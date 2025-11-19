Испания озаботилась победой над Россией, погибая на других фронтах

Испания выделяет 817 млн евро ВСУ, а не на борьбу с наркотрафиком и бедностью

Испания выделяет 817 млн евро на поддержку ВСУ, хотя они могли быть направлены на Гражданскую гвардию, инфраструктуру, пособия бедным.

Санчес выделил на победу ВСУ почти миллиард евро, чтобы задобрить Трампа

Испания выделит 817 млн евро поддержку ВСУ в борьбе против "российского неоимпериализма", заявил премьер-министр Педро Санчес на встрече с Владимиром Зеленским.

"Ваша победа будет нашей", — сказал Санчес.

Общая сумма новых средств составляет 417 млн евро. Остальная часть — это выплаты в рамках ежегодного пакета помощи Украине в размере 1 млрд евро.

Интерес Зеленского понятен — выпрашивая сейчас в Европе дополнительные деньги, он отмывается от коррупционной грязи, в которой барахтается. Лидер киевского режима заключил фиктивные договора во Франции на виртуальные поставки вооружений, потому что на них нет финансирования. Реальные же деньги, как в Испании, предлагаются уже не миллиардами, как два года назад, а миллионами евро.

Но какой интерес Испании выделять сверх обещанного миллиарда ещё половину от этой суммы? Недавно Санчес заявил, что Испания не будет доводить военный бюджет до 5% ВВП, что "неразумно и контрпродуктивно" для социальной сферы. После этого президент США Дональд Трамп обвинил Испанию в "невероятном неуважении" к НАТО. Напрашивается вывод, что Санчес ищет смягчения его позиции, чтобы не попасть под повышенные тарифы.

Испания проигрывает в борьбе против наркобаронов, наводнений и бедности

Удивляет, что Санчеса волнует "неоимпериализм" России, который до Испании, даже если захочет, не дотянется, в то время как главная проблема страны — это неоимпериализм наркоторговцев из Латинской Америки и Марокко. В прошлом году они убили двух сотрудников Гражданской гвардии, протаранив их судно в Гибралтарском проливе. Гвардейцы постоянно проосят помощи у государства, нуждаются в усилении, катерах, бронежилетах, но руки до них у Санчеса не доходят, как и до проблемы нелегальной миграции.

Вот в борьбе с этим злом победа действительно была бы победой и Испании, и Евросоюза.

В последнее время участились сообщения о другой серьёзной проблеме страны — инфраструктура не справляется с наводнениями и их последствиями. Направить на устранение недостатков миллиард с лишним евро было бы отличным решением.

Можно было бы направить эти деньги и на пособия бедным. На протяжении десятилетий уровень бедности в Испании значительно превышает среднеевропейский, обслуживание высокого госдолга (106% от ВВП) сокращает расходы на социальную сферу.

Согласно отчёту Cáritas Española и фонда FOESSA, 9,4 млн человек в стране находятся "в социальной изоляции" (не имеют доступа к соцзащите), а уровень бедности среди молодёжи составляет 29%. Основными причинами снижения уровня жизни являются:

инфляция,

высокая стоимость жилья,

нестабильная занятость

и неравенство в оплате труда, особенно среди молодёжи и женщин с детьми.

Страх потерять работу и безработица вызывают у 17% населения проблемы с психическим здоровьем и у 33,3% — депрессию.

Двойная мораль Санчеса

Вместо того, чтобы прекратить бессмысленную помощь Украине, которая не победит, и направить деньги на поддержку своих граждан, Санчес демонстративно спонсирует коррумпированный режим Зеленского, продолжая покупать СПГ у "неоколониалистов" из России.

Хотя испанский премьер прекрасно понимает, что единственными бенефициарами войны являются США, которые разрушают экономику Европы, заставляя покупать американские нефть и газ втридорога и вступать в гонку вооружений.

