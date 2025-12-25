Алиев не участвовал в саммите СНГ, причины демарша не вызывают сомнений

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Мир » Бывший СССР » Азербайджан

Пропуск Ильхамом Алиевым саммита СНГ в Москве "не заметили", но там понимают, что дело вовсе не в катастрофе самолёта AZAL.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах
Алиев наказал Москву игнорированием саммита СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев игнорировал 22 декабря неформальный саммит лидеров стран СНГ, проходивший в Санкт-Петербурге, хотя Москва анонсировала его участие.

Азербайджанский Центр исследований Южного Кавказа в Telegram указывает, что у Баку нет никаких проблем с самим саммитом СНГ, а есть проблемы с Москвой. Авторы поста обвиняют Россию в том, что она "не выполнила свою часть работы" в расследовании причин катастрофы самолёта AZAL, а предпочла "пустые заявления и бездействие”.

"Неявка Ильхама Алиева на саммит СНГ — это политический сигнал России", — заявил политолог Ахмад Шахидов в интервью ARB24.

Пропуск саммита трактуется им и другими как отказ участвовать в "символических платформах" до тех пор, пока не будут решены базовые двусторонние проблемы.

Среди них накже находится недовольство выплатами пострадавшим и погибшим в катастрофе. МИД РФ и компания "АльфаСтрахование" заявили, что основные выплаты по страхованию были сделаны ещё в феврале-сентябре 2025 года. Авиакомпании AZAL выплачена полная страховая стоимость самолета — 1,003 млрд рублей (около $12,3 млн). Выплачены также страховки семьям пострадавших и погибших пассажиров на общую сумму около 358,4 млн рублей. Однако официальный Баку подчеркивает, что эти деньги — стандартные страховые выплаты, а не межгосударственная компенсация за сбитый самолет. МИД Азербайджана назвал заявления российской стороны о завершенных выплатах "вводящими в заблуждение".

Астана обвинения Баку в адрес Москвы не подтверждает

Позиция Азербайджана выглядит надуманной. В октябре 2025 года в Душанбе президент РФ Владимир Путин публично признал, что причиной катастрофы мог стать "технический сбой" российской ПВО, и пообещал, что Россия выплатит соответствующую компенсацию.

От Казахстана, на территории которого произошло крушение и который возглавляет комиссию по расследованию, заявлений о недобросовестном участии России не поступало. Астана подчёркивает, что расследование носит технический характер, а не политический. На критику о медлительности со стороны Баку казахстанские чиновники отвечают, что задержки вызваны необходимостью проведения сложных экспертиз в третьих странах (Бразилии — страна производитель самолета) для исключения любого давления.

Причина демарша Алиева — в желании вступить в НАТО

Причины демарша Алиева, который не хочет ждать официального отчёта, лежат гораздо глубже, а именно в курсе на сближение с НАТО вкупе с позиционированием себя главным региональным игроком. 6 ноября 2025 года Баку официально заявил, что азербайджанская армия находится в процессе полного приведения в соответствие со стандартами НАТО. Это касается не только вооружения, но и структуры управления, образования и доктрины. В Азербайджане только что прошли "дни НАТО", в рамках которых обсуждалось расширение участия страны в операциях альянса.

Как только Алиев подаст заявку на вступление в НАТО, примирительная позиция Москвы резко изменится. А пока Путин шлёт Алиеву поздравления с днем рождения, подчёркивая, что отношения между странами "основываются на традициях дружбы, добрососедства и стратегического партнерства и союзничества".

Отчёт о причинах авиакатастрофы AZAL под Актау ожидается до конца 2025 года или в начале 2026 года. Ведутся два параллельных расследования: техническое (Министерством транспорта) и уголовное (Генеральной прокуратурой), при этом уголовное расследование, как ожидается, займёт больше времени. ИКАО даёт на расследование год.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы снг самолёт казахстан катастрофа азербайджан ильхам алиев владимир путин
