Вооружение, купленное на западные кредиты, меняет баланс сил — но зачем Еревану такая срочность

Армения заняла 4-е место в индексе милитаризации — Брюссельский центр конфликтов

Премьер Армении Пашинян хочет много оружия и сразу. Он недавно объяснил, с чем связан стремительный рост внешнего долга страны. Армения активно закупает вооружение на Западе — и примечательно, что делает это преимущественно на средства западных кредитов.

Фото: commons.wikimedia.org by Russian Presidential Executive Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Никол Пашинян

Рост внешнего долга: почему и насколько это критично

На сегодняшний день внешний долг вырос до 8 млрд долларов. Много это или мало для государства такого масштаба?

Для сравнения: ВВП Армении за 2024 год составил около 28 млрд долларов. На фоне других стран это не выглядит экстремально, ведь даже крупные экономики, такие как французская, имеют долг свыше 114% ВВП. Однако экономика Франции куда мощнее, и потому сравнение условно.

Если учитывать общий государственный долг, включая внутренний, то он превышает 14 млрд долларов. Пока это вписывается в законодательную норму, которая ограничивает госдолг уровнем 60% ВВП. Однако тенденция к росту очевидна.

Заявление Пашиняна: деньги пошли на оружие

За время правления Пашиняна внешний долг вырос с 5 до 8 млрд долларов. Премьер заявил о причинах прямо во время парламентских слушаний по бюджету:

"Нас упрекают, что долг вырос до $8 млрд, что мы сделали с этими средствами? Купили оружие. На кредитные средства? Да. Потому что нужно было много оружия и сразу".

Заявление сопровождалось активными жестами и поправлением пиджака — будто намекая, что личный костюм он купил не на государственные деньги.

Зачем Армении срочно вооружаться?

Возникает логичный вопрос: почему Ереван так торопится наращивать вооружения?

Не для того же, чтобы возвращать Карабах — это крайне маловероятно. И особенно странно это выглядит на фоне обвинений армянской оппозиции в адрес Пашиняна: мол, он "сдал страну Турции и Азербайджану". Если "сдал", то зачем тогда ускоренно развивать военный сектор?

Ставка на собственный военно-промышленный комплекс

Важно отметить, что не все закупки идут зарубежным поставщикам. Армения активно развивает собственный ВПК.

В 2022 году на закупки у отечественных производителей выделялось всего 14 млн долларов. В 2025 году — уже 440 млн долларов. Рост впечатляющий — более чем в 30 раз.

Армения — одна из самых милитаризованных стран мира

Брюссельский центр по изучению конфликтов фиксирует глобальный индекс милитаризации. По данным центра, Армения занимает 4-е место в мире, уступая только Израилю, Ливану и Украине.

Этот индекс не отражает военную мощь напрямую — он показывает нагрузку военного сектора на экономику и общество.

Для сравнения: Азербайджан, традиционный соперник Армении, не входит даже в первую десятку, хотя военные расходы там достигают 20 % бюджета.

Секретность закупок и "экскурсии" для граждан

Несмотря на активные закупки вооружений, содержание большинства контрактов держится в секрете — даже от парламента. При этом Пашинян выступил с необычной инициативой: сформировать группы по 50 граждан, которые смогут увидеть новое вооружение, приобретённое за границей.

Разумеется, на условиях строгой конфиденциальности. Сейчас списки желающих только формируются.

Что удалось увидеть: "робот-собака"

Из последних публичных примеров — короткий видеоролик в соцсетях Пашиняна, где демонстрируется робот-собака, выполняющий голосовые команды. Премьер подписал видео так: "Новый друг наших солдат".

Чего ожидать дальше

Судя по текущим тенденциям, Армения будет всё активнее демонстрировать новые разработки и закупки. Пашинян всё чаще говорит о национальной обороне и критикует предшественников за военные поражения, что создаёт политическую необходимость показывать успехи нынешнего курса.

Можно ожидать, что в ближайшие месяцы и годы армянская армия станет чаще появляться в новостях — как в контексте закупок, так и внутреннего развития ВПК.