Любовь Степушова

Исторический визит Пашиняна в Берлин: Армения выбирает стратегическое партнерство с Западом

Пашинян идет ва-банк: Берлин открывает Армении двери в ЕС, но какой ценой?
Армения заключила соглашение о стратегическом партнерстве с Германией, стремясь в ЕС. Цель достижима, но это уже будет не Армения.

Никол Пашинян и Фридрих Мерц
Пашинян и Мерц нашли общий язык в отношении российской угрозы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в Берлине, что его визит является историческим, поскольку отношения двух стран перешли на уровень стратегического партнёрства. По его словам, они основаны на "демократических ценностях", и Ереван высоко ценит содействие Берлина "демократическим реформам и устойчивому развитию Армении", а также ожидает "продолжительную политическую поддержку на сложном и долгом пути, ведущем в ЕС".

Пашинян также высказался по международной повестке. По его словам, в настоящий период "беспрецедентных вызовов, когда демократии сталкиваются с быстро распространяющимися и имеющими гибридный характер угрозами, лишь скоординированными действиями возможно укрепить коллективную демократическую устойчивость".

За витиеватостью и недосказанностью фразы стоит "российский след", о чём неоднократно высказывались армянские власти. Ими упоминались отдельные российские телеканалы, спикеры и комментаторы, которые, по их мнению, ведут дезинформационную кампанию, направленную на расшатывание внутренней ситуации в стране. Пашинян пожаловался в ПАСЕ, что оппозиционные силы внутри Армении, "распространяют дезинформацию" и ведут "гибридную войну против демократии" и его правительства.

Путь Армении в ЕС лежит через проект анти-Россия

Со своей стороны, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин заинтересован в сближении Армении с Евросоюзом и поможет Еревану в ряде проектов в энергоснабжении с целью "достижения большей независимости в этой сфере".

Для Армении достижение "большей независимости в энергоснабжении" означает снижение потребления российского газа (73%) и прямо коррелирует с общим внешнеполитическим вектором правительства Пашиняна на сближение с Западом. Но альтернативный источник газа — Иран, также находится под санкциями Запада. Третий претендент — Азербайджан, но его мощности давно зафрактованы в Европе. Таким образом, придётся перегодить на ветряки и солнечные батареи.

На это и направлена объявленная помощь Армении от Берлина — 152 млн евро, которые будут предоставлены до 2027 года, причём большая часть этой суммы (134 млн евро) — это кредиты, а не гранты. Это не то, что нужно Армении, а что нужно немцам для поддержки их "зелёного" курса .

Рост ВВП Армении (8-12 % в год) обеспечен не немецкими инвестициями, а членством в ЕАЭС и низкими ценами на газ (165-170 долларов за тысячу кубометров).

Риторика Мерца — это типичные нарративы Евросоюза, которые ставят ультиматум странам, желающим вступить в него. В "райский сад" принимают только после отказа от всего, что связано с Россией и присоединения к санкциям против неё. Именно по этому пути и идёт Армения. В этой связи непонятно, что она делает в ЕАЭС и почему не выходит из ОДКБ.

Наступает критический момент для армян

Пашинян после инициативной утраты Арцаха теперь пытается уничтожить второй столп армянской государственности — Армянскую Апостольскую Церквь, которая ощущает близкий развал страны. Если это удастся, то Армения окажется в лагере Запада через Турцию и Азербайджан. Для этого нужно не просто выйти на стратегический союз с Германией, а  изменить культурный код армянского народа, переписать его историю, чем сейчас и занимается Пашинян.

Этот западный вектор Армении не соответствует ни её геополитическому положению, ни исторической традиции, ни интересам большинства населения и диаспоры, которая, в основном, пророссийская. Если армянское общество не остановит этот курс, то цена ошибки может оказаться крайне высокой для всей армянской нации, она станет этническим меньшинством в Азербайджане.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
