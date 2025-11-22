План Трампа по Украине: Европа в обмороке, Киев в цугцванге, а Вашингтон готовит индейку

"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу

Европа три года подряд громко рассуждала о стратегическом поражении России. Чиновники произносили пламенные речи, переливали заявления из пустого в порожнее, придумывали "мирные формулы", обещали "перелом на фронте" и без конца расширяли списки санкций. Но кончилось всё тем, чем и должно было закончиться: Европа внезапно обнаружила, что у неё нет ни армии, ни экономики, ни политической воли реально воевать. При этом все понимают, что вопрошать, а что с "защитой демократии", в присутствии Трампа неуместно.

Фото: Президент Трамп обращается к нации by Белый дом, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Президент США Дональд Трамп

И вот теперь, когда в Киеве до последнего делали вид, что всё идёт по плану, сцена резко сменилась. На авансцену вышел Дональд Трамп - человек, который никогда не скрывал, что для него политика — это реальность-шоу. И, как любой режиссёр, он любит неожиданные повороты.

Сегодня Трамп демонстрирует всем: Украине, Европе, НАТО, — кто настоящий хозяин в западном доме. Причём делает это в фирменном стиле: напористо, агрессивно и с наслаждением. Сроки подписания мирного договора? Пожалуйста, он их уже озвучивает. Давление на союзников? Да каждый день. И что характерно — все соглашаются.

Говорят, у Трампа на каждого есть либо компромат, либо рычаг. Может, это и правда. А может, людям просто надоело изображать коллективный героизм перед Россией, которому не соответствует ни их бюджет, ни их общественное мнение.

План Трампа

План Трампа ещё не опубликован, однако, по информации издания Axios, он предусматривает передачу России территорий на востоке Украины, которые она в настоящее время не контролирует, в обмен на гарантии безопасности от США и Европы.

Американский источник отметил, что в Белом доме считают, что Украина, скорее всего, в любом случае потеряет эту территорию, если война продолжится, и поэтому "в интересах Украины заключить соглашение сейчас".

План Трампа по Украине, состоящий из 28 пунктов, предусматривает передачу под российский контроль Луганской и Донецкой областей, несмотря на то что Украина по-прежнему контролирует около 14,5% территории этих регионов. По словам представителей администрации, в случае продолжения войны эти территории будут потеряны

Территория Донбасса будет считаться демилитаризованной зоной, Россия не сможет в этом районе разместить свои войска. В Херсонской и Запорожской областях нынешние границы останутся в основном без изменений, а Россия вернёт часть территории по итогам переговоров. Согласно плану Трампа, США и другие страны признают Крым и Донбасс законной территорией России.

Согласно источнику на Украине, план также включает ограничения на численность украинских военных и на дальнобойность оружия в обмен на гарантии со стороны США. При этом отмечается, что в данный момент не ясно, в чём именно будут заключаться американские гарантии. Напомним, что в 1994 году США уже давали Украине гарантии безопасности.

Реакция на план Трампа на Украине

Получив из Вашингтона "мирный план Трампа" из 28 пунктов, принесённый министром армии США Дрисколлом, человеком, который, между прочим, учился вместе с вице-президентом Вэнсом, известным скептиком украинской помощи, Владимир Зеленский оказался в ситуации, когда любое движение грозит провалом. Он не может его не принять, да и принять пока явно не готов.

Хотя Дрисколл сразу дал понять, что корректировка, а тем более критика плана неприемлема, США пригрозили, что прекратят делиться разведданными с Украиной и остановят поставки оружия. При этом указав, что подпись соглашения ждут к 27 ноября. В этот день в США праздник, и не стоит злить президента отказом.

Как говорится, свобода выбора по-американски: либо ты подписываешь, либо мы найдём того, кто подпишет всё вместо тебя.

Естественно, что, пытаясь сохранить лицо, Зеленский после встречи с министром Дрисколлом заявил, что "Украина и США будут работать над пунктами плана окончания войны". Хотя сам он прекрасно понимает, что он или подписывает всё, или теряет всё в США, которые всё равно добьются своего, но уже другим путём.

Поэтому Зеленский стал стелить соломку, заявляя, что "Украина может оказаться перед очень трудным выбором — либо потеря достоинства, либо риск потерять ключевого партнёра".

Зеленский маневрирует, но время работает против него

С другой стороны, время и ситуация на фронте работают против Зеленского. Российские войска взяли Купянск и практически полностью уже Покровск. Президент России Владимир Путин как раз в день появления "28 пунктов Трампа" провёл показательное совещание с военными (одетый в камуфляж), призванное, в том числе, послать сигнал о решимости Москвы продолжать добиваться своих целей на поле боя.

Впервые отреагировав на оглушительный коррупционный скандал на Украине и назвав в этой связи руководство Украины "преступной группировкой", Путин вполне ясно дал понять, что возможности переговоров с Киевом в Кремле более не видят. Никакого Стамбула больше не будет. И либо Киев принимает то, что сейчас обсуждают как "план Трампа", либо война продолжится.

