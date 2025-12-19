Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Юрий Бочаров

Триллионы против миллиардов: невидимый слой денег удерживает финансовую систему Европы — о нём не говорят

Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС
Мир » Европа » Евросоюз

Попробуем сравнить масштабы. Российские замороженные активы в ЕС: ≈ 210 млрд евро. Теперь — то, что действительно держит европейскую финансовую систему.

Российские евро в заморозке
Российские евро в заморозке

По данным Европейского центрального банка, около 23% суверенного долга еврозоны находится в руках иностранных инвесторов — цифра вроде бы сухая и техническая, пока не переведёшь её в реальные масштабы: в абсолютном выражении речь идёт примерно о 2,6 трлн евро (ECB Statistical Data Warehouse).

Невидимая основа финансовой устойчивости

И это лишь официальная, видимая часть — государственные облигации, то есть самый аккуратный и публичный сегмент. Всё остальное — куда интереснее и куда болезненнее: частные размещения, депозиты, корпоративные инструменты, фонды, офшорные конструкции и закрытые структуры, которые в статистику не попадают, но именно на них и держится финансовая устойчивость Европы. Вот где находятся настоящие деньги, а не символические чужие миллиарды, которыми так удобно размахивать в политических декларациях, не рискуя при этом обрушить систему, которая кормит саму Европу и оплачивает её ценностные выступления.

Глобальные капиталы в европейских банках

В европейских банках десятилетиями размещаются суверенные фонды стран Персидского залива, для которых ЕС служил удобной и относительно нейтральной площадкой хранения капитала, а также китайские государственные и квазигосударственные структуры, рассматривающие Европу как альтернативу американской юрисдикции — менее политизированную и более предсказуемую.

К этому добавляются частные и полугосударственные капиталы из Азии, деньги элит Ближнего Востока и Северной Африки, включая страны Магриба и нефтяные монархии, а также латиноамериканские активы, которые традиционно уходят в Европу как в "второй сейф" — на случай политической турбулентности в США. Даже африканские капиталы, прежде всего из сырьевых стран, по инерции продолжают искать защиту именно в европейских банках.

Самый уязвимый слой и точка напряжения

И, наконец, самый уязвимый слой — крупные частные инвесторы и семейные офисы, для которых Европа долгие годы была символом стабильности и неприкосновенности собственности. Именно этот слой первым реагирует не заявлениями, а движением денег. И именно он болезненнее всего воспринимает сигналы о том, что судьба активов в ЕС может однажды решаться не правом, а политической целесообразностью.

И вот здесь начинается самое интересное. ……

Автор Юрий Бочаров
Юрий Бочаров — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
