Статья президента Узбекистана намекает на перемены: для Центральной Азии открывается новая эра

Вокруг стран Центральной Азии в последние годы происходят заметные международные события. Регион посещают мировые лидеры, формируются новые политические форматы, а впереди — очередной саммит глав государств Центральной Азии в Ташкенте. Чтобы понять логику текущих процессов, обратимся к программной статье президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, опубликованной накануне встречи.
Статья объёмная, но её ключевые тезисы позволяют уловить общее направление трансформаций в регионе.
С первых строк Мирзиёев заявляет о начале эпохи подлинного единства стран Центральной Азии. По его словам, впервые за долгие годы в регионе сложилась атмосфера доверия, добрососедства и взаимной поддержки. Это, по мнению узбекского лидера, и есть новый исторический этап.
Если раньше государства Центральной Азии чаще выстраивали отношения с крупными внешними партнёрами обособленно — поодиночке взаимодействуя с Россией, Китаем, США или ЕС, — то теперь всё заметнее их стремление выступать как единый региональный игрок.
Примеры тому — форматы "Центральная Азия плюс один", регулярные встречи лидеров с представителями мировых держав и активизация собственной многосторонней дипломатии.
Мирзиёев подчёркивает, что перелом произошёл в 2017 году, когда в Ташкенте состоялась первая консультативная встреча глав государств региона. С тех пор взаимодействие между странами стало более системным.
Неслучайно статья президента Узбекистана выходит именно перед очередным саммитом. В тексте явно просматривается стремление подчеркнуть особую роль Ташкента в запуске позитивных процессов в Центральной Азии.
Главная стратегическая задача региона, по мнению Мирзиёева, — превращение Центральной Азии в единое пространство возможностей, где решения принимаются не ради формальных документов, а для устойчивого развития и улучшения качества жизни населения.
Интересно, что в этом контексте узбекский лидер использует термин "новое политическое мышление", знакомый по эпохе Горбачёва. Хотя у старшего поколения он вызывает смешанные ассоциации, Мирзиёев пытается наполнить его новым содержанием — духом прагматизма и взаимной ответственности.
Он видит в этом подходе основу для выстраивания долгосрочного доверия и общего будущего.
Президент Узбекистана называет предстоящий саммит поворотным моментом. В статье действительно много позитивных оценок: как итогов последних лет, так и перспектив, которые открываются перед странами региона.
Одним из ключевых достижений последних лет Мирзиёев считает прогресс в урегулировании пограничных вопросов. Это прежде всего Худжандская декларация и Договор о стыке границ, подписанные в марте 2025 года Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном.
Показательно, что ещё недавно — в 2022 году — на таджикско-кыргызской границе произошёл серьёзный вооружённый конфликт. С начала независимости таких инцидентов насчитывается более двухсот.
Однако сейчас напряжённость идёт на спад: например, недавно было объявлено об отводе тяжёлого вооружения с приграничных районов Кыргызстана — шаг, невозможный без реального роста доверия.
Важным элементом становится и внедрение ID-карт для упрощённого пересечения границ. Пограничная стабильность напрямую влияет на реализацию крупных инфраструктурных проектов — в сфере водопользования, энергетики, логистики.
Особую роль играет водно-энергетическое сотрудничество. Узбекистан и Кыргызстан договорились о совместном использовании родника Чашма, продвигают проект Камбар-Атинской ГЭС и другие инициативы. Для засушливой Центральной Азии справедливое управление водными ресурсами — вопрос стратегический.
Мирзиёев подчёркивает, что эти решения стали возможны благодаря новому духу партнёрства между странами региона.
Президент Узбекистана перечисляет и другие важные элементы складывающейся архитектуры сотрудничества:
Все эти шаги свидетельствуют о том, что страны региона начинают согласовывать внешнеполитические позиции и усиливать собственную субъектность на международной арене. Центральная Азия всё чаще воспринимается как единое политическое пространство и мощный региональный актор.
Значительное место в статье отведено экономике. Мирзиёев говорит о высоких темпах роста и подчёркивает, что по динамике ВВП страны Центральной Азии в последние годы опережают Россию. Хотя конкретные цифры он приводит ограниченно, смысл его посыла очевиден: регион становится всё более экономически самостоятельным и привлекательным для инвестиций.
Однако, говоря о фундаменте "Новой Центральной Азии", президент Узбекистана довольно скупо затрагивает проблемы региональной безопасности. Он упоминает Афганистан как главный источник напряжённости, но делает это в позитивном ключе — подчёркивая возможности вовлечения страны в экономические процессы региона.
Особое значение Мирзиёев придаёт проекту Трансафганской железной дороги. Эта магистраль должна связать Центральную и Южную Азию, открыть новые транспортные коридоры, создать условия для торговли и инвестиций, а также стать основой экономического возрождения Афганистана.
По сути, это попытка двигаться к миру через развитие — подход разумный, но требующий серьёзных усилий в сфере безопасности.
Мирзиёев кратко упоминает необходимость формирования собственного потенциала обеспечения стабильности, однако не раскрывает детали. Между тем вооружённые силы стран Центральной Азии находятся в двойственном положении: большинство государств участвуют в ОДКБ, но параллельно развивают партнёрство с НАТО. Эта неопределённость сохраняет риск, но одновременно создаёт пространство для манёвра.
Можно предположить, что в будущем страны региона попытаются сформировать собственный механизм коллективной безопасности. Не исключено, что в этом процессе постарается сыграть роль Турция — один из активных акторов евразийской политики.
Полностью за кадром остаётся миграционный вопрос. Между тем именно трудовые мигранты во многом обеспечивают экономическое благополучие своих родных стран. Для России тема миграции — одна из самых чувствительных, и её отсутствие в статье бросается в глаза.
Несмотря на ряд умолчаний, статья президента Узбекистана производит позитивное впечатление. Она фиксирует достигнутые результаты, подчёркивает стремление стран региона к самостоятельности и предлагает международному сообществу модель сотрудничества, основанную на доверии и добрососедстве.
Завершает Мирзиёев статью словами:
"Мы предлагаем миру нашу проверенную временем модель мирного и созидательного взаимодействия — основанную на доверии, добрососедстве и взаимной поддержке".
Эти слова хорошо отражают общее настроение текста — уверенность в том, что Центральная Азия вступает в новую эпоху, где ключевым фактором становится не влияние внешних сил, а собственная воля стран региона к сотрудничеству и развитию.
