Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках

10:54 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Казахстан

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Фото: Pravda.Ru by Дарья Асламова Парк 28 героев-панфиловцев. Алма-Ата

Воскресным утром в парке 28 героев-панфиловцев в Алма-Ате около обелиска играет казахский мальчик лет шести. "Не трогай памятник! Это наши герои! — строго говорит его мама. — Была очень долгая, далёкая война. Они все погибли. Вырастешь — поймёшь". Детские пальчики осторожно гладят холодный камень, и мальчик послушно отходит. Звонят колокола Воскресенского собора, со службы выходят и истово крестятся и русские, и православные казахи. В толпе верующих есть очень интересные лица: точёные, скуластые, с большими и раскосыми глазами. Явно смешанных кровей. Я ем "советское" мороженое в стаканчике и с удовольствием слушаю кристально чистую русскую правильную речь, без малейшего акцента, которую и в Москве-то нечасто услышишь. Результат того, что в годы войны Казахстан принял сотни тысяч эвакуированных, а потом молодёжь, приехавшую поднимать целину. На классическом русском говорят "асфальтовые казахи", "шала-казахи" (так презрительно называют русскоговорящих "настоящие" казахи, приехавшие из деревни, "оралманы"). В Казахстане, несмотря на бытовые стычки, оба языка: и казахский, и русский, — всё ещё неплохо уживаются.

Алма-Ата для меня вся наполнена светом и теплотой "советского детства": безопасность, заросшие глухие зелёные дворы, старые дома, посиделки с друзьями на кухне, — и всё это рядом с чуждыми небоскрёбами и блеском модных магазинов. Здесь, в Казахстане, мои корни, которых я никогда не знала. Моя мама приехала на Дальний Восток из русского Гурьева (ныне казахский Атырау). Дома всегда заваривали густой чёрный чай "по-казахски" (чайник ворчал на плите, пока заварка не распухала и не лезла вон из-под крышки). Каждый год из неизвестного мне Казахстана почтой приходила трёхлитровая банка чёрной паюсной икры, которой нас с сестрой насильно пичкали "для здоровья". (Эх! Мне бы сейчас ту банку!) Оттуда приезжала уютная, кругленькая, добрейшая бабушка в платочке и пекла роскошные рыбные "казахские" пироги. А такого сазана, печёного над углями по казахскому рецепту, которым меня угостили по приезду в Алма-Ату друзья, нигде не попробуешь.

Мы много спорим и говорим на кухне. "Ах, ты не понимаешь! — твердят мне. — Здесь всё изменилось. Ты просто всё видишь как человек приезжий. А нас не покидает тревога. Куда бежать, если что?" А куда, действительно? У России сейчас своих забот полон рот, чтобы думать о разбросанных по всем бывшим советским республикам русских людях. И Казахстан всегда казался относительно тёплым лежбищем. Однако СВО всё изменила. И лакмусовой бумажкой стал День Победы.

Как переписывают настоящее

— 9 мая я пошёл к парку героев-панфиловцев с красным флагом. Меня никто не тронул, хотя я ловил косые взгляды, — рассказывает казахстанский блогер Амангельды Есенов. — А после праздника я нашёл немало видео, где у людей, выходивших из парка с такими флагами, их вырывали. Это были не силовики, а обычные граждане. С криками, обвинениями, оскорблениями — доходило почти до драк. Эти люди воспитаны на информации, которая льётся из соцсетей: "Мы — народ-жертва, нас использовали в Великой Отечественной войне, это была не наша война". Идёт подмена понятий.

В других регионах Казахстана доходило до абсурда. В одном из сёл человек повесил красный флаг на 9 мая — к нему домой приехали полицейские разбираться. В Уральске были неприятные стычки: люди по собственной инициативе устроили марш с красными флагами, шли к Вечному огню, пели песни военных лет. Им преградила путь группа молодёжи с флагами Казахстана — они громко пели гимн, заглушая остальных. Сделано было всё, чтобы не отменить праздник, а изменить его смысл.

