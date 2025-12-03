Названа главная ошибка, которую нельзя допустить РФ в украинском вопросе

Торопиться в переговорах с Трампом значит проиграть — уроки истории

Нельзя допускать торопливости в переговорах с командой Трампа по Украине. Для того, чтобы достигнуть задач СВО, надо посмотреть на опыт Советского Союза.

Фото: commons.wikimedia.org by Benjamin D Applebaum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Trump, Putin Alaska Arrival (9260677)

Россия торопится подписать договор с США

Некоторые украинские источники стали писать о том, что переговоры между РФ и США по Украине подходят к заключительному этапу, что Зеленского будут "прогибать" на условия, которые Россию "устраивают". На Западе одни называют это "предательством" Украины, а другие — реальными взглядами на ситуацию. Но у всех звучит уверенность, что Кремль обязательно пойдёт на уступки по своим требованиям в рамках задач СВО. И не только из-за "тяжёлой экономической ситуации", но и по причине того, что впереди промежуточные выборы в США. И если демократы возьмут большинство в конгрессе, то тогда Москве станет гораздо труднее легитимизировать свои завоевания, особенно в территориальных вопросах, а палата представителей может и вовсе не ратифицировать достигнутый договор.

Также утверждается, что поражению республиканцев будет способствовать продолжение СВО и разрушенная в результате войны Украина. Как вывод: Кремль боится, что всё вернётся на круги своя, как было при Байдене, и будет подписывать соглашение сейчас.

Из уступок называются признание юрисдикции только над ЛНР и ДНР, а по Запорожской и Херсонской области — корейский вариант по линии разграничения. Также, например, по вступлению Украины в НАТО будут какие-то гарантии США, но не самой Украины и Европы, не говоря уже о Совбезе ООН.

Поспешишь — людей насмешишь

Чрезвычайно важно не поддаваться на соблазн договориться с США здесь и сейчас.

Спешка лишает РФ главного преимущества — фактора времени, который работает на неё. Украина находится под давлением не только на фронте, но и в экономике, страна не имеет денег и людских ресурсов на продолжение войны и на социальные гарантии, её энергетика разрушена, экономика держится только на зарубежных вливаниях. Украина может самоубиться об Россию в ближайшее время, поэтому незачем торопить её спасать с сохранением "незалежности". Даже сейчас договор может быть заблокирован в конгрессе, так как по России между демократами и республиканцами существует консенсус — её надо давить. Любое соглашение будет оспорено, пока не будет железных аргументов, которые достигаются только капитуляцией Украины. Именно к этому надо стремиться, а не к выводу киевского режима и Европы из соглашений с США. Кроме того, даже если Крым признают российским и снимут санкции, это отнюдь не гарантирует западные инвестиции или туризм.

Советский Союз заставил Запад сдаться

Для того чтобы понять, как надо действовать, вспомним, как действовала Советская Россия.

После революции 1917 года была длительная блокада Запада, но в 1924 году пошла волна установления дипотношений с Советским Союзом. К 1925 году дипломатические отношения с СССР были установлены с 22 государствами (Великобритания, Франция, Италия), включая Японию. США признали СССР в 1933 году. Почему блокада была прорвана...

Москва проводила НЭП, и западные страны, переживавшие послевоенный кризис и депрессию, увидели в Советской России огромный потенциальный рынок для сбыта товаров и инвестиций. Советские дипломаты активно работали в этом направлении, и результатом стало подписание Рапалльского договора с Германией в 1922 году. Он установил нормальные отношения и военно-техническое сотрудничество между двумя "париями" Версальской системы, заставив другие страны опасаться, что Германия займёт исключительное положение на советском рынке. Итак, экстраполируя на сегодня, надо искать "парий" в ЕС и активно с ними работать. И это делается — Венгрия тому пример. В Великобритании и Франции в 2024-2025 годах к власти пришли более прагматичные левоцентристские правительства (лейбористы в Британии, "Картель левых" во Франции), которые были готовы к диалогу с СССР в отличие от консерваторов. Эта волна перемен наступает сегодня и в Великобритании (реформаторы Найджела Фараджа) и во Франции (националисты Жордана Барделла). В Германии также приход к власти "Альтернативы для Германии" — дело скорого времени. США стало ясно, что длительная блокада не привела к падению советской власти, а Европа активно там работает и как бы не упустить момент. Тем более, что американские компании уже активно работали в советской России, помогая в индустриализации. В рамках контрактов с ними была запущена первая в СССР серия заводов, включая Сталинградский тракторный завод, который был построен в США, доставлен в СССР и собран на месте. Делали это американцы не для помощи ненавистным коммунистам, а чтобы выжить во время Великой депрессии. Что же, такой момент снова наступает в США.

История показывает, что западные страны "сами придут и сами попросят", потому что Россию с её экономическим, ресурсным потенциалом и военной силой невозможно сделать изгоем или игнорировать, это кардинально вредит самому Западу.

