Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Украина в ловушке: неожиданный ход России в Международном суде ООН

Геноцид как аргумент против Украины: Россия получила преимущество в суде ООН
Мир

Россия получила юридические и политические преимущества в результате принятия Международным судом (МС) ООН встречного иска против Украины по обвинению в геноциде.

Молоток судьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Россия грамотно подала встречный иск против Украины в суд ООН

5 декабря МС 11 голосами против 4 признал приемлемыми встречные требования России в рамках "Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него" и включил их в производство по делу. Суд отклонил просьбу Украины не рассматривать этот иск, и, более того, определил, что он является частью более раннего иска Украины против России, который также касается обвинений в геноциде.

Объединение двух исков позволяет суду избежать дублирования процедур, доказательств и слушаний, а также вынести единое, всеобъемлющее решение. Это имеет определенные преимущества для России с юридической и политической точек зрения.

Киев утверждает, что Россия неправомерно использовала обвинения в геноциде, совершаемом Украиной в Донбассе как предлог для "вторжения". Встречный иск России утверждает, что Украина действительно совершала геноцид. То есть Россия, инициируя собственные обвинения, меняет динамику процесса, заставляя Киев не только доказывать неправомерность действий РФ, но и защищаться от встречных обвинений.

Налицо также легитимизация российских претензий, что придаёт вес официальной позиции Москвы на международной арене, даже если в конечном итоге обвинения будут отклонены. Заметим, что 11 судей против 4 в принятии решения МС — это существенный перевес, которого бы не было если бы Россия не продвигалась успешно в СВО. Надо также похвалить российскую дипломатию за инициативные действия, а не просто следование статус-кво.

Украина ранее проиграла дела в МС против России

При этом в рамках других дел, инициированных по искам Украины, МС уже принял решения. Так, Украина обвинила Россиию в "спонсировании терроризма". Суд вынес решение по существу дела 1 января 2024 года, он не признал ДНР и ЛНР "террористическими организациями", а Россию — "государством-спонсором терроризма". Были также отклонены требования Украины о компенсациях за ущерб, связанный с событиями в Донбассе и крушением рейса MH17. Суд не согласился с тем, что Россия систематически нарушала "Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации" в Крыму, хотя и признал отдельные нарушения.

Россия уже представила доказательную базу, которая пополняется

РФ уже представила в суд доказательную базу геноцида Украины — "Контрмеморандум Российской Федерации", который состоит из 522 страниц основного текста и более десяти тысяч страниц приложений. Его конкретное содержание на данном этапе остаётся конфиденциальным. Утверждается, что имеются доказательства более чем 140 случаев целенаправленного истребления мирных жителей Донбасса, подтверждённые процессуальными показаниями около 300 свидетелей и потерпевших, результатами экспертиз и другими материалами соответствующих уголовных дел. Правда, это было в 2022 году, сейчас материалов значительно больше.

В данном документе раскрыта суть внутриукраинского конфликта, начиная с неконституционного вооружённого переворота в Киеве в феврале 2014 года, прихода к власти русофобского неонацистского режима, последующего отказа населения Донбасса признать этот режим и последовавших за этим агрессивных действий против ДНР и ЛНР под видом так называемой "антитеррористической операции".

Россия будет инициировать международный трибунал над Украиной

Международный суд ООН (МС) разрешает споры между государствами (Украина против России), надо отличать его от Международного уголовного суда (МУС), который обвиняет частных лиц (прокурор против президента РФ Владимира Путина).

В Москве надеются, что и в дальнейшем МС будет проявлять взвешенность и беспристрастность в своих решениях.

Решения МС являются окончательными и не подлежат обжалованию, но у суда нет собственного механизма принудительного исполнения. Обеспечение их выполнения является политическим вопросом, который может быть передан в Совет Безопасности ООН, где Россия обладает правом вето. Москва заблокировала принятие резолюции СБ ООН, которая определила бы массовое убийство в Сребренице в 1995 году как геноцид.

Решение по объединённым искам РФ и Украины, как ожидается, будет вынесено не ранее конца 2028 года. Никто не мешает РФ провести собственный трибунал по расследованию преступлений украинского нацизма.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы мид рф украина донбасс совбез оон
Новости Все >
Уход за пересушенными губами зимой требует масел и керамидов — Le journal des femmes
Кошки реагируют на кис-кис из-за ассоциации с едой и акустики — эксперты
Риски использования ароматических свечей объяснил доцент РТУ МИРЭА Дорохов
В Турции нашли фригийский скальный храм на холме Асар под Денизли — данные Earth
Билеты на "Рождество с Лепсом" стоят более 1 миллиона рублей
ПДД запрещают использовать только габаритные огни в дневное время — эксперты
Новые требования к досмотру повышают цены на товары на 5%, — экономист Разуваев
Увеличение вычета при покупке жилья маловероятно — консультант Сивков
Текстурированная стрижка пикси подходит для разных типов волос — Elle
Размещение таблетки вне отсека уменьшает качество мойки — эксперт Эберхард
Сейчас читают
В Европе началась волна массовых закрытий автозаводов
Авто
В Европе началась волна массовых закрытий автозаводов
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Шоу-бизнес
Песня "Дельфин и русалка" появилась благодаря памятнику
Популярное
Ополосните волосы этой травой — и они начнут расти быстрее: какой рецепт пришёл из древности

Розмарин используют в уходе за волосами из-за его влияния на кожу головы и микроциркуляцию. Как сделать масло и настой и применять дома.

Розмарин укрепил волосяные фолликулы и снизил выпадение
В Европе началась волна массовых закрытий автозаводов
Европейская автоотрасль трещит по швам: начался процесс, которого так боялись производители
Стрижка, которая идеально сидит на всех: как подобрать свой идеальный стиль без лишних усилий
Малахитовый гроб шелестнул тайной: находка СССР переворачивает представления о древних цивилизациях
Геноцид как аргумент против Украины: Россия получила преимущество в суде ООН Любовь Степушова Кристина Агилера использовала костюмы в личной жизни Игорь Буккер УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину Сергей Милешкин
Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО
Год без фитофторы начинается в декабре: советский раствор добирается туда, куда химия не дотянется
В Германии зафиксирован рекорд банкротств за десять лет
В Германии зафиксирован рекорд банкротств за десять лет
Последние материалы
Уход за пересушенными губами зимой требует масел и керамидов — Le journal des femmes
Кошки реагируют на кис-кис из-за ассоциации с едой и акустики — эксперты
Риски использования ароматических свечей объяснил доцент РТУ МИРЭА Дорохов
Упражнения полезны даже при хронических болезнях — The Conversation
Когтеточки предотвращают порчу мебели и удовлетворяют инстинкт — Ouest-France
Паприка и чесночный порошок усиливают вкус луковых колец — ouest-france
Чеснок можно выращивать на одной грядке до трёх лет
В Турции нашли фригийский скальный храм на холме Асар под Денизли — данные Earth
Билеты на "Рождество с Лепсом" стоят более 1 миллиона рублей
Геноцид как аргумент против Украины: Россия получила преимущество в суде ООН
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.