Я сам участвовал в "Бессмертном полку" в Алма-Ате. Хотя изначально его хотели запретить, но люди писали жалобы, обращались к президенту, и только благодаря массовому давлению акимат (местная мэрия) дал разрешение. Но вот что любопытно. Когда мы шли колонной в "Бессмертном полку", я видел огромное количество красных флагов, знамён Победы, — люди несли их сами. А через пару дней акимат выпустил официальный ролик о празднике: пафосная музыка, красивые панорамы — но красные флаги были замазаны. Это абсурд! Нам говорят, что переписывают историю, но на деле переписывают даже настоящее.

Блогер Амангельды Есенов известен в соцсетях под псевдонимом Красный Казах (Red Kazakh). Это искренний, добрый и храбрый человек, чьё лицо дышит чувством правды и справедливости. Опасные черты характера в наше время. Впрочем как и во все времена. Блогеров-патриотов, верящих в дружбу России и Казахстана, можно по пальцам пересчитать. А на территории Средней Азии публицистов, выступающих с позиций "советское прошлое — наше общее прекрасное прошлое", — вообще единицы. И все они "по ниточке ходят". Но ведь "ниточка" может в любой момент оборваться! Как она оборвалась под блогером Асланом Толегеновым.

Своих не бросаем?

— Аслан Толегенов — известный блогер, живший в Кокшетау, административном центре Акмолинской области, — рассказывает казахстанский журналист Владислав Юрицын. — В соцсетях известен как Северный Казах. Он ходил с папками в местное отделение КНБ (Комитет национальной безопасности, аналог ФСБ в России), писал заявления о том, что люди разжигают межэтническую рознь, и спрашивал, почему не принимаются меры. Ему сказали: "Успокойся, это не твоё дело". А потом он начал делать стримы на эту тему.

В какой-то момент Аслана Толегенова спровоцировали: сначала он выматерился в эфире в ответ на мат — но арестовали только его, на 10 или 15 суток. А потом он уже не вышел — его перевели в СИЗО КНБ. (На данный момент Толегенов на закрытом суде приговорён к 3,9 года заключения за "разжигание межнациональной розни". — Д. А.)

— Я слышала, что на севере Казахстана посадили троих русскоговорящих граждан, которые не признают распад СССР, считают его незаконным. И сроки дали серьёзные, — замечаю я.

— Их посадили с очень хитрой формулировкой, — объясняет Владислав. — Вроде как приписали сепаратизм. Потому что Казахстан получил независимость именно благодаря распаду СССР, а тут люди продвигают нарратив, что распад был незаконным. Значит, всем спасибо, все свободны, расходитесь. У нас тут вообще хватает сюрреализма. Во времена Назарбаева спецы повязали толкиенистов: эльфов, гномов, троллей. Реакция в обществе была: "Ну, не идиоты ли?" Но объяснение — другое. Государство — это же организация. А у эльфов — тоже организация. И государство их превентивно гасит. Сюрреализм — это для Казахстана состояние почти естественное. Но при этом живые люди садятся в тюрьму.

Россия своих симпатизантов в бывших советских республиках не защищает, не прикрывает. Яркий пример — журналистка Назакет Мамедова, которая единственная из азербайджанских журналистов освещала боевые действия с донбасской стороны. Ей дали 13 лет тюрьмы и ни на какого азербайджанского мафиози не обменяли. Ну, если уж довели человека до тюрьмы, так поменяйте на кого-нибудь. Мы здесь, в Казахстане, смотрим со своей точки зрения. Мы — люди, душой болеющие за Россию, потому что мы русские, с русской душой. Я знаю казахов, которые тоже русские душой. Им хочется знать: если что-то случится — их прикроют.

"На нас идёт русофобная лавина"

У знаменитого казахского блогера Анастасии Ахметовой папа — казах, а мама — наполовину украинка, наполовину белоруска. Настоящее дитя Советского Союза. Казахские националисты называют её "неправильной", "не титульной казашкой". С Настей я познакомилась много лет назад, когда она была совсем молодой женщиной и уже матерью пятерых (!) детей, и тогда она меня поразила. Яркая, искромётная, умная, чуткая и сдержанная (огонь, скрытый под тлеющими углями). Она внимательно прислушивалась к чужим мнениям, чётко и аргументированно отстаивала свою позицию. Теперь она — настоящая звезда казахский соцсетей, у которой множество ненавистников.

