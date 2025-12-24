Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу

Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта

20 пунктов мирного плана, озвученные Зеленским, не учитывают ход СВО. В Кремле предполагали такую реакцию, дипломатическая игра завершается, военные получают карт-бланш.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

Зеленский озвучил план, который Россия не примет

Глава киевского режима Владимир Зеленский подробно изложил в устной беседе с журналистами содержание 20 пунктов американско-украинского варианта мирного плана по завершению военного конфликта с Россией.

В плане не содержатся ключевые требования России: внеблоковый статус, демилитаризация (сохраняется армия в 800 тысяч человек), денацификация Украины, освобождение территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, ничего не говорится о возвращении статуса русскому языку и прекращении преследования УПЦ.

Согласно плану, Киев рассчитывает получить гарантии безопасности по типу статьи 5 устава НАТО от США и стран Европы. Проект не содержит положений о признании Крыма и Донбасса российскими.

Кроме того, выражаются другие пожелания, не учитывающие реалии на земле. ЗАЭС предлагается отдать Украине и США в совместное управление, по сути, это означает требование вывести российские войска из Энергодара. Опять ставится пропагандистский вопрос о "возвращении детей".

Озвученный план основан исключительно на понятиях о справедливости Зеленского и имеет целью заклеймить Россию как нежелающую вести переговоры. Зеленский и его европейские спонсоры прекрасно понимают, что Россия не примет этого плана. Впрочем, точно также и в Кремле с самого начала осознавали, что в Киеве не примут российские условия. Именно поэтому президент РФ Владимир Путин постоянно подчёркивает, что военные должны и дальше делать своё дело.

Финал переговоров — продолжение СВО до капитуляции ВСУ

Реалисты понимают, что СВО будет продолжаться до капитуляции Украины и тогда будут подписаны соглашения уже в совершенно ином виде. Любые реалистичные соглашения учитывают ситуацию на поле боя, а не то, что каждая из сторон "заслуживает" иметь. Сапог российского солдата на исконно русской территории — это то, что влияет на итог переговоров, а не то, что Киев считает морально правильным или неправильным.

Россия объективно сильнее и побеждает по всем показателям, и только это важно. Это так же очевидно, как и то, что репарации будет выплачивать проигравшая сторона, и это Украина.

Москва научится в мягкую силу

Зачем же Москва ведёт переговоры с США? Это дипломатическая игра ведётся с более долгосрочными целями, а именно:

предотвращение третьей мировой войны,

разгром глобалистов-либералов,

установление нормальных отношений с США.

Возможно, русские пока не умеют в "мягкую силу", но умеют в твёрдую. Испытывать их терпение в вопросах по существу опасно. Просили же в Москве, что не надо НАТО на Украине — на Западе не услышали. Грузины вовремя остановились, а криворожские "элиты" решили провести страну до потери государственности. Теперь все эти люди получают по заслугам.

Россия навсегда закрыла вопрос о своей слабости (страна-бензоколонка, колосс на глиняных ногах). Нет в мире стран, которые решились бы на инициирование широкомасштабного военного конфликта против американского империализма в отстаивании своих интересов. И эту войну Россия успешно завершает в свою пользу. Интересы России будут учитывать теперь в любых глобальных и региональных соглашениях, а её качественно новую армию (как и оружие) будут бояться и будут приглашать для защиты, что очень важно для поддержания российской "мягкой силы".

