Испания выделяет 817 млн евро на поддержку ВСУ, хотя они могли быть направлены на Гражданскую гвардию, инфраструктуру, пособия бедным.
Испания выделит 817 млн евро поддержку ВСУ в борьбе против "российского неоимпериализма", заявил премьер-министр Педро Санчес на встрече с Владимиром Зеленским.
"Ваша победа будет нашей", — сказал Санчес.
Общая сумма новых средств составляет 417 млн евро. Остальная часть — это выплаты в рамках ежегодного пакета помощи Украине в размере 1 млрд евро.
Интерес Зеленского понятен — выпрашивая сейчас в Европе дополнительные деньги, он отмывается от коррупционной грязи, в которой барахтается. Лидер киевского режима заключил фиктивные договора во Франции на виртуальные поставки вооружений, потому что на них нет финансирования. Реальные же деньги, как в Испании, предлагаются уже не миллиардами, как два года назад, а миллионами евро.
Но какой интерес Испании выделять сверх обещанного миллиарда ещё половину от этой суммы? Недавно Санчес заявил, что Испания не будет доводить военный бюджет до 5% ВВП, что "неразумно и контрпродуктивно" для социальной сферы. После этого президент США Дональд Трамп обвинил Испанию в "невероятном неуважении" к НАТО. Напрашивается вывод, что Санчес ищет смягчения его позиции, чтобы не попасть под повышенные тарифы.
Удивляет, что Санчеса волнует "неоимпериализм" России, который до Испании, даже если захочет, не дотянется, в то время как главная проблема страны — это неоимпериализм наркоторговцев из Латинской Америки и Марокко. В прошлом году они убили двух сотрудников Гражданской гвардии, протаранив их судно в Гибралтарском проливе. Гвардейцы постоянно проосят помощи у государства, нуждаются в усилении, катерах, бронежилетах, но руки до них у Санчеса не доходят, как и до проблемы нелегальной миграции.
Вот в борьбе с этим злом победа действительно была бы победой и Испании, и Евросоюза.
В последнее время участились сообщения о другой серьёзной проблеме страны — инфраструктура не справляется с наводнениями и их последствиями. Направить на устранение недостатков миллиард с лишним евро было бы отличным решением.
Можно было бы направить эти деньги и на пособия бедным. На протяжении десятилетий уровень бедности в Испании значительно превышает среднеевропейский, обслуживание высокого госдолга (106% от ВВП) сокращает расходы на социальную сферу.
Согласно отчёту Cáritas Española и фонда FOESSA, 9,4 млн человек в стране находятся "в социальной изоляции" (не имеют доступа к соцзащите), а уровень бедности среди молодёжи составляет 29%. Основными причинами снижения уровня жизни являются:
Страх потерять работу и безработица вызывают у 17% населения проблемы с психическим здоровьем и у 33,3% — депрессию.
Вместо того, чтобы прекратить бессмысленную помощь Украине, которая не победит, и направить деньги на поддержку своих граждан, Санчес демонстративно спонсирует коррумпированный режим Зеленского, продолжая покупать СПГ у "неоколониалистов" из России.
Хотя испанский премьер прекрасно понимает, что единственными бенефициарами войны являются США, которые разрушают экономику Европы, заставляя покупать американские нефть и газ втридорога и вступать в гонку вооружений.