— Если честно, я уже стала такой толстокожей ко всем нападкам, — говорит Настя, спокойно улыбаясь. — Я постоянно получаю угрозы. Но сколько живу, столько хожу как обычный человек на базар за продуктами. Я иду с картошкой в руках, а люди подходят и говорят: "Вы такая молодец". Невероятно поддерживают. А из тех, кто пишет гадости, ни один не решается подойти. Боятся. И плевать мне на тех, кто ходит с черепомерами и пытается отделить "титульных" казахов от "нетитульных".

Неправительственных организаций в регионе, работающих на западные деньги, — легион. А блогеров, выступающих за дружбу с Россией, — единицы. Про нас даже политолог Тимур Иксанов сказал: произошло удивительное — горстка блогеров остановила русофобную лавину. Это о таких, как Альжан Исмагулов, блогер, который реально остановил экстремистскую группу нацистов. Они уже ездили по домам, избивали людей с пророссийской позицией, открыто призывали "бить русню" и предлагали "начинать со стариков и детей". Альжан сумел этих бандитов засадить в тюрьму.

Но у нас сейчас пошёл нехороший тренд — в Казахстане и вообще в Средней Азии задерживают и арестовывают пророссийских блогеров, людей, которые поддерживают русский язык, выступают против пещерных националистов и говорят те же вещи, что и президент Токаев, только на своём уровне. Арестовали блогера Аслана Толегенова. Задержали в Узбекистане блогера Азиза Хакимова. Он воевал с местными русофобами, которые заявляли, что если ты не знаешь узбекский — ты идиот или оккупант. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни, хотя он интернационалист. В Азербайджане уже троих общественников посадили — на 12-13 лет. А что Россия? Приехал патриарх, вручил медаль жене президента Алиева. Это называется "своих не бросаем"?

Если Россия не хочет, чтобы всё закончилось, как с Олесем Бузиной (когда после его убийства можно сокрушаться: "Не уберегли, а ведь как прав был"), то нужно заступаться за этих ребят. И заступаться надо на самом высоком уровне — на уровне МИДа, крупных СМИ. Иначе получите новых олесей бузин.

У нас пророссийских блогеров — не густо, мягко говоря. Не более десяти человек на всю Среднюю Азию. Когда СВО начала набирать обороты, именно такие люди вышли и сказали: "Нет, это наша страна, и никакой русофобии и нацизма здесь не будет. Никакой Украины вы из нас не сделаете".

Парк 28 героев-панфиловцев. Алма-Ата

"Русские сами разрушили СССР"

С моим старым товарищем журналистом Джанибеком Сулеевым мы чуть не разодрались.

— Вот ты говоришь, что Казахстан вас пугает. А нас Россия тоже пугает! — с вызовом говорит он. — Вот ваш политик Пётр Толстой заявляет, что большая часть территории Казахстана — это подарок России.

— Так это исторический факт, — удивляюсь я. — Чего ж тут пугаться?

— Да плевать, факт это или не факт. Важно, как это подаётся. Нельзя выступать против сложившегося мира. Границы уже устоялись, гербы, печати — всё подписано. А тут правнук Толстого говорит: "Вам подарили земли". Это что значит — верните их назад? Если так, то вы получите ещё одну войну.

Между Россией и Казахстаном уникальная граница — 7500 километров. Такой протяжённости нет нигде в мире. Но сейчас, по факту, между нами уже строится забор. Пока ещё частокол, но мы уже перестаём видеть друг друга. Ты приехала и сама видишь, что происходит.

— Вижу, — замечаю я. — Медленная, ползучая украинизация. Очень популярна тема "голодомора".

— А что, голодомора не было?!

