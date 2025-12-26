Секретный удар по ЕС: план России и США, который изменит карту Европы навсегда

Ситуативные партнёры: Россия поддержит план США по развалу Евросоюза

Ситуативно развал Евросоюза — цель Вашингтона, и это также цель Москвы, вместе они справятся.

США не видят в небелой Европе союзника

В уходящем году Вашингтон перестал воспринимать Евросоюз как партнёра, он превратился для США в главного идеологического и экономического конкурента, которого президент Дональд Трамп считает более опасным для выполнения своих исторических целей (сделать Америку снова великой), чем Россию.

В новой стратегии национальной безопасности Белый дом предупредил Европу о "цивилизационном выгорании" в ближайшие 20 лет. Угроза представляется экзистенциальной, об этом постоянно говорит вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он утверждает, что главная опасность для Европы исходит от потери национальной идентичности из-за миграции и снижения рождаемости среди белого населения. По его мнению, некоторые члены НАТО в ближайшие десятилетия станут "преимущественно неевропейскими". Особенно это касается Великобритании и Франции, которые из-за этого "потеряют культурную связь с Америкой". Вэнс предупредил, что приход к власти в Европе "исламистски ориентированных" политиков может привести к тому, что ядерные арсеналы Великобритании и Франции окажутся в руках людей, враждебных США.

Администрация Трампа этим намекает, что США будет сложно защищать союзников, которые "разрушают себя изнутри".

Европа — это не демократия

Новая стратегия также обвиняет ЕС в "подрыве политических свобод и суверенитета" стран-участниц и призывает их "культивировать сопротивление" текущему курсу Европы. Вэнс прямо заявил в Мюнхене, что "если вы (Европа) бежите в страхе от собственных избирателей, то США ничего не смогут для вас сделать".

В декабре Вашингтон пошёл дальше и ввёл санкции против ряда европейских чиновников (Тьерри Бретон и другие), ответственных за борьбу с "дезинформацией". Госсекретарь Марко Рубио заявил, что эти лица способствовали подавлению "американских точек зрения" в социальных сетях, что противоречит первой поправке к Конституции США.

Экономическое давление США на ЕС разрушает его экономику

Есть и экономическое давление, ранее неприемлемое. Трамп назвал ЕС торговым "чудовищем", созданным, чтобы "обдирать" американцев. В апреле введены 30%-ные базовые пошлины на весь импорт из ЕС . Позже, в августе, после жёстких переговоров, была установлена планка в 15% в обмен на уступки со стороны Брюсселя.

По всему Евросоюзу и в Великобритании регистрируется стагнация экономик не только по причине торговых пошлин, но и из-за навязанных закупок дорогих американских энергоносителей, ведущие компании Европы бегут в США или другие страны.

В декабре издание Defense One распространило сообщение о секретном приложении к упомянутой стратегии, согласно которому США могут содействовать выходу из Евросоюза Венгрии, Австрии, Италии и Польши, чтобы переориентировать их на прямой союз с США. Трамп усиливает давление на ЕС, подтверждая претензии на Гренландию.

Таким образом, в уходящем году администрация США перевернула с ног на голову традиционную систему союзов: ЕС воспринимается как препятствие, которое нужно ослабить, а Россия — как субъект для прагматичного торга.

Россия поможет США развалить Евросоюз

В стратегии нацбезопасности Россия не упоминается как "противник" или "угроза". Для Трампа Россия сегодня — это региональная держава, с которой можно договориться о разделе сфер влияния, чтобы сосредоточиться на конкуренции с Китаем.

Россия цивилизационно более близка пришедшим к власти американским элитам — это консервативная, христианская страна, которая ограничивает миграцию. С точки зрения бизнеса, она также привлекательна, обладая ресурсами и передовыми компетенциями в мирном атоме и космосе, а также обширной логистикой.

Россия поможет Трампу в развале ЕС через Украину, выкачивая из либералов деньги на её содержание. Она будет поддерживать в социальных сетях те же европейские политические движения, что и США, что создаст "эффект тисков" для правительств Европы. Москва также будет вести переговоры напрямую с европейскими правительствами (Венгрия, Словакия, Чехия), предлагая им выгодную торговлю. Рано или поздно, но таких переговоров станет настолько много, что это лишит Евросоюз его основной функции — коллективной внешней политики и системы безопасности.

Европа традиционно попытается справиться с кризисом через войну с Россией, но шансов её выиграть нет никаких из-за того, что население вынесет либеральные правительства "на вилах", как только появится реальная угроза третьей мировой войны.

