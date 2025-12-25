Алиев не участвовал в саммите СНГ, причины демарша не вызывают сомнений

Алиев игнорирует Москву, что является сигналом на разрыв отношений с РФ

Пропуск Ильхамом Алиевым саммита СНГ в Москве "не заметили", но там понимают, что дело вовсе не в катастрофе самолёта AZAL.

Алиев наказал Москву игнорированием саммита СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев игнорировал 22 декабря неформальный саммит лидеров стран СНГ, проходивший в Санкт-Петербурге, хотя Москва анонсировала его участие.

Азербайджанский Центр исследований Южного Кавказа в Telegram указывает, что у Баку нет никаких проблем с самим саммитом СНГ, а есть проблемы с Москвой. Авторы поста обвиняют Россию в том, что она "не выполнила свою часть работы" в расследовании причин катастрофы самолёта AZAL, а предпочла "пустые заявления и бездействие”.

"Неявка Ильхама Алиева на саммит СНГ — это политический сигнал России", — заявил политолог Ахмад Шахидов в интервью ARB24.

Пропуск саммита трактуется им и другими как отказ участвовать в "символических платформах" до тех пор, пока не будут решены базовые двусторонние проблемы.

Среди них накже находится недовольство выплатами пострадавшим и погибшим в катастрофе. МИД РФ и компания "АльфаСтрахование" заявили, что основные выплаты по страхованию были сделаны ещё в феврале-сентябре 2025 года. Авиакомпании AZAL выплачена полная страховая стоимость самолета — 1,003 млрд рублей (около $12,3 млн). Выплачены также страховки семьям пострадавших и погибших пассажиров на общую сумму около 358,4 млн рублей. Однако официальный Баку подчеркивает, что эти деньги — стандартные страховые выплаты, а не межгосударственная компенсация за сбитый самолет. МИД Азербайджана назвал заявления российской стороны о завершенных выплатах "вводящими в заблуждение".

Астана обвинения Баку в адрес Москвы не подтверждает

Позиция Азербайджана выглядит надуманной. В октябре 2025 года в Душанбе президент РФ Владимир Путин публично признал, что причиной катастрофы мог стать "технический сбой" российской ПВО, и пообещал, что Россия выплатит соответствующую компенсацию.

От Казахстана, на территории которого произошло крушение и который возглавляет комиссию по расследованию, заявлений о недобросовестном участии России не поступало. Астана подчёркивает, что расследование носит технический характер, а не политический. На критику о медлительности со стороны Баку казахстанские чиновники отвечают, что задержки вызваны необходимостью проведения сложных экспертиз в третьих странах (Бразилии — страна производитель самолета) для исключения любого давления.

Причина демарша Алиева — в желании вступить в НАТО

Причины демарша Алиева, который не хочет ждать официального отчёта, лежат гораздо глубже, а именно в курсе на сближение с НАТО вкупе с позиционированием себя главным региональным игроком. 6 ноября 2025 года Баку официально заявил, что азербайджанская армия находится в процессе полного приведения в соответствие со стандартами НАТО. Это касается не только вооружения, но и структуры управления, образования и доктрины. В Азербайджане только что прошли "дни НАТО", в рамках которых обсуждалось расширение участия страны в операциях альянса.

Как только Алиев подаст заявку на вступление в НАТО, примирительная позиция Москвы резко изменится. А пока Путин шлёт Алиеву поздравления с днем рождения, подчёркивая, что отношения между странами "основываются на традициях дружбы, добрососедства и стратегического партнерства и союзничества".

Отчёт о причинах авиакатастрофы AZAL под Актау ожидается до конца 2025 года или в начале 2026 года. Ведутся два параллельных расследования: техническое (Министерством транспорта) и уголовное (Генеральной прокуратурой), при этом уголовное расследование, как ожидается, займёт больше времени. ИКАО даёт на расследование год.

