Прозападный вектор забыт: Иран признал решающую помощь России в войне с Израилем

Тегеран впервые признал, что помощь России изменила ход войны с Израилем

4:49 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Ближний Восток

Иран признал официально, что Россия оказала ему военную помощь во время войны с Израилем, хотя Тегеран мог бы иметь гораздо больше.

Фото: commons.wikimedia.org by khamenei.ir, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Масуд Пезешкиан, президент Ирана

Иран признал, что Россия его не предала в войне с Израилем

В интервью журналу Economist министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что благодаря помощи России, страна теперь лучше подготовлена к войне с Израилем, чем в апреле — "наши ракеты находятся в лучшем состоянии как с точки зрения количества, так и качества".

"Русские оказали нам большую помощь во время 12-дневной войны. И после этого у нас было больше сотрудничества, чем раньше. Именно поэтому я говорю, что мы даже более подготовлены, чем к предыдущей войне", — уточнил он.

Это заявление важно для разоблачения позиции, бытующей в Иране, что Россия предала Иран, который поставлял ей дроны в первые месяцы СВО на Украине.

Ярким выразителем этой позиции является бывший посол Ирана в Азербайджане Афшар Сулеймани, который считает, что президент России Владимир Путин "принципиально не желал укреплять систему ПВО Ирана". По мнению политолога, в противном случае "Путин мог бы отреагировать на потребность Тегерана в укреплении своей противовоздушной обороны после того, как Иран поддержал Россию в войне на Украине".

"Если бы Путин действительно хотел помочь Ирану, ему следовало бы как минимум передать Ирану несколько систем С-300 или даже С-400 в обмен на беспилотники, которые он взял у Ирана. Или ему следовало передать Ирану несколько Су-35", — сказал Сулеймани Euronews.

Он называет также мотивы Москвы, как стремление не злить Трампа для заключения мира на Украине и заинтересованность в повышении цены на нефть через войну на Ближнем Востоке.

Иранские военные утверждали, что во время войны была оказана только политическая помощь. Так, бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Ядолла Джавани объяснил, что у Ирана нет соглашений о взаимной обороне с Россией, обязывающих оказывать поддержку в военное время. И что Иран ни к кому не обращался за помощью — "ни к России, ни к Китаю, ни даже к членам "оси сопротивления".

"Поэтому утверждение, что они нас не поддерживали, неверно, поскольку никаких запросов не поступало", — сказал генерал.

Пезешкиан свернул сотрудничество в Россией

Мало того, именно иранская сторона при прозападном президенте Масуде Пезешкиане настояла на исключении пункта в договоре о стратегическом партнёрстве с РФ о военной поддержке и поставках оружия в случае нападения третьей страны на одну из сторон соглашения.

По словам президента Путина, Россия предложила Ирану систему ПВО С-400 до войны с Израилем, но Тегеран отказался под предлогом того, что есть надёжные собственные установки.

При Пезешкиане Иран свернул сотрудничество РФ не только в обороной сфере, а также в сирийской повестке, что привело к печальным результатам. Несмотря на то, что Россия предоставила таможенные льготы Ирану на 7 тысяч товаров в рамках углубления экономического сотрудничества, общий объём иранского экспорта в Россию остаётся ниже 2 млрд долларов. Для сравнения, Узбекистан экспортирует товаров на более чем 12 млрд долл.

Россия не оглядывается на США, поддерживая Иран

Американские военные издания указывают, что Россия продала Ирану передовые системы ПВО и истребители. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на пресс-конференции на этот вопрос, сказал, что Россия "поставляет Ирану необходимое военно-техническое оборудование в рамках международного права".

Поддержка России также очевидна в подписании с Тегераном соглашения о строительстве нескольких новых атомных электростанций, завершении второй и третьей очередей Бушерской АЭС. То есть Россия подтверждает право Ирана на обладание мирными ядерными технологиями, что прямо противоположно позиции Европы и США. Кремль не признаёт и возобновления санкций Совета Безопасности ООН в отношении Ирана и создал в рамках ООН коалицию "Друзья Ирана", которая присоединилась к этой позиции.

Не знаем, то ли у Аракчи проснулась совесть, или уже потеряны надежды на развитие прозападного вектора, но помощь России в тяжёлые для Ирана дни и после них, наконец, иранским руководством признана.

Читайте Telegram-канал автора.