В Центральной Азии формируется новый макрорегион планеты. Удастся ли сохранить единство

15-16 ноября в Ташкенте состоялся саммит глав государств Центральной Азии и Азербайджана. Одной из ключевой тем встречи было обеспечение региональной безопасности. По результатам саммита были приняты важные документы, но содержание их пока еще не известно.
Пока они не опубликованы, и будут ли, позволим себе зафиксировать ряд важных моментов касательно прошедшего саммита.
В части безопасности нам известно о двух основополагающих документах:
Что касается второго пункта, то с инициативой создания такого каталога выступил чуть более года назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Так же, как недавно президент Узбекистана, Токаев тогда выступил с большой статьей под названием "Ренессанс Центральной Азии: на пути к устойчивому развитию и процветанию".
В контексте безопасности там были такие слова: "Особую актуальность приобретает создание региональной архитектуры безопасности, в том числе посредством разработки Каталога рисков безопасности для Центральной Азии и мер их предупреждения".
Само собой, Россия тоже не может безучастно относиться к этим вопросам, ибо с Казахстаном у нас самая протяженная сухопутная граница, вдоль которой проходят основные транспортные коммуникации, связывающие Россию в единое целое. И, как мы видим по результатам последней встречи глав России и Казахстана, достигнуто большое взаимопонимание по треку безопасности.
С другой стороны, в намерениях стран Центральной Азии звучат некоторые нотки, которые у России не могут не вызывать настороженность.
Год назад в той же статье Токаева были такие слова: "Сегодня мы нацелены на укрепление своей роли как евразийского эпицентра международных геополитических и геоэкономических преобразований".
В такой позиции видится некое стремление Центральной Азии как бы отодвинуть Россию на периферию евразийского экономического пространства. Что как ни странно совпадает с политикой Евросоюза по созданию транспортных коридоров в обход России. Впрочем, замысел стран Центральной Азии идет даже дальше.
В политике центральноазиатских государств прослеживается четкое намерение стать не только политическим и экономическим центром, но и духовным центром мусульман Евразии. Неслучайно в Узбекистане накануне саммита был открыт грандиозный научно-культурный просветительский комплекс — Центр исламской цивилизации. Его посещение главами государств стало одним из важнейших символических пунктов программы саммита.
Центр исламской цивилизации — это, конечно, не Мекка и не Медина для мусульман, но все же серьезная заявка на важное место в мировом исламском сообществе. Тем более, когда в названии звучат такие громкие слова как "исламская цивилизация".
Правда незадолго до завершения строительства на территории центра произошел пожар. Ничего серьезного не произошло, пожар быстро потушили, но с символической точки зрения это событие могут расценить как дурной знак.
В целом создание такого мусульманского центра можно только приветствовать, тем более, что он изначально задумывался именно в контексте продвижения и популяризации просвещенного ислама в Азии.
В этом ракурсе исламский центр — не менее важная опорная точка в каркасе региональной безопасности, нежели конкретные военные договоренности между странами. Все мы видим, насколько религиозное мракобесие и экстремизм в исламе влияют на террористическую активность в регионе.
Подводя итоги можно сказать, что по всем признакам видно, что в Центральной Азии формируется новый макрорегион планеты. Вопрос только в том, насколько странам ЦА удастся сохранить свое единство и подлинную независимость, когда вокруг так много претендентов сыграть свою игру на доминирование в Центральной Азии. Это и Организация Тюркских государств, и Китай, и США, и Великобритания.
Возможно, некоторым игрокам захочется сломать этот интеграционный механизм Центральной Азии. России в этом сложном клубке противоречивых интересов, будет очень нелегко выстроить корректные равноправные и взаимовыгодные отношения со странами Центральной Азии.
