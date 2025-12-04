Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Никто не хотел умирать: Финляндия признала неизбежное поражение

Финляндия сдаёт позиции солидарности в отношении Украины, признавая реальность
Европейцы сдают позиции. Показательна растерянность Финляндии, которая разорвала все связи с РФ, вступила в НАТО и была главным зачинателем антироссийской повестки.

Финский президент Александр Стубб
Фото: Сайт Северного сотрудничества (norden.org) by Magnus Fröderberg, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Финляндия возмутилась новой реальностью

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью Яну Андерссону заявил, что необходимо быть готовыми к несправедливым для Украины условиям мира.

"Реальность такова, что мы, финны, должны быть готовы к моменту, когда мир наступит, и все условия справедливого мира, о которых мы много говорили последние четыре года, вероятно, не будут выполнены", — сказал Стубб.

То есть вариант полного восстановления позиций Украины, которые были озвучены в 2022–2023 годах, больше в Хельсинки не рассматривается как реалистичный сценарий.

Премьер Финляндии Петтери Орпо со своей стороны возмутился, что в 28-пунктном мирном плане США Финляндия значится как одна из стран, обеспечивающих Украине гарантии безопасности. Орпо прямо заявил, что не понимает, почему вообще его страна оказалась в этом списке и подчеркнул, что Хельсинки таких обязательств на себя брать не собирается.

"Вы должны понимать, что гарантии безопасности — это серьёзный вопрос. И мы не готовы давать гарантии безопасности. Но мы можем помочь с организацией безопасности, и разница между ними огромная", — сказал Орпо, которого цитирует Mtv uutiset.

Премьер "не хочет рисковать столкновением с Россией" и делает акцент на помощи, а не на обязательствах. Иными словами вопрос о гарантиях Украине — это прямой риск и означает возможность втягивания в конфликт с соседом, в войне с которым Финляндия уже теряла территории.

Ответственность за реальные обязательства Орпо перекладывает на "крупные европейские страны и США". И хотя в работе на публику формула единых западных "гарантий" продолжает использоваться, но никто не знает, а что это такое, если пощупать.

Какова же реальность?

Глобалисты пока держатся агрессивной риторики, но реальность им не соответствует. А реальность следующая:

1. После того, как США финансово вышли из проекта анти-Россия, стоимость поддержки Украины для Европы превысила рамки возможной. Даже в случае немедленного урегулирования конфликта ЕС взял на себя обязанность финансировать украинское государство минимум на 135 млрд евро до 2027 года. И это лишь для того, чтобы Киев "остался на плаву". Поддержка Украины выливается в дефицит европейских бюджетов, рост госдолга, снижение рейтингов правительств из-за падения уровня жизни, уменьшения объемов социальных гарантий. Чтобы европейским странам выжить, сейчас надо не просто завершать конфликт, а бросать Украину на произвол судьбы и возвращаться к российским энергоносителям.

2. Все страны ЕС, а Финляндия в частности много потеряли из-за перекрытия границ и разрыва обширных связей с Россией, в том числе туристических. И сейчас это начинает ощущаться. Премьер Орпо вынужден признать, что ВВП Финляндии находится в отрицательной зоне, а дефицит бюджета составляет 10 миллиардов евро. По словам Орпо, "10 миллионов кубометров древесины из России не поступают для нужд лесной промышленности, финские компании потеряли миллиарды инвестиций в России, приграничное движение и приграничная торговля прекратились, авиакомпании терпят убытки из-за того, что не могут летать над Россией".

В-третьих, Россия имеет структурное преимущество перед Европой в экономике за счёт небольшого долга и устойчивого бюджета.  Экономика переведена в мобилизационный формат, экспорт переориентирован на Азию, а общество адаптировалось к логике долгого конфликта.  Очевидно, что ЕС в долгосрочной перспективе проиграет России экономическую войну. А малые государства ЕС, такие как Финляндия. со своими однобокими экономиками, падут первыми.

В-четвертых, европейцы на фоне агрессивной риторики Брюсселя и НАТО начали серьёзно опасаться, а как бы не втянуться в войну с Россией. И первыми рискую страны Восточной Европы имеющие границу с РФ — Румыния, Польша, Болгария, и Северной — Финляндия, Швеция, Норвегия.

Прятать голову в песок — не выход

Евросоюз движется к худшему будущему, которое с каждым годом становится всё хуже. Пока единственный выход, который видится у европейского истеблишмента — вести себя как страус и прятать голову в песок, отрицая то, что ждёт впереди — развал.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
