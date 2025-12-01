Теракт на КТК принёс Казахстану миллиарды ущерба и политические последствия

Теракт на КТК обнажил политическую и экономическую уязвимость Казахстана

Атака Украины на КТК разорила Казахстан, Киев цинично ответил на обвинения. Многолетнее пестование казахского национализма имеет свои плоды.

Киев оскорбил Токаева

29 ноября в результате атаки украинскими морскими дронами был повреждён один из трёх морских терминалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Как уточнили в КТК, его эксплуатация теперь невозможна.

Потери Казахстана от атаки на эту инфраструктуру могут достигнуть около 20% объёма нефтяного экспорта, заявил казахстанский эксперт Олжас Байдильдинов. По его оценке, финансовый ущерб составит не менее 1,5 млрд долларов — сумма, сопоставимая с годовым бюджетом Астаны или Алма-Аты.

МИД Казахстана назвало теракт (такое определение дал КТК) "актом агрессии против мирной энергетической инфраструктуры", охраняемой нормами международного права. Казахстан потребовал от Киева "действенных мер" для предотвращения подобных инцидентов в будущем, подчеркнув, что атака наносит ущерб казахско-украинским отношениям.

МИД Украины цинично ответил, что "все усилия Украины сосредоточены на отражении полномасштабной российской агрессии, а не направлены против Республики Казахстан или иных третьих сторон". Киевский режим попенял Астане на отсутствие заявлений "с осуждением ударов Российской Федерации по мирным жителям Украины, жилым домам, гражданской инфраструктуре и энергетической системе" и подтвердил "неизменное уважение к народу Казахстана".

Апелляция к народу делается всегда, когда руководство страны не уважают.

Казахстану придётся выбирать стул

В соцсетях Казахстана появились здравые рассуждения о том, что к Казахстану всё же придётся выбирать "стул". Некоторые иронично описали скорые действия Астаны как новые "юрты незаламности" и уверения в территориальной целостности Украины. Но есть и мнения, что украинцы имеют полное право атаковать КТК, поскольку это инфраструктура — российская ("Транснефть"), а также, что "нечего было через Россию нефть качать", а нужно было давно диверсифицировать маршруты экспорта.

Однако диверсифицировать невозможно, достаточно посмотреть на карту. Были попытки направить нефть танкерами по Каспию, а потом по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД), но его пропускная способность мала — до 3 млн тонн в 2025 году и потенциально до 6 млн тонн с использованием нефтепровода Баку — Супса. Надо инвестировать в расширение БТД, но денег у Казахстана нет, а нефтедобытчики Chevron, ExxonMobil и другие не имеют интереса. Нефтехранилищ у Казахстана тоже нет. Вопрос даже стоит не куда качать, а куда сливать.

Нейтральность Казахстана совсем не является таковой, нейтральность предполагает политическую тишину, а в Казахстане её нет, власти делают взаимоисключающие заявления то в пользу Украины, то России. Отсюда присутствует неподготовленность к атакам Украины, хотя можно было бы через ОДКБ предпринять меры защиты КТК.

Тимати задаёт тренд в отношениях России и Казахстана

Очередной удар киевского режима по экономическим интересам Казахстана наглядно продемонстрировал крах многолетних усилий представителей казахской элиты по реализации украинского сценария. Вместо позиции "интересы Казахстана превыше всего" националисты поставили во главу угла интересы чужого государства и раз за разом восхищаются экономическим ущербом, наносимым Казахстану со стороны Украины.

В России эта прозападная каста уже давно является маргинальной, на ней висят ярлыки иноагентов, экстремистов и террористов, они все уехали, и многие заочно осуждены. Так формируется общественный договор, который минимизирует риски "цветной революции". В Казахстане все попытки хотя бы как-то начать действовать в этом ключе затухают сразу. И это аукнется вторым Кантаром. Опять понадобится помощь ОДКБ?

Между тем в Алма-Ате состоялся многотысячный концерт не "Воплей Видоплясова", а Тимати, который сказал на русском языке, что русский и казах всегда были братьями и ими останутся.

