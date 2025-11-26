Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ

АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
4:48
Мир » Европа » Евросоюз

В Бундестаге представлен план от АдГ для выхода Германии из кризиса. Вайдель критикует политику Мерца, предлагая вернуть российский газ по "Северному потоку".

Алиса Вайдель
Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Алиса Вайдель

Титаник-Германия тонет, капитан бездействует

Глава фракции "Альтернатива для Германии " в Бундестаге Алиса Вайдель представила "план для Германии" из 12 пунктов, который преподносится как программа срочного преодоления многочисленных кризисов. Вайдель резко раскритиковала политику канцлера Фридриха Мерца и его правительства, возлагая на них вину за развал в экономике. Она сравнила Германию с тонущим "Титаником":

"Германия кренится, люки затапливает. Но корабельный оркестр продолжает играть те же успокаивающие мелодии. Капитану больше нечего сказать, он просто наблюдает".

По словам Вайдель, стране угрожают как минимум пять кризисов: государства всеобщего благосостояния, миграционный, экономический, энергетический и долговой. Особенно она была недовольна большим количеством мигрантов, получающих пособия по безработице, и отсутствием депортации тех, кто признан нелегалами.

"В 275 классах баварских школ больше нет ни одного ребёнка, для которого немецкий язык был бы родным — это убийственное обвинение", — сказала Вйдель.

Согласно последним опросам, рейтинг Мерца и его правительства находится на рекордно низком уровне (23%). Основные причины недовольства связаны с недостаточным вниманием к проблемам простых немцев. По мнению политологов, Мерц сделал чрезмерный акцент на внешней политике и укреплении обороны, поставив в приоритеты создание "сильнейшей армии Европы" и конфронтацию с Россией. Это произошло в ущерб решению внутренних проблем, таких как миграция и состояние экономики. Для финансирования оборонных нужд правительство пошло на смягчение конституционного "долгового тормоза", что также вызывает споры.

Ключ к решению проблем — российский газ

В плане для Германии АдГ на первое место выдвигается получение дешёвой энергии: завершить энергетический переход, вернуться к атомной энергетике, продлить сроки эксплуатации угольных электростанций, отремонтировать трубопровод "Северный поток" и возобновить импорт газа из России.

В миграционной политике предусматривается закрыть границы, ввести всесторонний пограничный контроль, жесткие депортации, натуральные пособия вместо денежных выплат для просителей убежища и более строгие критерии натурализации.

В экономике предусматривается сокращение государственных расходов, прекращение накапливания долгов. Также Вайдель предложила запретить финансирование НПО и "Антифа" как террористической организации.

По сути, речь идёт о внутренней политике, которая является основой будущего Германии, и обрисованные перспективы повлияют на результаты предстоящих выборов в лантаги. 

АдГ уверенно набирает очки

На досрочных федеральных выборах 23 февраля 2025 года АдГ заняла второе место, набрав 20,8% голосов и получив 152 места в Бундестаге. Это исторический успех для партии. Тем не менее, на текущий момент шансы партии прийти к власти на федеральном уровне оцениваются как низкие. Это связано с политикой изоляции ("брандмауэра"), которую проводят в отношении неё все другие ведущие партии Германии. Но табу на взаимодействие с АдГ уже начинает ослабевать. Зафиксированы случаи, когда другие партии (включая ХДС) сотрудничали с АдГ для решения конкретных вопросов.

АдГ заняла первое место на прошедших выборах во всех федеральных землях бывшей ГДР, что демонстрирует её прочные позиции в этом регионе. Согласно опросу INSA от августа 2025 года, 43% немцев верят, что АдГ станет сильнейшей партией на следующих выборах в 2029 году.

Многие политические процессы в мире будут зависеть о того, как закончится СВО на Украине. Уже сейчас усиливаются голоса, призывающие к прямым переговорам с Москвой для выстраивания новых отношений. АдГ, выступающая против санкций и поставок оружия Украине, получит мощный козырь в свою пользу, если Россия победит.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы выборы германия северный поток
Индуистские приседания дают эффект месяца тренировок — движений меньше, а толку больше
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
