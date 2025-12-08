Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Два прорыва: Индия выбирает Россию и игнорирует США

Соглашения между Москвой и Нью-Дели обнулили стратегию национальной безопасности США
Мир » Азия » Южная Азия

Визит президента Владимира Путина в Нью-Дели принёс два прорыва в двусторонних отношениях, которые будут иметь геополитический эффект.

Владимир Путин и Нареандра Моди
Фото: Kremlin.Ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации
Владимир Путин и Нареандра Моди

Росатом — главный претендент на освоение 214 млрд долларов

Индия поставила перед собой грандиозную задачу увеличить в 20 раз мощность ядерной генерации^ с 8,8 ГВт до 100 ГВт к 2047 году. На эти цели выделены инвестиции в размере 214 млрд долларов. Это огромные деньги, и "Росатом" — главный претендент на их освоение.

К визиту была приурочена первая поставка "Росатомом" ядерного топлива для третьего блока АЭС "Куданкулам" в штате Тамилнад. Эта АЭС является главным проектом в ядерной энергетике Индии, уже работают первый и второй блоки, ещё четыре строятся по российскому проекту с использованием передовых энергетических реакторов (ВВЭР-1000).

Американские компании не идут на тендеры, так как не хотят выполнять "Закон об ответственности за ядерный ущерб" (CLNDA). По этому закону, оператор обязан иметь страховку или другое финансовое обеспечение на сумму 180 млн долларов на случай аварии. Россию же это условие устраивает, так её технологии являются безопасными. "Росатом" является единственным поставщиком ядерного топлива (ТВЭЛ) для АЭС "Куданкулам" на протяжении всего срока ее эксплуатации (то есть навсегда), включая поставки усовершенствованного топлива ТВС-2М, которое позволяет увеличить топливный цикл.

Индия создаст систему ПВО с российскими ЗРК С-400 и Су-57

Второй прорыв произошёл в военной сфере. Имея 130 млрд долларов на модернизацию обороны, выделенных после операции "Синдур"  (конфликт с Пакистаном), Индия пришла к выводу, что российская ПВО — это то, что ей нужно.

В настоящее время индийская армия эксплуатирует три системы ЗРК С-400, ещё два комплекса должны быть поставлены к 2027 году. Но Индия серьезно обсуждает возможность приобретения ещё пяти дополнительных полковых систем. Немаловажно, что система ПВО будет увязана с приобретаемыми Су-57 (сделка в обсуждении). Истребители пятого поколения дополнят возможности ПВО, предоставив Индии современные средства авиационного прикрытия и завоевания превосходства в воздухе, обеспечивая комплексную и эшелонированную защиту, наработанную в России, что немаловажно.

Также "Ростех" предложил Индии полную локализацию производства российских БПЛА, выделив проверенные в бою дроны "Ланцет", включая модификации "Ланцет-Э" и "Ланцет-3. Производство, по оценкам, будет рассчитано на выпуск 3 тыс. дронов в год. Эта технология может стать стратегическим спасательным кругом против армий соседних стран, заполненных беспилотниками из Китая и Турции.

Индия не находится в лагере США

Имея ввиду указанные прорывы, кажутся оторванными от реальности уверения "Стратегии национальной безопасности США" на 2025 год о том, что Индия прочно находится в американском лагере.

Стратегия требует от Индии "вносить свой вклад в безопасность Индо-Тихоокеанского региона, в том числе путём продолжения четырехстороннего сотрудничества с Австралией, Японией и США (Quad)". Сдерживание Китая является целью Вашингтона, но Индия ни в коем случае не находится в его союзниках. На протяжении десятилетий Нью-Дели твёрдо придерживался принципа неприсоединения. Сегодня страна заметно укрепляет свои связи с Россией и Китаем в рамках БРИКС, напоминая, что стратегические связи между тремя странами намного сильнее, чем Вашингтон хочет признать.

А ещё есть указание Вашингтона отказаться от российской нефти, подкреплённое введением карательных тарифов. После этого надежды на то, что Индия подпишется на "сдерживание Китая" выглядят такими же иллюзорными, как и желание запретить Индии покупать российские технологии и энергоресурсы.

Прорывы в двусторонних отношениях России и Индии будут примером для других стран глобального Юга, обладающих финансами и суверенитетом. Для России это означает дополнительные инвестиции в мирный атом и оборонную промышленность — драйверы экономического развития страны.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
