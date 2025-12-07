Фейк-атака на Мадуро: СМИ распространяют ложь о сделке с США и его бегстве

США используют дезинформацию для свержения Мадуро. Никуда он не бежит

Вашингтон жалуется на фейки от "глубинного государства", а сам их плодит безостановочно в отношении Венесуэлы и Мадуро. Цель совершенно понятна, но призрачна.

Операция против Венесуэлы идёт по панамскому сценарию

США сегодня кажутся настолько уверенными в успехе операции по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что уже разрабатывают дальнейшие планы приватизации нефтяной промышленности страны.

План очень простой и был использован в Панаме в 1989 году против Мануэля Норьеги, которого признали наркобароном, и панамская элита поддержала интевенцию. Сегодня США признали выдуманный венесуэльский "картель солнца" "иностранной террористической организацией", а также заявили, что Мадуро является её лидером. Ему предъявлены обвинения в "террористическом насилии" в Западном полушарии, что ставит интервенцию в Венесуэлу в повестку дня. Она, вероятно, будет также осуществлена через десантную операцию, которую поддержат огнём с кораблей.

Но в отличие от Панамы, элита Венесуэлы, сформированная при Уго Чавесе, не продажная, предатели уже бежали или уничтожены за многие годы попыток госпереворотов. Поэтому сегодня на первый план выходит психологическое давление на венесуэльское правительство и военных.

Психологическая атака на Мадуро — уходи сам

Западные СМИ выходят с информацией о том, что Мадуро сам готов покинуть Венесуэлу, если он и его семья получат амнистию, включая снятие санкций США и завершение дела в Международном уголовном суде. Этот фейк распространяет Reuters. Daily Telegraph конкретизирует, что условия включают золотой парашют в размере 200 млн долларов для Мадуро, амнистию для примерно 100 чиновников и "комфортное изгнание где-нибудь в Западном полушарии".

Под эти инсинуации, в соцсетях распространяются сфабрикованные видео. Он-лайн сообщество Anti-Capitalist League обвинило Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) в распространении через соцсети ролика "Мадуро признаётся в фальсификации выборов", просмотренного 2,1 миллиарда раз. Также, по данным сообщества, были сфабрикованы 47 видео, показывающих как "войска Мадуро стреляют по своим гражданам". В апреле 2025 года ИИ было сгенерировано видео "Мадуро бежит на Кубу", в ноябре был текстовой фейк, что он бежал туда на самолёте.

Эта подрывная деятельность финансируется американским НПО NED* (дело USAID* живо). В 2025 году зафиксирован рост его грантов на 87 млн долл.

Агентству Reuters этого показалось мало и оно заявило вчера, что "элементы кубинского режима" обратились к США с вопросом о том, как будет выглядеть регион без Мадуро во главе Венесуэлы. Фейкометание настолько масштабное, что верят многие, даже "Полимаркет" теперь ставит 57% на то, что Мадуро сам уйдёт.

США дорого обойдется интервенция против Венесуэлы.

На самом деле, желаемое выдается за действительное. Мадуро сталкивается с подобными инсинуациями с 2018 года и проявляет нулевой интерес к реализации американского плана, о чём он неоднократно заявлял на публику. Днями ранее президент распространил видео, где он на автомобиле объезжает спокойный Каракас.

Чем вызвана такая беспрецедентная атака США на Венесуэлу? Это ясно из новой стратегии национальной безопасности. США декларируют возвращение к доктрине Монро (Западное полушарие — наше, и не смейте вмешиваться), то есть хотят опять стать хозяевами в Западном полушарии. Но это им дорого обойдётся, потому что многие страны Латинской Америки воспринимают доктрину Монро как синоним американского империализма, одностороннего вмешательства и высокомерия.

Отомстить могут через рост торговли с Китаем. Многие обладают сильными армиями, Венесуэла, в том числе — армией и ополчением в 4-5 миллиона человек суммарно.

*деятельность прекращена и запрещена в РФ.

