Серия скандалов вокруг команды Зеленского меняет расклад — но главный эффект пока скрыт от публики

ЕС обсуждает будущего лидера Украины — штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе

Украина на протяжении 30 лет существовала в режиме "олигархической демократии": бизнесмены, контролирующие металлургию, энергетику, газ, медиа и банковские сети, были важнее большинства политиков. Ринат Ахметов (крупнейший промышленник), Виктор Пинчук (олигарх, владелец медиа и металлургических активов), Дмитрий Фирташ (газовый бизнес) и другие фактически определяли курс страны, финансировали партии, создавали телеканалы для поддержки своих кандидатов и диктовали условия президентам.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

Забрал власть, но не тронул деньги

Владимир Зеленский, несмотря на свою публичную мягкость, сделал то, чего не делал ни один украинский лидер: он забрал у олигархов политику, не прикасаясь к их активам. А это — смертельная ошибка любого правителя: нельзя оставлять поверженного врага с целыми клыками. Такой враг поднимается на лапы — и кусает больнее, чем прежде.

Первая заповедь власти гласит: если ты пришёл на трон, вырви не только жало политического влияния, но и клыки экономической силы. Зеленский же оставил им зубы — и в итоге сам оказался загнанным в угол.

Парадокс в том, что Зеленский сломал не экономику элит, а их исторический рычаг — парламентские фракции, партии, политические проекты и медийные инструменты влияния.

Как бы иронично это ни звучало, но сериал "Слуга народа", оплаченный Игорем Коломойским (олигарх, владелец "Приват"), стал для Зеленского не только раскруткой, но и учебником. Он увидел ключевую слабость украинских элит — зависимость от политики, а не от денег.

Поэтому уже в 2019 году он построил огромную парламентскую фракцию из "новых лиц", которую полностью контролировал Офис президента. Партийная система, дававшая олигархам возможность влияния через Порошенко (экс-президента), Лёвочкина (политтехнолога и куратора партии "Оппозиционная платформа"), Авакова (бывшего министра внутренних дел) и других, была разрушена.

Экономические группы остались при своих заводах, шахтах и медиа, но лишились сценариев влияния на власть. Это стало первой точкой будущего конфликта.

Вертикаль Зеленского: почему абсолютная власть в мирное время стала слабостью в военное

Когда Зеленский выстроил вертикаль власти, это казалось беспрецедентным успехом: парламент подконтролен, правительство подчинено, силовой блок централизован, а Офис президента во главе с Андреем Ермаком (глава ОП, важнейшая фигура режима) стал единственным центром принятия решений.

Но война обнулила все преимущества такой системы. Вертикаль, построенная на личной лояльности и PR, оказалась не способна выдержать вес кризиса:

генералы ВСУ начали формировать собственный политический капитал — первым сигналом был конфликт с Валерием Залужным (бывшим главкомом ВСУ, позже послом Украины в Великобритании);

министры в кабинетах стали искать поддержки на Западе напрямую, минуя Офис;

премьер Юлия Свириденко (глава правительства) начала продвигать инициативы без согласования с Ермаком;

НАБУ (антикоррупционный орган) перестало ориентироваться на сигналы из Банковой и явно при поддержке американцев стало играть самостоятельную роль.

Рейтинг Зеленского упал, усталость общества усилилась, а отношения с западными столицами перестали быть безусловными. Вертикаль, созданная ради контроля, превратилась в структуру с множеством автономных центров, которые начали действовать каждый в своих интересах.

Почему олигархи начинают возвращать своё влияние именно сейчас: экономика, политика и "день после войны"

Традиционные украинские элиты выжидали. Пока шла активная фаза войны, никто из них не рискнул бы лезть в политику — слишком велик был риск быть обвинённым в "работе на Россию". При этом в условиях колоссальной внешней помощи элите невыгодно трогать Зеленского: он был единственным проводником денег Запада. Да и пока Вашингтон считал Зеленского эффективным, элиты не двигались. Но время изменилось.

