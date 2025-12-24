Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу

Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта
Мир » Бывший СССР » Украина

20 пунктов мирного плана, озвученные Зеленским, не учитывают ход СВО. В Кремле предполагали такую реакцию, дипломатическая игра завершается, военные получают карт-бланш.

Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским

Зеленский озвучил план, который Россия не примет

Глава киевского режима Владимир Зеленский подробно изложил в устной беседе с журналистами содержание 20 пунктов американско-украинского варианта мирного плана по завершению военного конфликта с Россией.

В плане не содержатся ключевые требования России: внеблоковый статус, демилитаризация (сохраняется армия в 800 тысяч человек), денацификация Украины, освобождение территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, ничего не говорится о возвращении статуса русскому языку и прекращении преследования УПЦ.

Согласно плану, Киев рассчитывает получить гарантии безопасности по типу статьи 5 устава НАТО от США и стран Европы. Проект не содержит положений о признании Крыма и Донбасса российскими.

Кроме того, выражаются другие пожелания, не учитывающие реалии на земле. ЗАЭС предлагается отдать Украине и США в совместное управление, по сути, это означает требование вывести российские войска из Энергодара. Опять ставится пропагандистский вопрос о "возвращении детей".

Озвученный план основан исключительно на понятиях о справедливости Зеленского и имеет целью заклеймить Россию как нежелающую вести переговоры. Зеленский и его европейские спонсоры прекрасно понимают, что Россия не примет этого плана. Впрочем, точно также и в Кремле с самого начала осознавали, что в Киеве не примут российские условия. Именно поэтому президент РФ Владимир Путин постоянно подчёркивает, что военные должны и дальше делать своё дело.

Финал переговоров — продолжение СВО до капитуляции ВСУ

Реалисты понимают, что СВО будет продолжаться до капитуляции Украины и тогда будут подписаны соглашения уже в совершенно ином виде. Любые реалистичные соглашения учитывают ситуацию на поле боя, а не то, что каждая из сторон "заслуживает" иметь. Сапог российского солдата на исконно русской территории — это то, что влияет на итог переговоров, а не то, что Киев считает морально правильным или неправильным.

Россия объективно сильнее и побеждает по всем показателям, и только это важно. Это так же очевидно, как и то, что репарации будет выплачивать проигравшая сторона, и это Украина.

Москва научится в мягкую силу

Зачем же Москва ведёт переговоры с США? Это дипломатическая игра ведётся с более долгосрочными целями, а именно:

  • предотвращение третьей мировой войны,
  • разгром глобалистов-либералов,
  • установление нормальных отношений с США.

Возможно, русские пока не умеют в "мягкую силу", но умеют в твёрдую. Испытывать их терпение в вопросах по существу опасно. Просили же в Москве, что не надо НАТО на Украине — на Западе не услышали. Грузины вовремя остановились, а криворожские "элиты" решили провести страну до потери государственности. Теперь все эти люди получают по заслугам.

Россия навсегда закрыла вопрос о своей слабости (страна-бензоколонка, колосс на глиняных ногах). Нет в мире стран, которые решились бы на инициирование широкомасштабного военного конфликта против американского империализма в отстаивании своих интересов. И эту войну Россия успешно завершает в свою пользу. Интересы России будут учитывать теперь в любых глобальных и региональных соглашениях, а её качественно новую армию (как и оружие) будут бояться и будут приглашать для защиты, что очень важно для поддержания российской "мягкой силы".

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы украина владимир зеленский соединённые штаты америки
Новости Все >
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Шаляпин заявил, что со зрелыми женщинами интереснее говорить
Зелёные глаза подчёркивают тёплые и холодные оттенки волос — Harper’s Bazaar
В Асуане гробницы Старого царства повторные захоронения— sfpdentalserviceversilia
Спрос на сотрудников простой бухгалтерии сократится — депутат Госдумы Панеш
Европа исчерпала ресурсы для поддержки Киева — военный эксперт Дандыкин
Ходьба сжигает в среднем до 250 ккал в час — тренеры
Рецепты необычных новогодних салатов с говядиной, камамбером и морепродуктами
В Санкт-Петербурге отметили День создания Северо-Западного казачьего войска
Безопасный способ открытия шампанского описал травматолог Дьячков
Сейчас читают
Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Прогнозы и статистика
Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Экономика и бизнес
Блокировка активов стала базой исков крупнейших российских компаний к Euroclear
Санкции ЕС лишили Испанию почти 70 процентов экспорта в Россию
Бизнес
Санкции ЕС лишили Испанию почти 70 процентов экспорта в Россию
Популярное
Морские легенды оказались правдой: кто запускает гигантские стены воды в открытом океане

Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.

Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Жимолость даёт урожай в полведра, хотя может в четыре: спасает один приём, который знают не все
Клубника этих сортов атакует грядки урожаем: сладкие ягоды идут потоком до осени не зная усталости
Когда огонь расчищает историю: то, что нашли под сводами Нотр-Дама, перевернуло привычную картину эпохи
Гоночный автомобиль ЗиС-112 начали испытывать в 1952 году Сергей Милешкин Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино" Анжела Якубовская В Дманиси выявили сосуществование двух видов гоминид — PLOS One Александр Рощин
Планеты устроили проверку на прочность: пять знаков, которые ощутили давление 2025-го до дрожи
Не на скамье подсудимых, но в эпицентре скандала: кто стоял за делом Долиной вне зала суда
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Команда Bella1 победила Береговую охрану США, вероятно, не только словесно
Последние материалы
Орхидея не цветёт при нехватке света в зимний период
Сало настаивается 48 часов при комнатной температуре
Истории о бегемоте и еноте из Ричмонда стали вирусными в 2025 году — Axios
Зона дронов на фронте расширилась до 50 километров — политолог Живов
Провал кражи российских активов стал холодным душем для Мерца
Зелёные глаза подчёркивают тёплые и холодные оттенки волос — Harper’s Bazaar
В Асуане гробницы Старого царства повторные захоронения— sfpdentalserviceversilia
Горбуша остаётся в 3 раза дешевле семги при сопоставимом вкусе
Посев томатов в 2026 году рекомендован с февраля по апрель
У черепах панцирь эволюционировал из рёбер и позвонков — палеонтолог Тайлер Лайсон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.