— Был великий голод. Повсеместный. Центральная Россия, Украина, даже Забайкалье, откуда бежал мой родной дедушка с 14 детьми к Тихому океану, к рыбе. Бежал именно от голода. Выжили всего пятеро детей. Но ты русским языком владеешь, как я, и прекрасно понимаешь разницу между голодом и сознательным убийством людей, геноцидом. Получается, что в России мы себя тоже сами голодом уморили.

— А я тебе говорю, что голодомор — это рукотворное, сознательное действие, — настаивает Джанибек. — Большевики просто не понимали, что такое кочевое хозяйство, и отобрали скот у казахов. Погибло около двух миллионов человек. Большевики потом опомнились, всё стало выправляться. И, несмотря на все ошибки, я считаю, что советская власть была позитивным фактором для Казахстана. Когда делается большое дело, всегда бывают потери. Как в вашей поговорке, лес рубят — щепки летят. Да, были перегибы, но в целом это был прогресс.

— Но никто не пишет об этом в ваших учебниках истории! О том, что Казахстан как государство начинался с Российской империи и СССР. Мы вас взяли из юрты и оставили с космодромом. А в учебниках русских называют колонизаторами!

— А что ты хочешь? Это последствия распада СССР. Вот мой главный тезис — не надо России обижаться после того, что вы сами натворили с Союзом. Три славянина пили водку в Беловежской пуще и писали документ о распаде СССР. Вы же своими руками сделали это! Вы сами всем раздали свободу, а теперь недовольны суверенитетами. У нас вообще здесь устойчивая мифология, что в 1990-е годы русские поддались Западу и три славянских президента разрушили Союз. А теперь вы пожинаете плоды.

Блогер Амангельды Есенов давно занимается темой голода.

— Тема — болезненная для многих казахов, — подтверждает он. — Потери были большие, у каждого есть родственники, ставшие жертвами тех событий. Голод действительно был. Но как можно развеять мифы, что "голодомор" был специально сделан против казахов? Просто. Достаточно посмотреть, сколько тогда открывалось университетов, театров, учебных заведений. Кого они должны были обучать? Казахов. Какой смысл убивать казахов, если строится педагогический университет, чтобы дети вчерашних пастухов становились преподавателями, учёными? Где логика?! Я изучал документы 1935-1936 годов — тогда на образование и культуру в Казахской АССР тратилась четверть годового бюджета. А большая часть средств на коллективизацию, промышленные объекты, учреждения выделялась из бюджета РСФСР.

Представьте: Сталин, РСФСР выделяют огромные деньги, чтобы поднять с колен, обучить безграмотное население. На момент революции в Казахстане грамотных мужчин было 6-7%, женщин — 3%. Остальные — безграмотные. И вот из них нужно было создать кадры, которые способны работать у станка, уметь читать технические документы. Их нужно было обучить. Когда начинаешь задавать вопросы оппонентам — начинается истерика. Как так? С одной стороны, Сталин якобы убивал казахов, с другой — обучал их. Эти два факта противоречат друг другу. Наши историки умудряются это всё связать. Получается, что мы, казахи, стали инженерами, врачами, профессорами сами по себе. Технические кадры тоже появились сами по себе. А Сталин, мол, нас убивал. Это такой разрыв реальности, обволакивающий всё. И в итоге большая часть молодёжи настроена, скажу честно, далеко не дружелюбно по отношению к России.

Проблема современной историографии в Казахстане — это обнуление целого пласта истории с 1917-го по 1991 год. Всё, что связано с советским временем, преподносится как негатив. Хотя там столько достижений, на которые можно опираться. Мы должны гордиться поколением наших дедушек, которые с нуля поднимали города, предприятия. Но вдруг появляются новые нарративы: мы — потомки Золотой Орды. Хотя современный Казахстан — это прямой наследник Казахской ССР. Границы, инфраструктура, города, аэропорты — это наследие СССР, а не Золотой Орды.