Во-первых, Запад демонстрирует усталость. Изменение риторики в ЕС, спор о финансировании, заминка с замороженными активами России — всё это создало вакуум уверенности.

Во-вторых, восстановление Украины оценивается в сотни миллиардов евро - крупнейший инфраструктурный проект в Европе за последние 70 лет. Олигархи видят в этом не просто возможность, а исторический шанс вернуть политическое влияние, распределив строительные контракты, тендеры, кредитные линии и рефинансирование ключевых отраслей.

В-третьих, элиты отмечают, что Зеленский перестал быть тем гарантом стабильности, которого они готовы были терпеть в 2019–2022 годах. Для Ахметова, Пинчука, Лёвочкина и других куда важнее, кто будет контролировать Украину в момент послевоенной реконструкции.

Именно поэтому в Киеве заговорили об активизации влияния старых игроков. Порошенко, несмотря на второстепенную роль в последние годы, активно подключился к борьбе. Лёвочкин снова задействовал свои контакты в европейских столицах. Даже Коломойский, находясь под следствием, по слухам, сохранил влияние на отдельных силовиков и медиа.

Старинная формула украинской политики возвращается: "Кто контролирует политику — тот контролирует экономику".

Коррупционные дела как инструмент передела власти: удар по окружению

Антикоррупционная повестка — это лишь оболочка. На самом деле серия скандалов представляет собой точечные и продуманные удары по структуре влияния Зеленского. И важно понимать: речь идёт не просто о чиновниках или бизнес-партнёрах, а о людях, которые фактически стали кошельками президента, его финансовой инфраструктурой и системой политического обеспечения.

В украинской политике давно известно, что любое решение власти — от формирования парламентского большинства до управления медийными ресурсами — требует постоянного финансирования. После прихода Зеленского именно его близкие партнёры, выходцы из "Квартала 95" и связанные с ними предприниматели превратились в тот самый ресурсный слой, через который проходили деньги, обеспечивающие работу вертикали. Миндич, Цукерман, Гринчук, Галущенко — каждый из них контролировал свои "сектора" экономики, и именно через такие секторы традиционно формируется личный финансовый фундамент любой украинской администрации.

Именно поэтому нынешние скандалы — это не борьба с коррупцией как таковой. Это системный удар по денежным артериям, которые обеспечивали Зеленскому политическое дыхание. Удар по людям, которые финансировали его проекты, обеспечивали лояльность элит, закрывали кассовые разрывы и решали вопросы с подрядчиками. Это — расчистка пространства вокруг финансовой вертикали президента, которую оппоненты стремятся обрушить.

Последние громкие дела — против Тимура Миндича (бизнес-партнёр Зеленского по "Квартал 95") и Александра Цукермана (финансист), обвинённых в схемах на "Энергоатоме", и отставка Светланы Гринчук (министра энергетики) вместе с её предшественником Германом Галущенко (бывшим министром, одним из ключевых игроков энергетического сектора) — уже не выглядят как обычная антикоррупционная зачистка. Это — начало системного перераспределения влияния.

И здесь главное — адресность удара. По сути, он направлен в сердце финансовой сети, которая подпитывала политический режим Зеленского. Без этих людей, без их каналов, договорённостей и частных касс президентская вертикаль теряет то, что в украинской политике является ключом ко всему: деньгам, удерживающим лояльность, управляющим парламентом и питающим механизмы влияния на медиа и силовые структуры.

Принцип работы депутатов Верховной Рада: "Я — свой, пока мне платят"

Традиционно украинская политика всегда работала по одному простому и циничному принципу: лояльность депутата существует ровно до тех пор, пока ему платят. Парламентские фракции, коалиции, голосования — всё это годами держалось не на идеологии и не на партийной дисциплине, а на стабильных финансовых потоках. В Верховной Раде любой созыв строился одинаково: "Я — свой, пока мне платят", и никакие реформы, революции и смены власти эту модель не меняли.

