Украина в ловушке: неожиданный ход России в Международном суде ООН

Геноцид как аргумент против Украины: Россия получила преимущество в суде ООН

Россия получила юридические и политические преимущества в результате принятия Международным судом (МС) ООН встречного иска против Украины по обвинению в геноциде.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

Россия грамотно подала встречный иск против Украины в суд ООН

5 декабря МС 11 голосами против 4 признал приемлемыми встречные требования России в рамках "Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него" и включил их в производство по делу. Суд отклонил просьбу Украины не рассматривать этот иск, и, более того, определил, что он является частью более раннего иска Украины против России, который также касается обвинений в геноциде.

Объединение двух исков позволяет суду избежать дублирования процедур, доказательств и слушаний, а также вынести единое, всеобъемлющее решение. Это имеет определенные преимущества для России с юридической и политической точек зрения.

Киев утверждает, что Россия неправомерно использовала обвинения в геноциде, совершаемом Украиной в Донбассе как предлог для "вторжения". Встречный иск России утверждает, что Украина действительно совершала геноцид. То есть Россия, инициируя собственные обвинения, меняет динамику процесса, заставляя Киев не только доказывать неправомерность действий РФ, но и защищаться от встречных обвинений.

Налицо также легитимизация российских претензий, что придаёт вес официальной позиции Москвы на международной арене, даже если в конечном итоге обвинения будут отклонены. Заметим, что 11 судей против 4 в принятии решения МС — это существенный перевес, которого бы не было если бы Россия не продвигалась успешно в СВО. Надо также похвалить российскую дипломатию за инициативные действия, а не просто следование статус-кво.

Украина ранее проиграла дела в МС против России

При этом в рамках других дел, инициированных по искам Украины, МС уже принял решения. Так, Украина обвинила Россиию в "спонсировании терроризма". Суд вынес решение по существу дела 1 января 2024 года, он не признал ДНР и ЛНР "террористическими организациями", а Россию — "государством-спонсором терроризма". Были также отклонены требования Украины о компенсациях за ущерб, связанный с событиями в Донбассе и крушением рейса MH17. Суд не согласился с тем, что Россия систематически нарушала "Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации" в Крыму, хотя и признал отдельные нарушения.

Россия уже представила доказательную базу, которая пополняется

РФ уже представила в суд доказательную базу геноцида Украины — "Контрмеморандум Российской Федерации", который состоит из 522 страниц основного текста и более десяти тысяч страниц приложений. Его конкретное содержание на данном этапе остаётся конфиденциальным. Утверждается, что имеются доказательства более чем 140 случаев целенаправленного истребления мирных жителей Донбасса, подтверждённые процессуальными показаниями около 300 свидетелей и потерпевших, результатами экспертиз и другими материалами соответствующих уголовных дел. Правда, это было в 2022 году, сейчас материалов значительно больше.

В данном документе раскрыта суть внутриукраинского конфликта, начиная с неконституционного вооружённого переворота в Киеве в феврале 2014 года, прихода к власти русофобского неонацистского режима, последующего отказа населения Донбасса признать этот режим и последовавших за этим агрессивных действий против ДНР и ЛНР под видом так называемой "антитеррористической операции".

Россия будет инициировать международный трибунал над Украиной

Международный суд ООН (МС) разрешает споры между государствами (Украина против России), надо отличать его от Международного уголовного суда (МУС), который обвиняет частных лиц (прокурор против президента РФ Владимира Путина).

В Москве надеются, что и в дальнейшем МС будет проявлять взвешенность и беспристрастность в своих решениях.

Решения МС являются окончательными и не подлежат обжалованию, но у суда нет собственного механизма принудительного исполнения. Обеспечение их выполнения является политическим вопросом, который может быть передан в Совет Безопасности ООН, где Россия обладает правом вето. Москва заблокировала принятие резолюции СБ ООН, которая определила бы массовое убийство в Сребренице в 1995 году как геноцид.

Решение по объединённым искам РФ и Украины, как ожидается, будет вынесено не ранее конца 2028 года. Никто не мешает РФ провести собственный трибунал по расследованию преступлений украинского нацизма.

