Скандинавский протест: Европа пересматривает подход к военной помощи Украине

Украинский тупик: осознание бесперспективности помощи провоцирует раскол в Европе

Швеция заявила, что страны Северной Европы не могут больше оказывать непропорционально большую долю помощи Украине. К чему приведёт пересмотр финансовой поддержки?

Началась грызня в отстаивании справедливости

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что страны Северной Европы больше не могут выплачивать непропорционально большую долю помощи Украине. Эту позицию она озвучила вчера, 20 ноября, перед встречей министров иностранных дел ЕС.

По её словам, нынешнее распределение взносов "несправедливо и неустойчиво в долгосрочной перспективе", отметив, что страны региона обеспечивают значительную часть общей поддержки, в то время как другие страны НАТО вносят меньший вклад, чем ожидалось.

Стенергард привела статистику, показывающую, что страны Северной Европы, имея менее 30 млн человек населения (вероятно, речь идёт о Скандинавии и Прибалтике), оказывают треть военной поддержки, которая поступает от почти 1 млрд человек в НАТО.

Во-первых, никто Швецию не заставляет вкладываться значительно больше, чем другие, это её выбор. Во-вторых, рассуждения о справедливости подходов неуместны, когда речь идёт о солидарности в Европе.

К Швеции будут предъявлены претензии, что она оказывает политическое давление на такие страны, как Германия и Франция, которые обладают большими экономическими возможностями и чья помощь могла бы быть больше.

Насколько уместны жалобы Стокгольма

Согласно статистике, суммарно с 2022 года Швеция отдала Украине 15 млрд долларов, Норвегия — 14 млрд, Дания — 13 млрд, Германия — 55,7 млрд, Нидерланды — 17,6 млрд, Польша — 9,8 млрд. По данным Кильского института, военная помощь Украине от европейских стран сократилась на 57% летом 2025 года по сравнению с первым полугодием, а Европе надо на следующий год Украине выделить 60 млрд долларов, так как США отказались.

США создали фонд оплаты американских пакетов военной поддержки — PURL. По данным НАТО, который администрирует эту инициативу, по состоянию на середину октября партнёры по блоку профинансировали четыре пакета PURL на 2,1 млрд долларов. Первый пакет был оплачен Нидерландами, второй — Данией, Швецией и Норвегией, третий — Германией, а четвёртый — Канадой.

В новый пакет Норвегия внесёт львиную долю финансирования — около 200 млн долларов, в то время как Швеция выделит 60 млн, а Дания — 53 млн. Это, конечно, немного по сравнению с теми миллиардными вливаниями, которые были при Байдене, и не обеспечивает потребности Украины.

Расплата наступает

За приоритеты Украине эти страны будут расплачиваться потерей власти. Так, партия социал-демократов премьер-министра Дании Метте Фредериксен впервые за более чем 100 лет проиграла выборы в Копенгагене и других шести муниципалитетах. Поддержка снизилась с 28,4% в 2021 году до 23,2%. Фредериксен объяснила падение популярности своей партии ростом цен на продукты питания и дисбалансом между сельскими и городскими районами. А, например, про непопулярную отмену праздничного дня для "финансирования обороны" она не сказала.

В этом плане Норвегия пока сохраняет остатки вменяемости. По иронии судьбы бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а ныне министр финансов Норвегии, отказался использовать суверенный фонд благосостояния в 106 млрд долларов в качестве гаранта по "репарационному" кредиту Украине, теоретически выделяемому Бельгией. В ЕС считают, что огромная сумма норвежского фонда получена из "непредвиденных прибылей" от роста поставок газа в Европу в условиях резкого роста цен после отказа от российского газа и нефти.

Все в Европе завидуют Норвегии и заставляют её раскошелиться, что также не приносит европейской солидарности пользы.

Определённо приходит осознание факта, что помощь Украине бесперспективна со всех точек зрения, в том числе потому, что не решает проблему её победы. Поэтому политики в Европе начинают устраивать грызню друг с другом. Скоро они будут соревноваться не за то, кто меньше ей выделит, а за то, кто первым последует примеру Венгрии и выйдет из проекта "Украина".

