$31 млрд на бред: раскрыты абсурдные траты бюджета США в 2025 году

Хомяки-качки, секс и кокаин, коты и унитаз-ID: на что США спустили $31 млрд

Сенатор Рэнд Пол опубликовал свежий отчёт Festivus 2025 о самых странных, глупых и откровенно "попильных" тратах бюджета США. Этот отчёт дополняет аналогичные, сделанные с 2010-го по 2024 год.

Фото: Desingned by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скрученные купюры долларов

Мы изучили этот "хит-парад безумия" и выбрали самое сочное.

Американская наука очень хочет узнать, как наркотики действуют на животных, насекомых и птиц.

Хорьки-бухарики ($1 000 000): зверьков учили "запойному пьянству", чтобы посмотреть, как деградирует мозг подростка от алкоголя.

Кокаиновые щенки ($2 000 000): биглям вкалывают чистейший порошок. Снова. До этого на такие же опыты спустили $13 млн.

Кокаин для пчел ($400 000): биглей им оказалось мало. Выяснилось: под порошком пчёлы начинают неистово танцевать, но совершенно забивают на сбор пыльцы.

Бойцовские хомяки на стероидах ($3 000 000): хомяков накачивали анаболиками и смотрели, как они устраивают бои в клетках. Итог: хомяки-качки — очень злые.

Обезьяны-лудоманы ($14 643 280): приматов заставили играть в симулятор казино The Price Is Right. Выяснилось — обезьяны тоже любят халяву.

Перепела-кокаинисты ($874 000): изучали, становится ли секс птиц под наркотой "более рискованным".

Самое интересное, что на защите проектов учёные-кокаинисты выглядели самыми довольными "живчиками" и обращались за продолжением исследований. Кажется, часть "реквизита" уходила не только щенкам и перепелам…

Но это еще не всё — и даже не половина.

Русские коты на дорожках ($2 700 000): американский минздрав (NIH) слал деньги в Питер, чтобы там смотрели, как кошки бегают по ленте. Цель — создание "робокотов". Для киборгов-котов санкций не существует. Центрифуга для котят ($1 513 299): малышей крутили до тех пор, пока их не начинало рвать. Пытались лечить морскую болезнь. Половина подопытных погибла. Боль у креветок ($500 000): учёные били креветок током и поливали уксусом, чтобы доказать… что им больно. А потом мучали их на беговых мини-дорожках. Живи теперь с этим. Ящерицы-каскадёры ($75 000): рептилий сдували промышленными строительными фенами, чтобы понять, на какой скорости ветра они отпустят ветку, улетят и разобьются.

Мало? Десятки миллионов ушли на хай-тек из унитаза и Танос на минималках.

Анальный паспорт ($6 900 000): разработка унитаза с ИИ и камерами. Он узнаёт владельца по "отпечатку попы" и тут же берёт анализы, внося их в базы данных госдепа. Щелчок Таноса ($118 000): пытались заставить протез руки щёлкнуть пальцами так же круто, как злодей из Marvel. Потратили сто тысяч, щёлкнули едва слышно. Зарядки-невидимки ($7 500 000 000): на 7,5 млрд (!!!) в США построили всего 68 электрозаправок. Это по $110 млн за одну, если что.

Социальный аудит показал: гранты рекой шли на всё — от вьетнамских жриц до футбола.

Футбол против калашникова ($345 434): гениальный план — отучить пиратов от грабежей с помощью футбола. Думали, кайф от гола заменит им адреналин от захвата судна. Привезли забытую "звезду" из СНГ. Закончилось быстро: пираты решили, что взять игрока в заложники ради выкупа — куда более профитный спорт. Проект свернули, пока футболисту не отрезали голову.

Вьетнамские проститутки ($442 340): учёные получили почти полмиллиона баксов на "изучение привычек" жриц любви. Это было годовое (!) глубокое погружение 10 мужчин-исследователей в индустрию за счёт налогоплательщиков. Завидуем молча.

Интим на госслужбе ($150 000 000): деньги на оплачиваемые отпуска сотрудникам, которых застукали на работе за просмотром порно, рассылкой нюдсов или сексом в офисе. Вместо увольнения — каникулы.

Стихи в зоопарках ($1 000 000): грант на написание лирики о природе и расклеивание её в вольерах. Четверостишия, которые никто не читал, обошлись в миллион.

Украинские тиктокеры ($4 840 000): госдеп платит блогерам за хейт Москвы даже в обзорах на кино, музыку и видеоигры.

Армия-призрак ($76 000 000): десять лет США платили зарплату солдатам Сомали, которых не существует. Мёртвые души, Гоголь нервно курит.

Марвеловские злодеи ($750 000): научное обоснование того, почему плохие парни в кино всегда проигрывают.

Эпикриз?

Итоговая сумма только этого "парада уродов" — $31 437 216 280.

Попил Откатыч вышел на международный уровень и не планирует останавливаться.

Уточнения

Рэндал Говард (Рэнд) Пол — американский политик, сторонник либертарианских политических взглядов, сенатор от штата Кентукки, член Республиканской партии, один из активистов движения чаепития.



Федеральный бюджет США Бюджет Правительства Соединённых Штатов предлагается Президентом США в виде запроса к Конгрессу. Доходы и расходы федерального бюджета США были самыми большими среди стран мира.

