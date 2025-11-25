Украина за Тайвань: неожиданный ход Си Цзиньпина в разговоре с Трампом

Телефонный звонок Си Цзиньпина Дональду Трампу подтверждает дальновидность китайского лидера, стремящегося встроиться в передел мира. России надо быть осторожной.
Председатель госсовета КНР Си Цзиньпин, как утверждают западные СМИ, 24 ноября позвонил президенту США Дональду Трампу. Это было расценено как неожиданность, так как инициатива звонить первому у Си крайне редка.
Агентство "Синьхуа" сообщает лишь о факте разговора, и главной темой была тема Тайваня. По данным МИД Китая, Си заявил Трампу, что возвращение Тайваня в состав Китая является "неотъемлемой частью послевоенного международного порядка", сформированного в ходе совместной борьбы США и Китая против "фашизма и милитаризма".
Дело в том, что Китай уже несколько недель находится в дипломатическом конфликте с ключевым союзником США Японией из-за Тайваня. Ожесточенный обмен мнениями разгорелся после того, как новая премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио может вмешаться военным путём в случае "нападения" на остров. Ответ Пекина вылился в отмену турпоездок в Японию, запрет на ввоз японских морепродуктов и совместных культурных мероприятий.
В МИД КНР добавили, что в ходе разговора были затронуты и другие вопросы, включая ситуацию на Украине.
Трамп в своём посте в соцсети не упомянул Тайвань, но зато подчеркнул, что говорили "о России и Украине".
Очевидно, что Си начал с Тайваня, а Трамп перевёл тему разговора на Россию и Украину. Данный вывод подтверждает The Wall Street Journal.
"Трамп перевёл разговор на Украину, поскольку мирные переговоры между Вашингтоном и Киевом, похоже, достигают прогресса", — пишет издание со ссылкой на источники.
То есть налицо шантаж Трампа: я поговорю с Японией о Тайване, а вы с Россией об Украине, чтобы убедить её согласиться на мирные предложения США.
В Пекине прекрасно понимают, что Токио не стал бы обострять отношения без координации с США. Любое значительное изменение риторики во внешней политике Токио, включая эскалацию напряжённости с Китаем, требует тесной координации с Вашингтоном. Зависимость Японии от США в вопросах безопасности, в том числе от американского "ядерного зонтика", делает самостоятельные провокационные действия практически невозможными. Си предугадал, что за его требованиями усмирить Японию, последует просьба надавить на Россию.
Си выслушал это и выразил желание, как пишет МИД КНР, "следить за планом" Трампа и "более активно участвовать" в нём. Очевидно, что для Пекина очень важно занять место за столом, где обсуждается новая архитектура мировой безопасности и встроиться в процесс до того, как будет достигнуто мирное соглашение.
Си преследует национальные интересы Китая, это не означает, что он перестанет покупать российскую нефть, но он, возможно, пообещал поговорить с Путиным, чтобы он "проявлял гибкость", в обмен на смягчение многих позиций США в Азии. Москве надо быть внимательнее в этом отношении, потому что интересы Китая не равнозначны интересам России.
На фоне передела мира Украина оказывается в парадоксальной, но предсказуемой ситуации: её будущее обсуждается не только между США и Россией, но и в связке США — Китай — Россия. И чем активнее Пекин втягивается в процесс, тем выше вероятность, что украинское урегулирование станет частью более широкой сделки между сверхдержавами, где интересы киевского режима не играют никакой роли.
Читайте Telegram-канал автора.
Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...