Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Орбан переиграл Брюссель .Все ему завидуют, но повторить не могут

Секретное оружие Орбана: Москва и Вашингтон восхищаются венгерским премьером
4:21
Мир » Европа » Евросоюз

Орбан рисковал головой, когда выдерживал особую позицию в ЕС по Украине, но он поставил на национальные интересы и выиграл сразу на всех фронтах.

Владимир Путин и Виктор Орбан
Фото: putin.kremlin.ru is licensed under public domain
Владимир Путин и Виктор Орбан

Орбан наладил отношения и с Россией, и с США

Премьер Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее он заявлял, что намерен обсудить вопросы поставок энергоносителей и урегулирование украинского конфликта.

Всего с начала спецоперации Путин и Орбан дважды встречались лично и трижды общались по телефону. То есть Орбан не приспособленец, а стратег, и это уважают не только в Москве, но и в Вашингтоне.

До визита в Москву Орбан в Вашингтоне встретился с президентом США Дональдом Трампом и добился полного освобождения венгерской экономики от ограничений на поставки российских энергоносителей. А это означает, что в Венгрии по-прежнему будут самые низкие цены на электроэнергию и природный газ в Евросоюзе как для населения, так и для предприятий.

Правительству таким образом удалось сохранить снижение тарифов на коммунальные услуги и топливо, в противном случае счета за коммунальные услуги выросли бы втрое, а на топливо — вдвое. Исключение из американских санкций также распространяется на расширение АЭС "Пакш" с участием "Росатома".

Bloomberg предполагает, что Орбан также хочет заручиться поддержкой Путина в покупке попавших под санкции активов "Лукойла" в Европе. В четверг, 27 ноября, Орбан встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Орбан заявил, что Венгрия "с удовольствием" купит долю "Лукойла" в НПЗ NIS. Венгерская компания MOL также подала заявку на аналогичную сделку по НПЗ в Бургасе, Болгария.

Почему никто не может повторить этот успех

Результативные встречи Орбана с Путиным и Трампом демонстрируют прагматичную политику Венгрии, направленную на защиту своих экономических интересов несмотря на то, что Евросоюз эти двухсторонние манёвры категорически не одобряет.

Путин поблагодарил Орбана за готовность принять возможный саммит Россия — США, идею которого, по его словам, предложил Трамп. Это подчёркивает особые отношения Орбана с двумя ключевыми игроками в мире и его стремление быть полезным посредником, что усиливает его политический вес вразрез с официальной позицией ЕС.

На успех Орбана смотрят другие лидеры Европы и хотят таких же замечательных многовекторных результатов (добавим сюда стратегические договора Венгрии с Китаем и Турцией). Но для этого надо было поддерживать Трампа по консервативной политике с 2016 года и Путина по политике обхода санкций с начала СВО. Таким похвастаться в Европе больше некому. Но европейским странам перепадёт от славы Орбана — газа и топлива по нормальным ценам через Словакию и Чехию, где НПЗ работают на российской нефти.

Для Украины Орбан является врагом, запрещающим вступление в НАТО и ЕС, ветирующим помощь, но Еврокомиссия ничего сделать с Орбаном не может.

Победит ли партия Орбана на выборах в апреле

Посмотрим, как пройдут парламентские выборы в Венгрии в апреле в следующем году. Согласно исследованию института Nézőpont, 50% избирателей считают шансы Виктора Орбана более высокими, чем у глобалиста Петера Мадьяра (32%). Сам Орбан пояснил, почему его партия ФИДЕС выборы выиграет:

  • каждый молодой человек может взять кредит под 3% и иметь собственное жильё,
  • налоговая льгота для семей с двумя или тремя детьми удвоится,
  • с октября 2025 года матери с тремя детьми получили освобождение от подоходного налога.

Но самая главная страховка Орбана состоит в следующем: Трамп чётко и ясно заявил, что поддерживает его на выборах и, более того, верит в его победу.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы выборы венгрия евросоюз виктор орбан дональд трамп владимир путин
Новости Все >
Яйца поддерживают длительную сытость при снижении жира на талии по данным диетологов
Росреестр отказался возобновлять выдачу бумажных свидетельств
Крахмал помогает удалить жир с ковра за 15 минут
Техника обратной подводки помогает при опущенном веке — визажист Нгуен-Греалис
Британская компания по добыче золота в Азербайджане оказалась в эпицентре конфликта
Охрана конфисковала украинский флаг на концерте Моргенштерна*
Фильмы против традиционных ценностей запретят в России в 2026 году
На концерте Моргенштерна* в Испании запретили флаги Украины
Петухи кукарекают по внутренним часам, а не из-за света — Current Biology
Диетолог предупредил об отсутствии лечебного статуса кофе — Николя Обино
Сейчас читают
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Домашние животные
Кошки выбирают для топтания самого безопасного человека — эксперты
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Домашние животные
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Домашние животные
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Популярное
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.

Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Секретное оружие Орбана: Москва и Вашингтон восхищаются венгерским премьером Любовь Степушова Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Тьма океана раскрыла невозможное: открытие в бездне ставит под сомнение основы происхождения жизни
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Последние материалы
Техника обратной подводки помогает при опущенном веке — визажист Нгуен-Греалис
Британская компания по добыче золота в Азербайджане оказалась в эпицентре конфликта
Секретное оружие Орбана: Москва и Вашингтон восхищаются венгерским премьером
Охрана конфисковала украинский флаг на концерте Моргенштерна*
Фильмы против традиционных ценностей запретят в России в 2026 году
На концерте Моргенштерна* в Испании запретили флаги Украины
Петухи кукарекают по внутренним часам, а не из-за света — Current Biology
Диетолог предупредил об отсутствии лечебного статуса кофе — Николя Обино
В тесто для неаполитанских скобок добавляют отварной картофель — кулинары
Короткий день ускорил закладку бутонов каланхоэ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.