Россия против Европы: тактика одной боеголовки, которая ломает НАТО

Пять минут до конца Европы: реальный сценарий ядерной войны без США

"Войны никто не хотел. Война была неизбежна". Так историк Барбара Такман описывала 1914-й перед Первой мировой войной. Но это точная формула Европы 2025-го.

Фото: Pixabay by STRIEWA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ядерный взрыв

Премьер Венгрии честно сказал: европейские лидеры приняли решение о войне с Россией к 2030 году. ЕС уже на третьем этапе — военная экономика и призыв. Далее — провокация и конфронтация.

Германия предупреждает, что в 2026-м — последнее мирное лето. Британия, Франция, Польша называют сроки 2028-2029-е. Обратный отсчёт запущен.

НАТО больше не прячется за эвфемизмы. Россия — "главный враг". Учения Северного фланга — прорыв вглубь российской территории. Ядерные удары по России: Крым, Калининград, Петербург, Мурманск, — отрабатываются открыто.

Европа переводит жизнь на рельсы войны. Бомбоубежища, возвращённый призыв, рокады к будущему фронту, склады боеприпасов. Миллионы брошюр "Что делать при ядерном взрыве" с по-детски наивными советами — взять воду, фонарик, настольные игры и спуститься в подвал. Миллиарды евро идут не на "социалку", а на ракеты и снаряды. Ставки сделаны: победа любой ценой.

И вот США открывают карты. Новая стратегия нацбезопасности — самый холодящий кровь документ для Брюсселя. Европа названа "стираемой цивилизацией", убиваемой миграцией, уничтожением культуры Старого Света и демографией. Вашингтон готов продавать "зонтик", но не собирается спасать ЕС от ядерного пожара.

Отсюда логика Европы: если не втянуть США сейчас — потом будет поздно. Значит, нужен триггер: Калининград, Балтика, "миротворцы" на Украине. Любой повод станет стартом.

Россия отвечает без намёков.

"Если Европа начнёт войну — мы готовы. Прямо сейчас. Всё будет очень быстро. Это не Украина. После договариваться нам просто не с кем будет", — заявил Путин.

Россия не будет вести обычную войну с НАТО. Не будет окопов, бахмутов и СВО-2. Будет сразу удар, без пауз и "ступеней". Ошибка НАТО — Европа исчезает, США остаются за океаном.

Теперь — главное уравнение. У России ~5900 боеголовок, у Европы без США ~515. Цифры впечатляют, но… У Европы нет тактического ядерного оружия, нет гибкости. У Франции и Британии арсеналы почти полностью стратегические — красивые для "доктрины гарантированного уничтожения", но бесполезные для предотвращения или партирования удара России.

Россия бьёт одним точечным ТЯО по малолюдной, но критичной цели — порт, база, логистический узел. И у Лондона и Парижа остаются только два решения:

капитуляция; удар по российскому городу → немедленное самоубийство государств в ответном ударе.

Европа не способна разрушить Россию. ПРО Москвы отработает большую часть боеголовок, столица имеет большой шанс выжить. И ответит, сама или "Периметром". Огромная глубина территорий, промышленность за Уралом помогут пережить всё. У Европы всего этого нет.

И тогда США сталкиваются с вопросом — умирать за Лондон и Париж или нет? Что потеряет Америка, если Европа исчезнет?

Рынок? Он замен и м.

м. Союзников? Они всегда были инструментом, а не семьей.

Моральное лидерство? Голливуд объяснит, что "так надо".

Доверие Австралии, Южной Кореи и Японии? А куда они денутся.

Статья 5 НАТО — право помочь, а не обязанность умереть.

Конечно, США могут попробовать сыграть в "управляемую эскалацию" — ударить конвенционально, "Томагавками" по российским военным объектам. Показать Европе "зонтик ещё здесь", а России "смотрите, мы специально били не ядерным".

Но Россия тогда бьёт ТЯО по Рамштайну. И снова перед США встаёт вопрос: разменять сто миллионов американцев на спасение Европы? Ответ известен всем. И срок известен — три-пять лет. А может — одна ошибка завтра утром.

Всё идёт по Такман. Никто не хочет войны — но каждый день её приближают.

Лишь бы не по другой цитате, из великих "Зори здесь тихие".

"Какой тяжёлый год!" — вздохнул он. Все примолкли. А Зиночка сказала, как всегда, невпопад "Знаете почему? Потому что високосный. Следующий будет счастливым, вот увидите!"

Если помните — следующим был 1941-й.

Уточнения

Гарантированное взаимное уничтожение — военная доктрина, согласно которой применение двумя противоборствующими сторонами оружия массового поражения приведёт к полному уничтожению обеих сторон, что делает бессмысленными любые попытки первого удара. В западном мире доктрина известна под термином MAD



Барбара Вертхайм — американская писательница и историк. Дважды лауреат Пулитцеровской премии за нехудожественное прозаическое произведение — в том числе за «Августовские пушки» (1963; бестселлер о предпосылках и первом месяце Первой мировой войны)



Тактическое ядерное оружие (ТЯО), — тактические ядерные боеприпасы для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайших тылах. В отличие от стратегического ядерного оружия, тротиловый эквивалент тактических боезарядов обычно не превышает нескольких тысяч тонн (килотонн), часто меньше одной килотонны.



Эшелони́рованная территориа́льная систе́ма ПРО А-235 («Ну́доль») — многоканальная система противоракетной обороны Московского промышленного района, боевые возможности которой позволяют ей вести борьбу не только с баллистическими воздушно-космическими целями, но и с манёвренными пилотируемыми и непилотируемыми космическими аппаратами. В системе противоракетной и противокосмической обороны А-235 планируется использовать двухступенчатые противоракеты с осколочно-фугасной и ядерной боевой частью, обеспечивающие ей возможность сбивать все вражеские объекты.

