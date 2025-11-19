Принуждение к миру: ревизор из Пентагона привёз в Киев новый план Трампа

Генерал Дрисколл приехал в Киев принуждать Украину к миру на условиях России

"Энергоатом" стал предлогом для визита в Киев ревизора Дрисколла из Пентагона. США подталкивают Зеленского к миру на условиях России.

В Киев приехали военные ревизоры для принуждения к миру

Стало понятно, для чего состоялись коррупционные разоблачения в украинской компании "Энергоатом". В Киев приехал ревизор — министр армии Дэниел Дрисколл, чья основная функция заключается в управлении материальной базой и личным составом армии США. В состав делегации входят также начальник штаба Рэнди Джорд, командующий армией США в Европе и Африке Крис Донахью и Кертис Баззард, возглавляющий программу военной помощи США Украине.

Направление в Киев не дипломатической, а военной делегации демонстрирует признание американцами того факта, что поле боя разворачивается в пользу ВС РФ, а давление на Москву не имело результата.

По данным Axios, Украине будет предложена новая мирная инициатива, которая впервые предусматривает отказ Киева "от некоторых видов оружия" и сокращение численности ВСУ. Возможно, речь идёт о требуемой Россией демилитаризации Украины, если это не профанация. Баззард наверняка имеет на руках документы аудита о расходовании военной помощи и будет требовать разъяснений. Это подготовленный рычаг давления на Владимира Зеленского. Также очевидно, что военные более эффективно, чем дипломаты донесут до него тезис о неминуемости поражения ВСУ, особенно быстрого, если американцы прекратят передачу разведывательной информации и отзовут услуги "Старлинка".

Учтены предложения России по новой архитектуре безопасности в Европе

Также новый план предполагает подготовку совместного российско-американского саммита, на котором стороны должны утвердить не просто нюансы прекращения огня и "отказа Украины от части территорий", а ни много ни мало — обновлённый план безопасности в Европе и будущие отношения США с Россией.

Общую работу, по данным Axios, координирует спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который "активно обсуждает детали" с российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым. В основу подхода, согласно Дмитриеву, положены принципы, согласованные на саммите на Аляске в августе. Дмитриев отдельно подчеркнул, что новая "дорожная карта" не связана с британской инициативой "по образцу Газы", которую в Москве считают нежизнеспособной из-за игнорирования российской позиции.

Ожидавшаяся на 19 ноября встреча Уиткоффа с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком в Турции отложена, вероятно, потому что Ермак — это уже отыгранная фигура.

России нужны гарантии необратимости процесса

Reuters сообщает, что США призвали Зеленского принять разработанную США рамочную договоренность. Ранее высокопоставленный украинский чиновник сообщил агентству, что Киев получил "сигналы" о пакете предложений по прекращению войны, но не принимал никакого участия в их подготовке.

По информации WSJ, после визита в Киев Дрисколл планирует встретиться с представителями российской стороны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встречи российских официальных лиц с ним не планируются. Можно сказать, что пока не планируются — пока Зеленский не дал добро на новый план, что совсем не очевидно, даже если ему поставлено условие сейчас или никогда.

Остаться в истории актёром-неудачником или героем, сражавшимся до конца — такой нарратив сейчас крутится в его голове. Кроме того, его деньги находятся не в США, а в Англии и офшорах, поэтому санкциями США его не испугать, а на Украину он давно махнул рукой.

Для России важны письменные юридические гарантии разоружения ВСУ и внеблокового статуса Украины в увязке с контрмерами. Например, если Украина когда-нибудь снова вспомнит о своей миссии по уничтожению России, то Москва применит по её военным формированиям ядерное оружие для возвращения в статус-кво. Конечно, надо требовать и ухода НАТО из стран Восточной Европы, как гарантии безопасности РФ.