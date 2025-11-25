Украина за Тайвань: неожиданный ход Си Цзиньпина в разговоре с Трампом

Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре

Телефонный звонок Си Цзиньпина Дональду Трампу подтверждает дальновидность китайского лидера, стремящегося встроиться в передел мира. России надо быть осторожной.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Си Цзиньпин

Редкая инициатива Пекина: Си позвонил Трампу

Председатель госсовета КНР Си Цзиньпин, как утверждают западные СМИ, 24 ноября позвонил президенту США Дональду Трампу. Это было расценено как неожиданность, так как инициатива звонить первому у Си крайне редка.

Агентство "Синьхуа" сообщает лишь о факте разговора, и главной темой была тема Тайваня. По данным МИД Китая, Си заявил Трампу, что возвращение Тайваня в состав Китая является "неотъемлемой частью послевоенного международного порядка", сформированного в ходе совместной борьбы США и Китая против "фашизма и милитаризма".

Дело в том, что Китай уже несколько недель находится в дипломатическом конфликте с ключевым союзником США Японией из-за Тайваня. Ожесточенный обмен мнениями разгорелся после того, как новая премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио может вмешаться военным путём в случае "нападения" на остров. Ответ Пекина вылился в отмену турпоездок в Японию, запрет на ввоз японских морепродуктов и совместных культурных мероприятий.

В МИД КНР добавили, что в ходе разговора были затронуты и другие вопросы, включая ситуацию на Украине.

Трамп в своём посте в соцсети не упомянул Тайвань, но зато подчеркнул, что говорили "о России и Украине".

В Пекине разгадали двухходовку Трампа

Очевидно, что Си начал с Тайваня, а Трамп перевёл тему разговора на Россию и Украину. Данный вывод подтверждает The Wall Street Journal.

"Трамп перевёл разговор на Украину, поскольку мирные переговоры между Вашингтоном и Киевом, похоже, достигают прогресса", — пишет издание со ссылкой на источники.

То есть налицо шантаж Трампа: я поговорю с Японией о Тайване, а вы с Россией об Украине, чтобы убедить её согласиться на мирные предложения США.

В Пекине прекрасно понимают, что Токио не стал бы обострять отношения без координации с США. Любое значительное изменение риторики во внешней политике Токио, включая эскалацию напряжённости с Китаем, требует тесной координации с Вашингтоном. Зависимость Японии от США в вопросах безопасности, в том числе от американского "ядерного зонтика", делает самостоятельные провокационные действия практически невозможными. Си предугадал, что за его требованиями усмирить Японию, последует просьба надавить на Россию.

Си выслушал это и выразил желание, как пишет МИД КНР, "следить за планом" Трампа и "более активно участвовать" в нём. Очевидно, что для Пекина очень важно занять место за столом, где обсуждается новая архитектура мировой безопасности и встроиться в процесс до того, как будет достигнуто мирное соглашение.

России надо внимательно следить за диалогом Китай — США

Си преследует национальные интересы Китая, это не означает, что он перестанет покупать российскую нефть, но он, возможно, пообещал поговорить с Путиным, чтобы он "проявлял гибкость", в обмен на смягчение многих позиций США в Азии. Москве надо быть внимательнее в этом отношении, потому что интересы Китая не равнозначны интересам России.

На фоне передела мира Украина оказывается в парадоксальной, но предсказуемой ситуации: её будущее обсуждается не только между США и Россией, но и в связке США — Китай — Россия. И чем активнее Пекин втягивается в процесс, тем выше вероятность, что украинское урегулирование станет частью более широкой сделки между сверхдержавами, где интересы киевского режима не играют никакой роли.