А ведь была красивая идея — евразийство. Но при нашей экономической модели евразийство не приживается. США владеют 80% наших нефтяных ресурсов. Грубо говоря, тот, кто владеет нашими ресурсами, — тот владеет и нашей идеологией. Если использовать марксистскую логику: есть базис и есть надстройка. Базис — это экономика, производственные отношения. Тот, кто контролирует заводы, недра, ресурсы, — тот и диктует идеологию.

"Казахстан давно ушёл"

Казахстанский политолог Максим Казначеев славится на постсоветском пространстве своим холодным умом и математически точным анализом. Он всегда бесстрастно излагает факты:

— Русофобия — неизбежная часть политики любой бывшей советской республики. Потому что в основу идеологии государственности всех постсоветских республик положен принцип узкого этнического национализма. Но это не какая-то специфическая черта. То же самое узкое этническое понимание нации, например, популярно в Турции. Хотя там это приводит к реальным внутриэтническим конфликтам между теми же турками, курдами, греками, армянами. Вы в России воспринимаете это как неизбежное зло. И напрасно. Это неизбежное зло привело к войне с Украиной под одной простой причине: потому что на эту проблему не надо было 30 лет закрывать глаза.

Я внимательно слушаю основные выводы Максима: "ОДКБ и ЕАЭС — продукты прошлой эпохи, которые нужно смело отбрасывать как нерабочие"; "России необходимо вводить визовый режим со странами Центральной Азии"; "Неконтролируемая миграция неминуемо взорвёт Россию изнутри".

Всё во мне протестует. Идея СССР-2 в новой форме всегда казалась мне привлекательной:

— Посмотрите на Евросоюз, который в своё время украл идею СССР и поначалу был очень даже успешным, пока не оброс мощными бюрократическими и коррупционными структурами. И СССР успешно справлялся с миграционными процессами.

— Во-первых, в основе Советского Союза лежала другая идеологическая матрица, — возражает Максим. — Во-вторых, в СССР не было стихийной, неуправляемой миграции. Даже в рамках больших общесоюзных проектов, например, строительства БАМа, миграцию жёстко фиксировали. Да, у вас не хватает рабочих рук, но в таком случае необходимо вводить элементы советской плановой экономики и централизованно набирать квоту рабочей силы. Идея в том, чтобы люди въехали, заработали и уехали. Они не сами должны пересекать границу, а только в рамках квоты. Хотя бы дворников — сколько нужно, столько и ввезли.

— Но Евразийский союз позволяет нам собрать бывшие республики сначала экономически, а в будущем и политически.

— А вам это нужно? Приведу простой пример. Среднедушевой доход на душу населения в РФ оценивается в 16 тысяч долларов, а в Таджикистане — полторы тысячи. Если мы говорим о новом СССР, вам эту разницу в среднедушевых доходах необходимо выровнять. Готова ли Российская Федерация платить и субсидировать постсоветские республики? Сомневаюсь.

Что касается Казахстана, он от вас ушёл — и ушёл давно. Деньги элиты в английских банках, месторождения проданы, политически он замкнут на Запад. Это уже давно не ваша зона влияния. Кроме Парада Победы, официальных встреч — всё. Но есть примерно шести-семимиллионная русскоязычная информационная среда, с которой Россия может работать. Есть нарратив, который продвигается через соцсети и пугает нарастающей ненавистью к "русским колонизаторам". А соцсети модерируются западными посольствами, поэтому ясно, что там будет русофобская антироссийская повестка. Здесь нужно ставить вопрос о модерировании всего этого процесса — как на уровне центральных властей Казахстана, так и, возможно, Российской Федерации, если она ДЕЙСТВИТЕЛЬНО интересуется регионом.

— А вы считаете, что нет?

— Как вам сказать? Казахстан вы потеряли. Но переживать не стоит — Запад его тоже потеряет. Казахстан и всю Центральную Азию приобретёт Китай.

— Смена хозяина?

— Да, но этот хозяин позитивно относится к России. Это для вас гарантия спокойного тыла. Разумеется, пока не сменится политический вектор в Пекине. Но сейчас ваше южное подбрюшье — под контролем.