Настоящая трагедия украинских детей: правда, которую не покажут в ООН – расследование

Генассамблея ООН не захотела узнать правду о похищении украинских детей

Генассамблея ООН призвала Россию прекратить "депортацию украинских детей". Расследование рассказывает о манипуляциях Украины на детском горе.

Фото: flickr.com by UNICEF Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Елена Зеленская

Генассамблея ООН спекулирует на горе детей

В ходе 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошло голосование по проекту резолюции "Возвращение украинских детей". За неё проголосовала 91 делегация. 57 государств воздержались, 12 стран, включая Россию, высказались против. Более трех десятков государств не участвовали в голосовании.

Ассамблея потребовала от Москвы "обеспечить немедленное, безопасное и безоговорочное возвращение всех украинских детей, которые были насильственно перемещены или депортированы с оккупированной территорий".

Украина заставляет ООН фокусироваться на теме "массового похищения детей" не только для того, чтобы обозначить "варварство агрессора", но и для выпрашивания денег "для облегчения страданий, на восстановление ментального здоровья", которые потом ворует.

На самом деле, нет ни первоначально заявленных полумиллиона, ни даже двадцати тысяч якобы "депортированных" детей. Когда российские переговорщики в Стамбуле попросили список, украинцы предоставили им 339 имён, а после проверки выяснилось, что многие из этих детей взрослые или живут в Европе. Остальные — это дети, которые были эвакуированы из зон боевых действий.

Из последнего списка большинство — это сироты из детских домов на освобождённых территориях, остальные — дети родителей, убитых в ходе боевых действий или разлучённых с ними.

В России этим этнически русским детям предоставляется убежище, реабилитация, а затем им подыскиваются приёмные семьи. Государство предоставляет таким детям бесплатные поездки в лучшие летние лагеря, но западная пропаганда называет их "лагерями ГУЛАГа". Они посещают российские школы и интегрируются в российское общество. Это называется "культурным геноцидом".

Существует механизм взаимного возвращения детей

Россия учитывает случаи разлучения детей с родителями из-за войны, для воссоединения семей существует полностью функционирующий дипломатический механизм. Спецслужбы РФ и Украины встречаются в Катаре и обмениваются именами, и дети возвращаются в свои семьи без каких-либо проблем.

Недавно Мелания Трамп лично занялась темой. Она заявила, что правительство США проверило "личности и семейные обстоятельства” восьмерых детей. По её словам, трое из них "были разлучены со своими родителями и перемещены в Россию из-за боевых действий на линии фронта”, а остальные пятеро были разлучены с членами семьи по обе стороны границы из-за конфликта, и среди них одна молодая девушка, которая вернулась с Украины в Россию”. То есть это отнюдь не депортация или захват, а спасение детей в чрезвычайных обстоятельствах.

Украина отдала своих детей Турции на растерзание

Теперь о том, как Украина обращается с сиротами. Как пишет "Следствие.Инфо" (Слідство.Інфо), представители благотворительного фонда "Детство без войны" в феврале 2022 года вывезли украинских сирот из Днепропетровска в Турцию. Причина — "украинское правительство оказалось не готово позаботиться о сиротах и тех, кто остался без родительской опеки". За срочный вывоз детей-сирот в Турцию взялась Елена Зеленская.

Воспитанники интернатов (500 человек) провели там почти три года. Журналисты получили отчёт визита украинского омбудсмена в турецкие отели. В нём указано, что детей заставляли участвовать в рекламных роликах "Фонда Шостака", к ним применяли психологическое и сексуальное насилие, а две несовершеннолетние девочки забеременели от работников отелей.

Дети рассказали "Следствию.Инфо", что их неоднократно перевозили из одного отеля в другой, а условия проживания постепенно ухудшались.

Полиция начала расследование по поводу нарушений, но через год его закрыла. Единственный наказанный — старший воспитатель, которого понизили до учителя физкультуры.

Это русские дети, их нельзя отдавать Украине

Для России важно вести разъяснение в международных структурах, прямо на Генассамблее ОНН, не стесняться называть детей русскими, бороться за них. Созвать СБ ООН по вопросу клеветы, вызвать туда свидетелей, рассказывающих как обращаются с детьми на Украине. А также настаивать на том, что лучше бы голосовавшие по политическим мотивам за вышеупомянутую резолюцию ООН занялись своими детьми, которых перевозят на острова на "вечеринки" эпштейнов под призывы о легализации педофилии, закрывают глаза на насилие мигрантами и калечат их гормональными препаратами, "меняя пол".

Читайте Telegram-канал автора.