Андрей Николаев

В Центральной Азии формируется новый макрорегион планеты. Удастся ли сохранить единство

Главы стран Центральной Азии всерьез озабочены проблемами безопасности в регионе
15-16 ноября в Ташкенте состоялся саммит глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Одной из ключевой тем встречи было обеспечение региональной безопасности. По результатам саммита были приняты важные документы, но содержание их пока еще не известно.

Пока они не опубликованы, и будут ли, позволим себе зафиксировать ряд важных моментов касательно прошедшего саммита.

Каково место России в глазах лидеров Центральной Азии

В части безопасности нам известно о двух основополагающих документах:

  • концепция региональной безопасности и стабильности в Центральной Азии;
  • каталог рисков безопасности Центральной Азии и меры по их предупреждению на 2026-2028 годы.

Что касается второго пункта, то с инициативой создания такого каталога выступил чуть более года назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Так же, как недавно президент Узбекистана, Токаев тогда выступил с большой статьей под названием "Ренессанс Центральной Азии: на пути к устойчивому развитию и процветанию".

В контексте безопасности там были такие слова: "Особую актуальность приобретает создание региональной архитектуры безопасности, в том числе посредством разработки Каталога рисков безопасности для Центральной Азии и мер их предупреждения".

Само собой, Россия тоже не может безучастно относиться к этим вопросам, ибо с Казахстаном у нас самая протяженная сухопутная граница, вдоль которой проходят основные транспортные коммуникации, связывающие Россию в единое целое. И, как мы видим по результатам последней встречи глав России и Казахстана, достигнуто большое взаимопонимание по треку безопасности.

С другой стороны, в намерениях стран Центральной Азии звучат некоторые нотки, которые у России не могут не вызывать настороженность.

Год назад в той же статье Токаева были такие слова: "Сегодня мы нацелены на укрепление своей роли как евразийского эпицентра международных геополитических и геоэкономических преобразований".

В такой позиции видится некое стремление Центральной Азии как бы отодвинуть Россию на периферию евразийского экономического пространства. Что как ни странно совпадает с политикой Евросоюза по созданию транспортных коридоров в обход России. Впрочем, замысел стран Центральной Азии идет даже дальше.

Центральная Азия как цивилизация

В политике центральноазиатских государств прослеживается четкое намерение стать не только политическим и экономическим центром, но и духовным центром мусульман Евразии. Неслучайно в Узбекистане накануне саммита был открыт грандиозный научно-культурный просветительский комплекс — Центр исламской цивилизации. Его посещение главами государств стало одним из важнейших символических пунктов программы саммита.

Центр исламской цивилизации — это, конечно, не Мекка и не Медина для мусульман, но все же серьезная заявка на важное место в мировом исламском сообществе. Тем более, когда в названии звучат такие громкие слова как "исламская цивилизация".

Правда незадолго до завершения строительства на территории центра произошел пожар. Ничего серьезного не произошло, пожар быстро потушили, но с символической точки зрения это событие могут расценить как дурной знак.

В целом создание такого мусульманского центра можно только приветствовать, тем более, что он изначально задумывался именно в контексте продвижения и популяризации просвещенного ислама в Азии.

В этом ракурсе исламский центр — не менее важная опорная точка в каркасе региональной безопасности, нежели конкретные военные договоренности между странами. Все мы видим, насколько религиозное мракобесие и экстремизм в исламе влияют на террористическую активность в регионе.

Непростое будущее Центральной Азии

Подводя итоги можно сказать, что по всем признакам видно, что в Центральной Азии формируется новый макрорегион планеты. Вопрос только в том, насколько странам ЦА удастся сохранить свое единство и подлинную независимость, когда вокруг так много претендентов сыграть свою игру на доминирование в Центральной Азии. Это и Организация Тюркских государств, и Китай, и США, и Великобритания.

Возможно, некоторым игрокам захочется сломать этот интеграционный механизм Центральной Азии. России в этом сложном клубке противоречивых интересов, будет очень нелегко выстроить корректные равноправные и взаимовыгодные отношения со странами Центральной Азии.

Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Темы ислам саммит россия безопасность центральная азия международные отношения
