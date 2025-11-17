Коррупция в Украине разрастается: НАБУ идёт в минобороны, а Зеленский пытается спасти имидж, сдавая всех

Коррупционная схема затрагивает энергосектор Украины — НАБУ

10:34 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР Украина

Коррупция на Украине выходит на новый уровень: скандал вокруг "Энергоатома” только разгорелся, а НАБУ уже направляет детективов в Министерство обороны. Несмотря на заявления президента Владимира Зеленского о "нулевой терпимости”, расследования показывают обратное: коррупция в его окружении не просто существует — она разрастается, затрагивая энергетический сектор, оборонные закупки и ключевые министерства. Новый удар наносит и по власти, и по репутации Зеленского, поднимая вопрос: президент ли контролирует страну, или коррупционные схемы контролируют его команду?

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Финанстрование Украины

Дело "Энергоатома” — удар по имиджу

Когда первые серии "операции Мидас" выкатили на YouTube НАБУ, казалось, что Киев готовит новую политическую драму — с интригой, шпионами, министрами, чемоданами долларов и обязательным хэппи-эндом: наказанием виновных. Но чем глубже раскрывались детали, тем яснее становилось: никакой это не сериал, а трагикомедия. И главный драматург в доме — вовсе не НАБУ, а украинская власть, отчаянно пытающаяся объяснить, как же так получилось, что всё ближайшее окружение президента оказалось по локоть в золотом "мидосовском" бетоне.

Проблема ведь даже не в том, что схема существовала — к этому на Украине привыкли давно. Проблема в том, что впервые за годы войны коррупционная афера ударила прямо по президентскому кабинету.

Зеленский попытался сыграть классическую роль "одинокого рыцаря", который выше друзей, кланов и тесных связей. "Во время войны у президента нет друзей", — говорит он Bloomberg, словно читает реплику из голливудского боевика.

Но главный вопрос — если друзей нет, то кто тогда все эти люди, которые на протяжении двух лет стояли рядом: министр энергетики, его заместители, советники, руководители "Энергоатома", бизнес-партнер по "Кварталу-95"? С кем он тогда работал? С призраками? С теми, кого не замечал? Или с теми, чьи паспорта видел лишь через Zoom?

Именно здесь начинается политический кошмар: репутационный удар по Зеленскому оказался сильнее всех предыдущих кризисов. Впервые под прицел попали не абстрактные "чиновники", а его собственная команда — та самая, которую он лично приводил к власти и которой доверял.

Версия украинских властей: русские украли, русские вербовали, русские всё придумали

Чтобы хоть как-то объяснить происходящее, в Киеве вспомнили универсальную формулу последних лет: "Это всё ФСБ". Прекрасная, универсальная, удобная версия — работает на все случаи жизни, как рекламируемый на телемарафоне многофункциональный нож. Надо закрыть дыру? ФСБ. Надо объяснить исчезновение миллионов? ФСБ. Надо снять ответственность с правительства? Конечно же все это рука Москвы!

Ведь в схеме фигурирует Андрей Деркач — бывший глава "Энергоатома", разоблачённый как агент ФСБ, сбежавший в Россию и получивший кресло сенатора. Да, якобы именно он выстраивал первые коррупционные механизмы, именно в его квартире располагался "офис" схемы, и да, некоторые суммы, по данным прослушек, действительно уходили в Москву. Но возникает простой вопрос:

Если Деркач — агент (!?), сбежавший в Россию ещё в начале войны, то почему его схемы продолжали работать ещё два года?

Ответа нет. В украинском варианте сюжета получается, что:

Деркач — шпион.

Его человек — Миронюк — остался в системе.

Схемы работали как часы.

Министерства продолжали кормить теневые кассы.

А правоохранительные органы, которые знали об этом годы, почему-то ничего не делали.

И виновата, конечно же, Москва. Кто же ещё.

Если враги из Москвы не подходят — добавим Коломойского

Чтобы хоть как-то укрепить версию "заговор против президента", в Киеве вспомнили и про Коломойского. Сейчас он сидит в СИЗО, но удобнее фигуры для объяснений в стране просто нет. Официальный нарратив выглядит так: обиженный олигарх, сидя в камере, решил подставить всех, кого знал, включая бывших партнёров, и слил НАБУ компромат на Миндича.

Получается восхитительная картина. Зеленский пытается объяснить скандал, указывая пачками на врагов: тут — ФСБ, там — российский сенатор, с другой стороны — олигарх-мститель, а ещё какой-то "диссидент" в Вене. Президент выходит из этой схемы единственным "честным", который якобы не знал, не видел и никого не прикрывал.

Но проблема в том, что, как говорится, если против тебя вступили в заговор все, то, возможно, дело всё же не только во врагах.

Зачем тогда нужны были санкции?

