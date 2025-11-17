Статья президента Узбекистана намекает на перемены: для Центральной Азии открывается новая эра

Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан подписали договор о границах — Шавкат Мирзиёев

8:43 Your browser does not support the audio element. Мир Азия Центразия

Вокруг стран Центральной Азии в последние годы происходят заметные международные события. Регион посещают мировые лидеры, формируются новые политические форматы, а впереди — очередной саммит глав государств Центральной Азии в Ташкенте. Чтобы понять логику текущих процессов, обратимся к программной статье президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, опубликованной накануне встречи.

Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Шавкат Мирзиёев

Статья объёмная, но её ключевые тезисы позволяют уловить общее направление трансформаций в регионе.

Новая атмосфера доверия

С первых строк Мирзиёев заявляет о начале эпохи подлинного единства стран Центральной Азии. По его словам, впервые за долгие годы в регионе сложилась атмосфера доверия, добрососедства и взаимной поддержки. Это, по мнению узбекского лидера, и есть новый исторический этап.

Если раньше государства Центральной Азии чаще выстраивали отношения с крупными внешними партнёрами обособленно — поодиночке взаимодействуя с Россией, Китаем, США или ЕС, — то теперь всё заметнее их стремление выступать как единый региональный игрок.

Примеры тому — форматы "Центральная Азия плюс один", регулярные встречи лидеров с представителями мировых держав и активизация собственной многосторонней дипломатии.

Мирзиёев подчёркивает, что перелом произошёл в 2017 году, когда в Ташкенте состоялась первая консультативная встреча глав государств региона. С тех пор взаимодействие между странами стало более системным.

Неслучайно статья президента Узбекистана выходит именно перед очередным саммитом. В тексте явно просматривается стремление подчеркнуть особую роль Ташкента в запуске позитивных процессов в Центральной Азии.

Центральная Азия как пространство возможностей

Главная стратегическая задача региона, по мнению Мирзиёева, — превращение Центральной Азии в единое пространство возможностей, где решения принимаются не ради формальных документов, а для устойчивого развития и улучшения качества жизни населения.

Интересно, что в этом контексте узбекский лидер использует термин "новое политическое мышление", знакомый по эпохе Горбачёва. Хотя у старшего поколения он вызывает смешанные ассоциации, Мирзиёев пытается наполнить его новым содержанием — духом прагматизма и взаимной ответственности.

Он видит в этом подходе основу для выстраивания долгосрочного доверия и общего будущего.

Президент Узбекистана называет предстоящий саммит поворотным моментом. В статье действительно много позитивных оценок: как итогов последних лет, так и перспектив, которые открываются перед странами региона.

Пограничные вопросы и региональная безопасность

Одним из ключевых достижений последних лет Мирзиёев считает прогресс в урегулировании пограничных вопросов. Это прежде всего Худжандская декларация и Договор о стыке границ, подписанные в марте 2025 года Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном.

Показательно, что ещё недавно — в 2022 году — на таджикско-кыргызской границе произошёл серьёзный вооружённый конфликт. С начала независимости таких инцидентов насчитывается более двухсот.

Однако сейчас напряжённость идёт на спад: например, недавно было объявлено об отводе тяжёлого вооружения с приграничных районов Кыргызстана — шаг, невозможный без реального роста доверия.

Важным элементом становится и внедрение ID-карт для упрощённого пересечения границ. Пограничная стабильность напрямую влияет на реализацию крупных инфраструктурных проектов — в сфере водопользования, энергетики, логистики.

Особую роль играет водно-энергетическое сотрудничество. Узбекистан и Кыргызстан договорились о совместном использовании родника Чашма, продвигают проект Камбар-Атинской ГЭС и другие инициативы. Для засушливой Центральной Азии справедливое управление водными ресурсами — вопрос стратегический.

Мирзиёев подчёркивает, что эти решения стали возможны благодаря новому духу партнёрства между странами региона.

Институциональные шаги и региональная координация

Президент Узбекистана перечисляет и другие важные элементы складывающейся архитектуры сотрудничества:

создание в 2023 году Совета национальных координаторов как постоянного механизма для запуска и сопровождения совместных инициатив; заключение в 2022 году Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве; регулярные консультации Советов безопасности; формирование концепции взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов.

Все эти шаги свидетельствуют о том, что страны региона начинают согласовывать внешнеполитические позиции и усиливать собственную субъектность на международной арене. Центральная Азия всё чаще воспринимается как единое политическое пространство и мощный региональный актор.

Экономический рост и перспективы развития

Значительное место в статье отведено экономике. Мирзиёев говорит о высоких темпах роста и подчёркивает, что по динамике ВВП страны Центральной Азии в последние годы опережают Россию. Хотя конкретные цифры он приводит ограниченно, смысл его посыла очевиден: регион становится всё более экономически самостоятельным и привлекательным для инвестиций.

Однако, говоря о фундаменте "Новой Центральной Азии", президент Узбекистана довольно скупо затрагивает проблемы региональной безопасности. Он упоминает Афганистан как главный источник напряжённости, но делает это в позитивном ключе — подчёркивая возможности вовлечения страны в экономические процессы региона.

Особое значение Мирзиёев придаёт проекту Трансафганской железной дороги. Эта магистраль должна связать Центральную и Южную Азию, открыть новые транспортные коридоры, создать условия для торговли и инвестиций, а также стать основой экономического возрождения Афганистана.

По сути, это попытка двигаться к миру через развитие — подход разумный, но требующий серьёзных усилий в сфере безопасности.

Вопросы, оставшиеся в тени

Мирзиёев кратко упоминает необходимость формирования собственного потенциала обеспечения стабильности, однако не раскрывает детали. Между тем вооружённые силы стран Центральной Азии находятся в двойственном положении: большинство государств участвуют в ОДКБ, но параллельно развивают партнёрство с НАТО. Эта неопределённость сохраняет риск, но одновременно создаёт пространство для манёвра.

Можно предположить, что в будущем страны региона попытаются сформировать собственный механизм коллективной безопасности. Не исключено, что в этом процессе постарается сыграть роль Турция — один из активных акторов евразийской политики.

Полностью за кадром остаётся миграционный вопрос. Между тем именно трудовые мигранты во многом обеспечивают экономическое благополучие своих родных стран. Для России тема миграции — одна из самых чувствительных, и её отсутствие в статье бросается в глаза.

Итоги и общий смысл статьи

Несмотря на ряд умолчаний, статья президента Узбекистана производит позитивное впечатление. Она фиксирует достигнутые результаты, подчёркивает стремление стран региона к самостоятельности и предлагает международному сообществу модель сотрудничества, основанную на доверии и добрососедстве.

Завершает Мирзиёев статью словами:

"Мы предлагаем миру нашу проверенную временем модель мирного и созидательного взаимодействия — основанную на доверии, добрососедстве и взаимной поддержке".

Эти слова хорошо отражают общее настроение текста — уверенность в том, что Центральная Азия вступает в новую эпоху, где ключевым фактором становится не влияние внешних сил, а собственная воля стран региона к сотрудничеству и развитию.