Любовь Степушова

Гондурас будет дестабилизирован США за ставку на Россию и Китай

Трамп лично вмешивается в выборы в благополучном Гондурасе с целью смены власти
5:07
Мир » Остальной мир » Южная Америка

Небольшая страна в Латинской Америке Гондурас не представляет угрозы для безопасности США. Но Трамп грубо вмешивается в её поступательное развитие.

Гондурас
Фото: Карты Google by Pravda.Ru
Гондурас

США проводят зачистку неугодных правительств в Латинской Америке

Президент США Дональд Трамп проводит политику вмешательства в выборы в Латинской Америке. Он прямо связывал итоги парламентских выборов в Аргентине с помощью США в 20 млрд долларов для оплаты её госдолга. И победила партия президента Хавьера Милея, хотя до этого она разгромно проиграла на муниципальных выборах. За год до выборов в Бразилии и Колумбии Трамп демонизирует находящихся во власти левых политиков, поддерживая правых.

И это не говоря уже о психологической атаке по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Это, повторим, не закулисные операции ЦРУ, которых также хватает, а прямые посты в соцсетях Трампа с призывами уничтожать или выбирать тех политиков, на которых он укажет.

Гондурас — следующая цель Трампа

На очереди Гондурас. Читатель в России улыбнётся, оценивая потенциал угрозы или сопротивления этой небольшой страны в Карибском бассейне как невеликий. Но Трамп так не считает. В огромном тексте в соцсети он рассказал избирателям в этой стране, за кого им надо голосовать на выборах президента 30 ноября (в это воскресенье). Целью гондурасцев должно быть не процветание своей страны, а, по словам Трампа, борьба с "наркокоммунистами" и получение помощи от США.

Трамп призвал голосовать за бывшего мэра Тегусикальпы Тито Асфуру, кандидата от правой Национальной партии, и ни в коем случае — за Рикси Монкаду, кандидата от правящей партии Партии свободы и возрождения (Libre), которую поддерживает нынешняя глава государства Сиомара Кастро. Трамп также считает, что третий кандидат Сальвадор Насралла является "спойлером", который оттягивает голоса от его фаворита. Замечание не лишнее, так как в Гондурасе нет второго тура и президентом становится кандидат, набравший большинство голосов.

Так в чём же проблема у Вашингтона с Гондурасом? Кастро находится среди тех, кто открыто противостоит многим американским инициативам в регионе. В январе она пригрозила прикрыть американскую базу в стране, если США начнут депортировать её сограждан. Делегация Гондураса присутствовала на ПМЭФ в России, а в марте 2023 года Тегусигальпа отменила своё признание Тайваня, сделав ставку на китайские кредитные линии. Того и глядишь в БРИКС запросится.

Конечно, одними трамповскими призывами дело не ограничивается. Были опубликованы аудиозаписи, раскрывающие переговоры среди оппозиции и представителей бизнеса с целью отрицать победу Монкады, которой отдают предпочтение по результатам опросов, и вместо этого провозгласить президентом Насраллу. Вероятно, шансы Тито оцениваются как провальные.

США также превентивно потребовали проведения чрезвычайной сессии Постоянного совета ОАГ для рассмотрения "фальсификаций" на выборах в Гондурасе. То есть всё очень серьёзно. Подобное вмешательство открывает путь к экономической войне или бойкоту и даже военной операции, если поддерживаемый Вашингтоном кандидат не победит.

Гондурасцам незачем менять власть

Между тем экономика Гондураса развивается стабильно. Реальный рост ВВП оценивается в 3,6% в 2024 году и прогнозируется на уровне 3,5% в 2025 году. Инфляция — в рамках обещаний ЦБ благодаря политике сдерживания цен и субсидиям. Центр исследований экономической политики (CEPR) указывает, что "уровень бедности вернулся к допандемическому, неравенство продолжает снижаться, неполная занятость находится на самом низком уровне за десятилетие, государственные и частные инвестиции достигли новых максимумов, а страна находится в более устойчивом экономическом положении с низким внешним государственным долгом". По данным центра, за последние три года средняя реальная минимальная заработная плата увеличивалась более чем на 4% в год, что вдвое превышает темпы, достигнутые во время предыдущей администрации правых. То есть людям незачем менять власть.

В заключение скажем, что обещания Трампа о помощи ничего не значат. The Wall Street Journal сообщил, что JPMorgan, BofA и Citi приостановили финансовую помощь Аргентине в 20 млрд долларов и рассматривают гораздо меньший краткосрочный пакет помощи в размере около 5 млрд долларов.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