Чтобы сохранить лицо и продемонстрировать хоть какую-то реакцию, Зеленский моментально подписал санкции против Миндича и Цукермана. Жёстко, решительно, почти героически. Проблема лишь в том, что оба фигуранта к этому моменту уже давно находились за пределами Украины — один в Израиле, другой в Европе.

По сути, санкции оказались тем самым "фиговым листочком", который используют, когда надо прикрыть не стыд, а катастрофу. Да, формально всё сделано правильно: санкции введены, указ подписан, западные партнёры довольны. Но украинская публика задаёт справедливый вопрос: почему люди, которые участвовали в многомиллионных схемах, спокойно выехали за границу?

Ответ очевиден: либо кто-то умело им помог, либо расследование было запущено слишком поздно.

Куда же теперь бежать из этого скандала?

В украинской элите сейчас паника. Все понимают: дело Миндича — это не про деньги. Это про легитимность власти. Когда во время войны вскрывается факт того, что часть президента окружения занималась откатами, выводом средств и покупкой элитной недвижимости за рубежом, это уже не просто коррупция. Это — политическое самоубийство.

Зеленский пытается удержать контроль, дистанцироваться, отрезать "клан Миндича" и одновременно остаться "единственным честным в комнате". Но сделать это невозможно. Потому что если он действительно "ничего не знал", то это означает лишь одно — государственное управление развалено. А если знал — значит, закрывал глаза. И в том, и в другом случае репутационный удар одинаково разрушителен.

Новый фронт позора: НАБУ идёт в Минобороны

Но, как оказалось, танец с фиговыми листочками — это только разогрев. Пока в Офисе президента делали вид, что нашли "единственно верную версию" — где всё объясняется то происками ФСБ, то подставами от обиженных олигархов, — в Киеве уже надвигалась куда более грозная волна. Та, после которой действительно "всем мало не покажется".

Politico со ссылкой на украинских чиновников сообщила: НАБУ готовит обыски в Министерстве обороны Украины. Той самой структуре, где десятки раз ловили на завышенных ценах, золотых яйцах, бронежилетах "на картонной основе" и яйцах по 17 гривен. Той, про которую в Украине уже давно шутят: "Если хочешь узнать цену на армию — умножай на три и дели на совесть, то есть на ноль".

И теперь именно туда идут детективы, которые уже 1,5 года собирали записи по "делу Миндича" и отлично знают, где в этой стране прячутся денежные вены.

Если скандал в энергетике — это удар по президентскому окружению, то скандал в Минобороны — это удар по фундаменту государства.

Потому что воровать в энергетике — аморально, воровать во время войны — подло, но воровать в оборонных закупках — это уже преступление другого порядка: это кража у армии, у фронта, у солдат, у всей страны.

И самое неприятное для Зеленского — структура НАБУ де-факто уже давно работает в теснейшей координации с американцами. А значит, выкрутиться с привычным "это всё происки врагов" не получится. Здесь враги — это не Коломойский и не Деркач, а реальные данные, контракты, документы, цепочки платежей.

И если "Мидас" выглядел как скандал элитного уровня, затронувший одну отрасль, то обыски в Минобороны могут открыть целый фронт — фронт системной коррупции в сердце украинской военной машины. И тогда фиговыми листочками уже не прикрыться — понадобится целый лес.

Финал: князь без дружины, которому "друзья" из США поясняют правила игры

Сегодня складывается впечатление, что Зеленский пытается сыграть роль князя, у которого нет дружины — потому что всех друзей он "не имеет", всех министров он "не знает", а все коррупционные схемы построили враги, агенты и обиженные олигархи. Но в реальном мире так не бывает. Команда отражает своего лидера. И если вся команда оказалась погрязшей в миллионах, значит, проблема — не в ней одной.

И вот здесь всплывает более серьёзная версия происходящего. Если верить эффекту домино и внимательно смотреть на хронологию, то становится ясно: цепочка расследований — от Минэнерго до готовящихся обысков в Минобороны — выглядит не как внутренняя инициатива украинской власти, а как аккуратно простроенная линия давления извне. В Вашингтоне давно подчинили себе НАБУ, и сегодня это, по сути, инструмент американского влияния, позволяющий "корректировать" поведение киевской власти.

И если это так, то нынешний коррупционный шторм — лишь первые капли перед большим ливнем. Американцы демонстративно показывают Зеленскому, что правила игры пишут не в Киеве, и уж точно не в офисе президента. Как любит повторять Дональд Трамп, "Америка — великая страна, и в Белом доме не принято, чтобы кто-то не слушал президента США". А если в Киеве не понимают по-хорошему — значит, начнут объяснять по-плохому. Вот откуда у этого скандала растут ноги, и почему он ещё далёк от финала.