Спикер Кремля Дмитрий Песков лишь закрепил мысль: решайте сейчас — потом будет поздно. И хотя Москва не спешит приветствовать инициативу Трампа, смысл понятен: лишний повод не давать Европе кричать, что Трамп "танцует под дудку Путина". Трамп любит сделки, но ещё больше он любит не выглядеть слабым.

Путин же, наученный опытом соскальзывания Киева с уже почти согласованных договорённостей, теперь позволяет Зеленскому самому подставиться: либо он отвергает американский план — и ссорится с Трампом; либо соглашается — и после этого уже Москва будет добивать дополнительные уступки.

Европа внезапно обнаружила, что у неё нет плана

Зеленский провёл мини-тур консультаций: Стармер, Мерц, Макрон. Европа кивает, сочувствует, подбадривает и… старательно пытается торпедировать пункты Трампа. Но пока всё втихую, без резких заявлений.

Но случился казус: дипломат Украины в ООН Христина Гайовишин раньше времени раскрыла карты — заявила публично, что Киев не примет ни запрета на вступление в НАТО, ни сокращения армии, ни перемирия до выхода на текущую линию фронта. Всё ровно наоборот тому, что записано в плане Трампа.

Проблема в том, что возражения Киева автоматически означают: если убрать всё, что неприемлемо для Украины, — план станет неприемлемым для Москвы. И наоборот.

Европа тоже бьётся в истерике: ей не нравится ни требование проголосовать против вступления Украины в НАТО, ни обязательство вносить свою долю в 100-миллиардный фонд, ни снятие антироссийских санкций. Все в шоке, все возмущены — но ни одного альтернативного плана как обычно никто предложить не может.

На фоне европейской паники США получили от главы СНБО Умерова "положительную оценку" плана. Несколько замечаний — и всё. И не удивительно: семья Умерова живёт в США, а сам он упомянут в материалах НАБУ по схеме откатов на поставках бронежилетов ВСУ на 5 млн долларов. Рычаги давления Белый дом подбирает не только в дипломатических кабинетах.

Праздник приближается, шоу должно продолжаться

Вот тут начинается самое интересное. В Вашингтоне ожидают от Зеленского согласия до 27 ноября. А это День благодарения. Традиция проста: президент США торжественно помилует одну индейку, а вторая отправляется на праздничный стол.

И вопрос, который теперь обсуждают в дипломатических кулуарах: если Зеленский уклонится от выполнения плана Трампа, какую роль он сыграет в этой американской традиции — той, которую помилуют, или той, которую подадут к столу?

Европа всегда опаздывает

На 22 ноября в кулуарах G20 в ЮАР Европа вновь будет биться в попытке "скорректировать" американскую инициативу. Один высокопоставленный европейский политик уже признал: "По сути, это капитуляция [перед Москвой]". Но что делать, если собственных инициатив нет, а реальность развивается быстрее европейских "комитетов по анализу"?

Европейцы искренне думали, что Трамп — "снова их человек", когда он ввёл жёсткие нефтяные санкции против Москвы и практически "отжал" НПЗ в Болгарии у "Лукойла". Брюссель даже расслабился: ну раз Трамп бьёт по России, значит, он снова в единой западной команде.

Но пришло время неприятных открытий. Трамп действует не в интересах Европы, не в интересах Украины, не в интересах "демократии", а исключительно в интересах США и, если быть честными, в интересах самого себя.

И здесь проявляется парадокс, который в Европе никак не хотят признать:

впервые в истории США заинтересованы не в войне, а в мире. Но причины этого мира — вовсе не гуманитарные и не философские. Они глубоко материальны.

Америке нужно как можно быстрее забрать своё

Ведь есть один неудобный факт. Согласно ряду соглашений и нормативов, таких как закон о недрах и договорённости по приватизации стратегических активов, США де-факто приобрели доступ к украинским энергетическим ресурсам, части инфраструктуры и перспективе контроля над одесским портовым кластером. Это не теория — это записано в документах, меморандумах и инвестиционных обязательствах.

Поэтому Вашингтону мир нужен не для Украины, не для Европы и уж точно не для "восстановления демократического мира".

Трампу нужно закончить войну до того, как Россия окончательно сравняет с землёй Одессу, порты, хабы и энергосистему, в которую американцы уже вложились или планируют вложиться.

Иначе вместо лакомого экономического приза он получит руины, годные разве что для съёмок постапокалипсиса.

Вот почему Трамп так спешит с миром. Вот почему он давит, ставит дедлайны и требует от Зеленского согласия. Вот почему Европа в панике — её никто не спрашивал.

В случае мирного договора именно Трамп, а не Евросоюз, становится главным бенефициаром войны.

Он получает в экономическое распоряжение едва ли не половину Украины — от недр до портов и энергетики. При том, что деньги у него на всё восстановление и развитие будут, ведь он вложил в свой план 200 млрд долларов как от ЕС, так и из активов России, которые и так заморожены в Европе. Вот это называется мыслить глобально, мало отжать всю инфраструктуру под себя, так ещё и заставить Европу оплатить его расходы на восстановление уже его инфраструктуры на Украине.

А кто-то там ещё думал, что здесь воюют за демократию? Нет. Здесь как обычно воюют за активы. И впервые Европа стала зрителем того, как США делят трофеи, даже не делясь с партнёрами по альянсу.