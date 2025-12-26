Трамп ударами по Нигерии продемонстрировал отношение к миру за приделами США

Нигерия стала ареной для политического пиара Трампа и его команды

Удар США по Нигерии в "защиту христиан" является чистейшей воды пиар акцией и не делает чести нигерийскому правительству, которое попыталось "сохранить лицо".

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by User:Profoss - Original work:Uwe Dedering, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17436057 is licensed under https://ru.wikipedia.org/wiki/ Нигерия, штат Сокото

США нанесли удар по террористам в Нигерии, которых сами вырастили

Африканское командование США (АФРИКОМ) заявило, что нанесло удар по "штату Собото" в Нигерии, утверждая, что были убиты несколько террористов ИГИЛ*. Но в Нигерии нет "Собото". Этот штат называется Сокото. АФРИКОМ даже не может правильно написать место приложения удара — прекрасная демонстрация того того, как Вашингтон "понимает" мир за пределами США.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети, что удар нанесён после его предупреждения:

"Ранее я предупреждал этих террористов, что если они не остановят резню христиан, им придется дорого заплатить, и сегодня вечером это произошло".

Однако США сами взрастили "Боко Харам", который крадёт детей из школ. В начале 2025 года один из конгрессменов заявил, что средства USAID** "непреднамеренно" попадают в распоряжение таких группировок, как эта.

В ноябре 2025 года администрация президента вернула Нигерию в список стран, "вызывающих особую озабоченность" (CPC) в связи с нарушениями религиозных свобод.

Власти Нигерии согласились на удары по своему населению под давлением США

Власти Нигерии назвали это решение "политизированным и неточным". Президент Бола Тинубу изначально воспринял угрозы Трампа о военном вмешательстве как "неконституционные" и подрывающие суверенитет государства.

Нигерия (240 млн чел.) почти поровну разделена на мусульман (север) и христиан (юг). Правительство страны заявляет, что насилие исходит от банд и террористов, жертвами которых становятся и мусульмане, и христиане. Акцент только на защите христиан, по мнению Абуджи, может спровоцировать межрелигиозный конфликт внутри страны. Власти подчеркивали, что корень проблем лежит в этнических спорах, борьбе за ресурсы между фермерами и пастухами, а также в бандитизме, а не в системном преследовании по признаку веры.

Но сегодня Нигерия подтвердила, что удары были нанесены по просьбе нигерийского правительства. Чтобы "сохранить лицо", министерство иностранных дел Нигерии подчеркнуло, что это была совместная операция с США, основанная на нигерийских разведданных, а удары направлены против террористических элементов в целом.

При этом Трамп в своих заявлениях продолжает делать акцент на защите "невинных христиан". Налицо давление, оказанное на Нигерию.

США являются крупнейшим иностранным инвестором в этой стране, особенно в нефтегазовом секторе. 22 декабря 2025 года США и Нигерия подписали новое пятилетнее соглашение в области здравоохранения на сумму 2 млрд долларов. Государственный департамент оставляет за собой право приостановить помощь, если действия Нигерии не будут соответствовать интересам США или если страна не будет эффективно бороться с преследованием христиан.

Корреспондент Al Jazeera Ахмед Идрис, ведущий репортаж из Лагоса, сообщил, что в социальных сетях распространяются фотографии осколков ракеты после удара по деревне в штате Сокото, который не привел к жертвам.

"Если говорить о предполагаемом геноциде христиан в Нигерии, то штат Сокото, вероятно, последнее место, где многие нигерийцы могли бы подумать, что это происходит", — сказал Идрис.

По его совам, подавляющее большинство населения штата составляют мусульмане, и он не помнит практически ни одного нападения на христиан в этом регионе. Главный очаг активности регистрируется в других штатах — Борно, Йобе и Адамава.

США не имеют влияния в Африке, удары по деревням его не вернут

Одни только авиаудары не приведут к полному прекращению террора в Нигерии. Боевики легко перемещаются на мотоциклах и часто используют заложников (включая школьников) в качестве прикрытия. Помощь могла бы прийти (если уж говорить о помощи) в качестве американского спецназа, но при Трампе численность американских войск в Африке сокращается на фоне ухода из Нигера, где была закрыта крупная база США на тысячу солдат, и Чада. А в рамках анонсированной реформы Пентагона AФРИКОМ вообще будет ликвидировано, его припишут к общему международному командованию.

Озабоченность Трампа убийством христиан в Нигерии выглядит внутренним вопросом завоевания электората МAGA перед выборами в конгресс в ноябре, а также отвлечением внимания от новых файлов Эпштейна и запугиванием Венесуэлы. На самом деле попытки Трампа заключить перемирие между Руандой и Конго провалились и наглядно показали, что США сейчас никак не влияют на внутриафриканские процессы.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.

** Организация признана в РФ нежелательной, её деятельность запрещена

Читайте Telegram-канал автора.