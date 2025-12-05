США меняют стратегию: Россия - гарант мировой стабильности, Украина - приоритет

Новая стратегия безопасности США видит в России партнера, а в Европе – проблему

Белый дом опубликовал новую "Стратегию национальной безопасности" США. Россия теперь рассматривается не как угроза, а как гарант мировой стабильности.

США хотят стратегической стабильности с Россией

Прекращение военных действий на Украине в новой стратегии называется "важнейшим интересом" США. Цели:

стабилизировать экономику европейских стран,

предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны,

восстановить стратегическую стабильность с Россией ,

, обеспечить поствоенное восстановление Украины для её выживания как жизнеспособного государства.

Вашингтон обвиняет европейские властные структуры в том, что они "питают нереалистичные ожидания от войны, находясь в нестабильных правительствах меньшинства, многие из которых попирают основные принципы демократии для подавления оппозиции".

"Мы будем противостоять антидемократическим ограничениям основных свобод, навязываемым элитой в Европе англосфере и остальном мире, особенно среди наших союзников", — говорится в документе.

Это повторение претензий вице-президента Дж. Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, в которых он раскритиковал Европу за подавление партий, выражающих интересы населения.

Вашингтон также считает, что нужно прекратить восприятие НАТО "как альянса, который постоянно расширяется", и остановить процесс. Это обеспечит "восстановление условий стабильности внутри Европы и стратегической стабильности с Россией".

Причина смена курса — глобализм уничтожает США

Также указываются причины стратегических перемен в концепции стратегии:

США больше не могут нести глобальную ответственность, "связь которой с национальными интересами американский народ не видел".

Прежние власти "сделали крайне ошибочные и разрушительные ставки на глобализм и так называемую "свободную торговлю", которые фактически выхолостили средний класс и промышленную базу, на которых держится экономическое и военное превосходство Америки".

США больше не позволят втягивать Штаты в конфликты и споры, "которые являются центральными для интересов союзников, но периферийными или вовсе не имеющими отношения к нашим", говорится в документе.

Стратегия предупреждает, что европейский континент становится "неевропейским", и поэтому НАТО подвергается сомнению как жизнеспособный институт. Это тоже было в претензиях Вэнса, который обратил внимание, что Британия становится мусульманской страной.

Есть ли гарантия от реставрации прежнего курса?

Таким образом, "Стратегия национальной безопасности" администрации Трампа — это идеологический манифест, направленный на революционную перестройку миропорядка. Очевидно, что США больше не рассматривают Россию как угрозу, а согласны на стратегический паритет и сотрудничество. Вместо либерального интернационализма предлагается прагматичный национализм. США хотят, чтобы Европа была "группой объединенных суверенных государств", и не считают Западную Европу "здоровой" страной.

Стратегия задает рамки для переговоров по Украине, где США будут стремиться к быстрому замораживанию конфликта, а Европе надо рассчитывать только на себя и смириться с отказом от расширения НАТО. Изложенное даёт шанс России выстроить свою политику в Европе, ликвидировать её антироссийскую суть и работать с США на паритетных началах.

Единственное но — нет гарантий от реставрации прежней антироссийской стратегии. Единственное, на что можно надеется, это на приход Вэнса к власти на восемь лет после Трампа, очевидно, что он является автором документа.

