Индия выбирает Россию: Путин везёт военные контракты и энергетическое сотрудничество

Индия бросила обсуждать индо-американское торговое соглашение, которое отошло на второй план по сравнению со стратегическим значением визита Путина.

Фото: Sukhoi Design Bureau, 054, Sukhoi Su-57 by Anna Zvereva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Истребитель пятого поколения Су-57

Индия ответила на атаку на свой суверенитет

Президент РФ Владимир Путин придёт в Индию с госвизитом 4-5 декабря. Ранее правительство США возложило на Нью-Дели ответственность за укрепление российской армии, охарактеризовав действия Индии по импорту российской нефти как "дестабилизирующие". Президент США Дональд Трамп назвал Индию "кремлёвской прачечной" и угрожает ввести 500%-ные пошлины на индийский импорт. Его настойчивое стремление играть ключевую роль в посредничестве между Индией и Пакистаном стало неприятным сюрпризом для индийской дипломатии, вынуждая Нью-Дели неоднократно опровергать эти заявления. ЕС выступил против участия Индии в совместных военных учениях с Россией, утверждая, что дружба Нью-Дели с Москвой является препятствием для более глубокого стратегического сотрудничества с Европой.

Такая беспардонная атака Запада на суверенитет Индии возымела ответ. Решение принято: сотрудничество с Россией имеет большее значение для Индии, чем с Западом, и этому свидетельство — визит Путина. Россия и Индия накопили большой опыт совместной работы в БРИКС и ШОС.

На столе огромная повестка по военному сотрудничеству

В течение двух дней саммита стороны рассмотрят вопросы сотрудничества в области обороны, ядерной энергетики, углеводородов, космоса, технологий и торговли.

В Думе на ратификации находится российско-индийское соглашение о порядке взаимного пребывания личного состава, военных кораблей и боевых самолётов на территории друг друга.

Ожидается, что будут подписаны военные контракты на поставки и локализацию производства систем ПВО нового поколения, включая ЗРК С-500. Российские С-400 получили хорошие отзывы от индийских военных во время операции "Синдур". Возможность их быстрого развёртывания менее чем за пять минут была названа существенным преимуществом. Интеграция С-400 в многоуровневую систему ПВО Индии вдоль границ с Китаем и Пакистаном рассматривается как фактор повышения безопасности.

Производство почти половины системы поддержки С-400 может быть локализовано, передача технологий — это то, что Индия особенно ценит. Некоторые западные источники указывают, что ожидается обсуждение покупки истребителей Су-57. Пилоты ВВС Индии легко перейдут на российские самолёты нового поколения, а государственная компания Hindustan Aeronautics Limited способна обслуживать и поддерживать российский арсенал.

Сообщается, что находятся в стадии разработки или уже подписаны соглашения о совместном производстве системы ПВО "Панцирь" и потенциальной закупке Индией радиолокационной системы дальнего обнаружения "Воронеж" с дальностью действия более 6000 километров.

Американцы давно угрожают Индии отлучением "от тела", если она не прекратит закупки российского передового оружия, но ничего взамен предложить не могут. Кроме того, исторически сложившееся доверие и оперативная совместимость между вооружёнными силами РФ и Индии продолжают играть решающую роль в формировании портфеля заказов индийской армии.

Несколько российских разработок, таких как автоматы АК-203, ракеты BrahMos, компоненты для кораблей и т. д., теперь производятся в Индии.

Индии будет открыт режим благоприятствования

Второй важный вопрос переговоров — это импорт российской нефти. За годы ведения СВО он увеличился на 600%, таким образом Индия стала основным покупателем российского нефтяного экспорта (доля 38%). Покупает Индия также удобрения, растительные масла, уголь и металлы, имея большой дефицит в торговле с Россией.

Перевозятся эти грузы по недавно открытому между Владивостоком и индийским портом Ченнаи Восточному морскому коридору, соединяющему стратегические порты Тихого и Индийского океанов протяжённостью 10,3 тысячи километров. Также задействован транспортный коридор Север — Юг. Независимость от западной логистики и взаиморасчёты в национальных валютах до 90% обеспечивают обход западных санкций.

Стороны подтвердили цель — довести взаимную торговлю до 100 млрд долларов к 2030 году (с нынешних 67 млрд). Индия просит уделить содействие индийскому экспорту в Россию, особенно в сфере фармацевтики, машиностроения и сельскохозяйственной продукции, а также дать возможность поработать индийским трудовым мигрантам. Это будет сделано, учитывая заслуги Индии в обходе западных санкций и не только в области торговли нефтью.

