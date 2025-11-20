Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Володин

Ультиматум США: Крым, Донбасс, резка ВСУ, язык и РПЦ, но без отдачи Одессы

Крым, Донбасс и резка ВСУ: США приготовили Зеленскому список-ультиматум
Мир » Бывший СССР » Украина

НАБУ опубликовало материалы по делу Тимура Миндича и сразу же остановило дальнейшие публикации.

Совещание владимира зеленского
Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Совещание владимира зеленского

В документах впервые официально признано, что близкий к Владимиру Зеленскому предприниматель давил на министров, лоббировал контракты и продвигал закупку заведомо некачественных бронежилетов на миллиарды гривен.

На плёнках тогдашний министр обороны Умеров подтверждает готовность обеспечить подписание приёмки. Там же звучат разговоры о СМС и звонках Зеленского: "Володю" обсуждают напрямую, хотя в первой партии документов нет прямых улик. Офис президента уже пытается построить линию защиты: Зеленский якобы "не знал", его "одурачили" друзья.

Параллельно вскрылась огромная коррупционная схема в энергетике: откаты в "Энергоатоме" на суммы, которые даже в Раде называют "неприличными". Украинцы сидят без света, а энергомиллиарды уходят через офшоры.

Политический кризис ускоряется: Рада сняла двух министров, активизировались Порошенко и Тимошенко, а Коломойский публично обрушился на Зеленского прямо в зале суда.

На фронте доверие к командованию рухнуло — Россия давит по всей линии, снабжения нет, потери огромные и скрываются, "чёрные трансплантологи" обсуждаются в военных чатах как обыденность.

По оценкам мониторинга настроений, бойцы готовы закрыть глаза на коррупцию "в тылу", но считают воровство на некачественных бронежилетах от британского "бизнесмена", снабжении, ВПК преступлением "на их смертях и крови".

Майдана никто не ждёт: нет мужской "пехоты протеста", мужчины либо на фронте, либо за границей, либо бегут от ТЦК, либо мертвы. Деньги в уличные протесты никто не вкладывает. Но поддержку силовой чистки элит общество одобрило бы мгновенно. Риск "ультиматума полковников" (впервые с 2014 года) оценивается как реальный.

Источники NV и иностранные медиа подтверждают: НАБУ остановило публикации, потому что следующая партия документов содержит упоминания Зеленского в "намного более негативном контексте" — таких, что фронт может "деморализоваться" за сутки, а политическая вертикаль рухнуть.

Вероятно, речь идёт о глубоких схемах в "оборонке" или прямой осведомлённости президента о ключевых эпизодах. Или даже его участии в "зачистке" правды.

Одновременно дипломатическая ситуация резко изменилась. В Турции спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменил встречу с Зеленским — стало ясно, что украинский лидер не готов обсуждать американский план.

США уже подготовили рамочное соглашение, которое будет предъявлено Киеву как ультиматум: либо подпись, либо прекращение помощи и публикация полного массива материалов НАБУ.

В списке — следующие условия...

  • Признание Крыма российской территорией
    "Штаты и другие страны признают Крым как законную российскую территорию" (Reuters); "США и другие страны признают Крым российским" (Axios). Все санкции с Крыма и за Крым снимаются (все СМИ).

  • Признание Донбасса российской территорией
    "Штаты и другие страны признают Донбасс как законную российскую территорию" (Reuters); "Киев отказывается от всего Донбасса" (там же).

  • Передача России подконтрольных Киеву районов Донбасса
    "План предполагает передачу России подконтрольных Киеву территорий Донбасса" (Reuters).

  • Фиксация линии фронта по текущему состоянию
    "Линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях по большей части будут заморожены" (Reuters); "Боевые действия прекращаются по текущей линии соприкосновения на момент подписания сделки" (WSJ).

  • Сокращение численности ВСУ вдвое
    "ВСУ урезают в два раза" (Reuters, FT), "Запрет на иностранные войска, базы и добровольческие бригады" (WSJ); "…запрет иностранных добровольцев" (New York Post).

  • Полный отказ Украины от дальнобойного оружия
    "Украина также не получит дальнобойное оружие" (FT, Axios); "…удаление ракет, обнуление дальнобойных возможностей" (New York Post).

  • Присвоение русскому языку статуса государственного
    "Предложение США включает статус государственного языка для русского" (FT).

  • Признание официального статуса УПЦ
    "Признание официального статуса УПЦ на Украине" (FT).

  • Сокращение военной помощи США
    "Администрация Трампа уменьшит поддержку Украины, отдав её ЕС" (Axios, Reuters).

  • Создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта
    "Создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения" (WSJ, Reuters).

  • Ограничения на вооружения и внешний аудит ВПК Украины
    "Контроль над украинским ВПК внешними аудиторами" (Axios); "…отказ от ключевых категорий вооружений" (Economic Times по FT).

  • Внеблоковый статус Украины и отказ от НАТО
    "Украина принимает внеблоковый статус и обязуется не вступать в НАТО" (WSJ, FT).

  • Экономическое восстановление под управлением США
    "Восстановление Украины будет контролироваться США, предлагающими программу восстановления" (WSJ, Axios).

  • Поэтапное снятие санкций с РФ, активы РФ
    "План предусматривает поэтапное снятие ряда санкций против России" (FT, WSJ); "Украина не получит российские замороженные активы" (WSJ), "Принцип что упало — то пропало" (RI).

  • Политическая перезагрузка в Киеве
    "Предложения включают изменения в украинском руководстве" (Axios); "Киев будет вынужден подписать" (Reuters).

  • Идеологические уступки (язык, Церковь, "радикальные" подразделения)
    "…сделать русский официальным государственным языком и признать РПЦ" (FT); "Реформирование структур (батальонов) безопасности" (Reuters).

  • Запрет на операции авиации НАТО над Украиной
    "…Запретить самолётам НАТО действовать в украинском воздушном пространстве" (New York Post).

У Зеленского остаются три варианта.

  1. Первый — подписать американский план и получить безопасность, иммунитет и сохранение власти на переходный период.
  2. Второй — попытаться сорвать процесс через "европейский план", который США и Россия уже отвергли.
  3. Третий — идти на внутреннюю конфронтацию, что в условиях падения доверия армии и элит почти гарантирует провал.

Параллельно действует "вариант Залужного". Его считают фигурой, которую признают военные и примет Запад. Лондон и часть американских структур рассматривают его как запасного подписанта.

"Россия благодарна Трампу за некоторые пункты, но без Одессы, Николаева, Сум, выхода к Приднестровью и перекрытия Украины от Чёрного моря образуется "коридор угрозы", и война откладывается на "золотые десять лет", — сообщают источники.

Как говорится, бой покажет.

Уточнения

Национальное антикоррупционное бюро Украины  — центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие коррупционных и других уголовных правонарушений, совершенных высшими должностными лицами и представляющим угрозу национальной безопасности. Бюро расследует коррупционные дела, к которым причастны госслужащие категории «А». По ряду данных, подконтрольно странам Запада.

Операция «Мидас» — антикоррупционное расследование САП и НАБУ, касающееся масштабных взяток в энергетической сфере Украины в период российско-украинских военных действий. Получено около 1000 часов аудиозаписей переговоров фигурантов.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
