. Во-первых, Трамп на этот раз свёл к минимуму участие европейцев, они поставлены перед фактами после сначала разговором с Путиным, а потом с Зеленским. Причём уточнение позиции Путина — это унижение европейцев.

Во-вторых, не факт, что Трампа зовут выступить в Раде, это, скорее, его личное предложение, судя по невнятной реакции на это Зеленского: " Вам всегда рады на Украине".

В-третьих Трамп согласился с позицией Путина, что референдум по территориям отменяется. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передавая согласие в том, что прекращение огня "под предлогом референдума" приведет лишь к затягиванию войны. И сам Трамп также сказал, что "на переговорах по Украине не обсуждают остановку огня, поскольку её очень легко нарушить". То есть планы европейцев по перемирию, чтобы дать Зеленскому передышку, провалились.

В-третьих, Трамп сказал, что большую часть обеспечения безопасности Украины на себя возьмёт Европа. Это является ещё одним ударом по европейцам, которые всё ещё надеются на решающее участие США.

В-четвёртых, Трамп отметил, что Россия не обстреливала Запорожскую АЭС, что является обвинение европейцев и Зеленского во лжи. Это значит, что в споре за ЗАЭС Трамп не пойдёт на исключение России из управления станцией и возвращение её Украине.

Конечно, это его позиция на сегодняшний день, которая будет меняться, но, безусловно, не в пользу Украины, потому что у неё "нет карт".

Россия не может повторять прежние ошибки

Из нового — решено создать две рабочие группы. Первая будет заниматься вопросами безопасности, другая — экономической проблематикой. Вероятно, ко второй группе относится заявление Трампа, что Путин ранее продавал Украине газ по низким ценам. Очень бы не хотелось наступать на те же грабли, когда Москва таким образом спонсировала укрепление украинского национализма. Но если эта группа будет обсуждать привлечение замороженных российских активов, то это можно приветствовать, так как нанесёт удар по планам Европы финансировать Киев.

Можно сделать вывод, что прорывов на встрече Трамп-Зеленский не было, потому что время, как, видимо, Трамп считает, пока терпит. Рискнём предположить, что пока он не увидит решительного прорыва ВС РФ на фронте с угрозой потерять свои украинские редкозёмы, решительного давления на Зеленского не будет. Последний же получил деньги от ЕС, по крайней мере, на год, и вместе с европейцами будет ждать ноября будущего года, надеясь на победу демократов на выборах в конгресс.

