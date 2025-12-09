Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России

Стали ясны причины упорного сопротивления Украины и Европы мирному плану Трампа

Зеленский и европейская камарилья решили продолжать воевать несмотря на то, что ситуация на поле боя не в пользу ВСУ. У них должен быть план победы, и он есть.

Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский, Кир Стармер и Урсула фон дер Ляйен.

Деньги для Киева Европа на год гарантирует

Вчера стало ясно, что Берлин, Лондон и Париж отказываются идти на уступки России по мирному плану президента США Дональда Трампа, потому что этим подпишут себе политический приговор, а Владимир Зеленский, возможно, и смертный.

Их упорство в противостоянии человеку, от которого полностью зависят в плане безопасности и финансово позволяет предположить, что есть некий план победы. Очевидно, что деньги для киевского режима они непременно соберут, а уж на следующий год — точно. Схема простая — Украина получает кредит ("репарационный" или обычный) и тут же отдает деньги британским, немецким и французским оборонным заводам за поставки оружия либо собственного, либо американского. Интересно в этой связи, что Германия одобрила военные контракты на сумму в 52 млрд евро, которая полностью совпадает с суммой гарантий, которую Берлин должен обеспечить Бельгии по "репарационному кредиту". То есть эти деньги Германия уже практически записала себе в доходы.

Европе необходимо пересидеть Трампа

Итак, Украина имеет финансы, чтобы воевать ещё год, гарантированно увеличив призывной возраст мобилизации. Второй пункт плана ещё более простой. Европейцы будут ждать проигрыша республиканцев на выборах в Конгресс в ноябре 2026 года, а там — и на президентских 2028 года. Глобалисты любят считать сроки в месяцах, например, пишут, что до свержения ненавистного Трампа осталось 35 месяцев — не так страшно, не правда ли? А там глядишь и российская экономика надорвётся, и с новым Байденом — вперёд к победе над Россией со старыми нарративами.

Трамп это прекрасно понимает, и его мирные инициативы по Украине, это не против киевского режима, и не для того чтобы прекратить бойню славян (это было бы смешно, если бы не было так грустно), а чтобы додавить глобалистов. Это сегодня его главный враг в лице домашних демократов плюс либералов в Европе, поэтому Россия находится в ситуативных партнёрах. Для России же глобалисты гораздо опаснее, чем Трамп.

У Трампа дедлайн — до ноября

Американский президент сейчас должен перейти к более решительному давлению на Украину и Европу.

Трамп заявил в интервью Politico, что Зеленскому "пора взять себя в руки" и начать соглашаться на его предложения, потому что он проигрывает на поле боя. Также, по его словам, Европа не справляется должным образом с большой проблемой в виде конфликта на Украине:

"Ситуация на Украине могла перерасти в Третью мировую войну, но сейчас, вероятно, этого уже не должно произойти. У России переговорная позиция сильнее, чем у Украины".

Трамп упомянул, что высокопоставленным чиновникам из команды Зеленского недавнее предложение США по урегулированию конфликта понравилось. Стало быть готовится другая фигура на Украине, которая подпишет всё. Называют разных людей от Арахамии до Свириденко, но это будет враждебная России фигура, поэтому детали для Москвы совсем не важны.

Прекрасным рычагом давления на Украину является контроль над поставками американского оружия. Системы ПВО Patriot и ракеты ATACMS, разведданные и спутниковая связь "Старлинк" критически важны для неё. Прекращение поставок или даже угроза может привести Трампа к желаемому результату.

На Европу он может оказать давление выводом войск из Германии, Польши и других стран, а также угрозой выхода из НАТО. В целом, стратегия Вашингтона будет заключается в том, чтобы использовать все рычаги влияния для принуждения Украины к миру, которое должно произойти до ноября.

Что важно для России?

Мы не знаем, что содержится в этом мирном плане Трампа. Неужели вопрос вертится только вокруг территориального вопроса Донбасса? А как же Запорожская и Херсонская области? Как прописаны демилитаризация и денацификация, внеблоковый статус Украины? Какие есть гарантии для России от реставрации позиции США с приходом к власти демократов? А это рано или поздно случится. Есть масса других нюансов, которые могут вылиться в "похабное перемирие", а не мир.

У многих в России есть глубокая уверенность в том, что если от нынешнего киевского режима останется хотя бы какая-нибудь часть на какой-нибудь территории, это всё равно будет представлять опасность. Только полная и безоговорочная капитуляция украинского нацизма обеспечит России безопасность.

Читайте Telegram-канал автора.