Орбан переиграл Брюссель .Все ему завидуют, но повторить не могут

Орбан рисковал головой, когда выдерживал особую позицию в ЕС по Украине, но он поставил на национальные интересы и выиграл сразу на всех фронтах.

Орбан наладил отношения и с Россией, и с США

Премьер Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее он заявлял, что намерен обсудить вопросы поставок энергоносителей и урегулирование украинского конфликта.

Всего с начала спецоперации Путин и Орбан дважды встречались лично и трижды общались по телефону. То есть Орбан не приспособленец, а стратег, и это уважают не только в Москве, но и в Вашингтоне.

До визита в Москву Орбан в Вашингтоне встретился с президентом США Дональдом Трампом и добился полного освобождения венгерской экономики от ограничений на поставки российских энергоносителей. А это означает, что в Венгрии по-прежнему будут самые низкие цены на электроэнергию и природный газ в Евросоюзе как для населения, так и для предприятий.

Правительству таким образом удалось сохранить снижение тарифов на коммунальные услуги и топливо, в противном случае счета за коммунальные услуги выросли бы втрое, а на топливо — вдвое. Исключение из американских санкций также распространяется на расширение АЭС "Пакш" с участием "Росатома".

Bloomberg предполагает, что Орбан также хочет заручиться поддержкой Путина в покупке попавших под санкции активов "Лукойла" в Европе. В четверг, 27 ноября, Орбан встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Орбан заявил, что Венгрия "с удовольствием" купит долю "Лукойла" в НПЗ NIS. Венгерская компания MOL также подала заявку на аналогичную сделку по НПЗ в Бургасе, Болгария.

Почему никто не может повторить этот успех

Результативные встречи Орбана с Путиным и Трампом демонстрируют прагматичную политику Венгрии, направленную на защиту своих экономических интересов несмотря на то, что Евросоюз эти двухсторонние манёвры категорически не одобряет.

Путин поблагодарил Орбана за готовность принять возможный саммит Россия — США, идею которого, по его словам, предложил Трамп. Это подчёркивает особые отношения Орбана с двумя ключевыми игроками в мире и его стремление быть полезным посредником, что усиливает его политический вес вразрез с официальной позицией ЕС.

На успех Орбана смотрят другие лидеры Европы и хотят таких же замечательных многовекторных результатов (добавим сюда стратегические договора Венгрии с Китаем и Турцией). Но для этого надо было поддерживать Трампа по консервативной политике с 2016 года и Путина по политике обхода санкций с начала СВО. Таким похвастаться в Европе больше некому. Но европейским странам перепадёт от славы Орбана — газа и топлива по нормальным ценам через Словакию и Чехию, где НПЗ работают на российской нефти.

Для Украины Орбан является врагом, запрещающим вступление в НАТО и ЕС, ветирующим помощь, но Еврокомиссия ничего сделать с Орбаном не может.

Победит ли партия Орбана на выборах в апреле

Посмотрим, как пройдут парламентские выборы в Венгрии в апреле в следующем году. Согласно исследованию института Nézőpont, 50% избирателей считают шансы Виктора Орбана более высокими, чем у глобалиста Петера Мадьяра (32%). Сам Орбан пояснил, почему его партия ФИДЕС выборы выиграет:

каждый молодой человек может взять кредит под 3% и иметь собственное жильё,

налоговая льгота для семей с двумя или тремя детьми удвоится,

с октября 2025 года матери с тремя детьми получили освобождение от подоходного налога.

Но самая главная страховка Орбана состоит в следующем: Трамп чётко и ясно заявил, что поддерживает его на выборах и, более того, верит в его победу.