Ничего не изменилось и при Зеленском. Да, он полностью обновил парламент и привёл во власть "новые лица", но политическая механика осталась прежней. Чтобы удерживать большинство, обеспечивать голосования, лояльность, стабильность и даже просто тишину внутри фракции, нужно было финансировать своих людей. А финансирование всегда требует источников.

Именно поэтому Зеленскому пришлось создавать собственную финансовую инфраструктуру — людей, компании и сектора экономики, которые выполняли роль его "кошельков”, обеспечивая вертикаль политическими деньгами.

У каждого президента Украины всегда были свои покровители, свои доноры, свои олигархи. Зеленский решил, что может обойтись без старой элиты — и построил систему собственных "кошельков", распределённых по энергетике, инфраструктуре, оборонным закупкам и медиа.

И теперь именно по этим кошелькам — по тем, кто обеспечивал его власть деньгами, — наносится главный удар.

Возможно, впервые удар наносится не по оппонентам Зеленского, а по его друзьям, партнёрам и людям, формировавшим его финансово-политическую платформу.

В кулуарах Киева говорят, что Порошенко и Коломойский приложили руку к этому процессу. Скандалы дают им возможность обрушить доверие к Офису президента и подготовить общественное мнение к транзиту власти.

Для старых элит — это игра на долгую дистанцию: чем больше трещин в вертикали Зеленского, тем легче будет вернуть себе политическое влияние.

Западный фактор: почему Европа хочет стабильность, но не знает, что делать с Зеленским

Роль Запада в украинской политике огромна. Но сейчас ЕС и США оказались в трудном положении. С одной стороны, они боятся резкой смены власти — это станет подарком Москве. С другой — Зеленский перестал быть идеальным партнёром, его вертикаль нестабильна, коррупционные скандалы множатся, а институции выглядят дисфункциональными.

В Брюсселе уже открыто обсуждают вопрос: кто станет следующим лидером Украины?

Имя Валерия Залужного упоминается чаще всего, но его считают слишком самостоятельным. Европейцы привыкли работать с политиками, а не с генералами — их пугает непредсказуемость армейского командования после войны.

Поэтому Запад действует осторожно: продолжает финансирование, но всё чаще дистанцируется от внутренней политики Киева. Европа не хочет падения режима Зеленского, но и защищать его бесконечно она не намерена.

Это создаёт пространство для элит, которые начинают возвращать своё влияние.

Украина вступает в фазу тихого транзита власти, где Зеленский — уже не центр, а прелюдия

Украина входит не в эпоху Майдана, а в куда более знакомую для себя фазу — тихий, бескровный транзит власти, где всё решают не лозунги, а кошельки. Страна делает вид, что борется с коррупцией, но на деле идёт методичный демонтаж президентской вертикали: расследования, утечки, падения министров, удары по "финансовым окружениям" — это не очищение, а перераздача влияния. Зелёный флаг на Банковой остаётся, но его хозяина всё более аккуратно отодвигают в сторону от реальных рычагов: правительства, силового блока, парламентских сделок и, главное, —финансовых потоков.

Война постепенно перестает быть единственным фокусом. На первый план выходит куда более прагматичная повестка — борьба за контроль над будущей реконструкцией страны, над сотнями миллиардов евро, которые определят украинскую политику на десятилетия вперёд.

В этой игре Зеленский — уже не архитектор и даже не вершина пирамиды, а всего лишь удобный фасад для внешней аудитории, за которым старые группы влияния возвращают себе привычные позиции.

Можно сказать и проще, с лёгким украинским юмором: всё возвращается на круги своя. В Украине снова не политика определяет экономику, а экономика диктует политику. Точнее — те, кто контролирует экономику, медиа, логистику и связи на Западе.

Каждый новый "антикоррупционный" скандал — лишь очередной ход в большой игре, где ставки куда выше сегодняшних заголовков. Речь идёт не о Зеленском — речь о том, кто будет хозяином Украины после войны.