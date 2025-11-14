Дьявол кроется в деталях. Три задачи Трампа в деле о коррупции в Энергоатоме

НАБУ нашло русский след и американскую коррупцию в деле "Энергоатома"

Дьявол кроется в деталях, в деле о коррупции в украинском "Энергоатоме" их две — банкноты ФРС, полученные прямо из самолёта, и "русский след".

Деньги

США расплачивались с Украиной "наличкой"

Суть коррупционного скандала на Украине вокруг компании "Энергоатом" состоит в том, что огромные деньги были потрачены не на укрепление энергетического сектора, а украдены верхушкой политического руководства страны во главе с Ермаком и Зеленским. Если бы это были украинские деньги, никто бы и не заметил, но это деньги американских налогоплательщиков. Причём только в одном небольшом секторе экономики.

Есть несколько деталей, в которых кроется дьявол. Первая — на фото, распространённом Национальным антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), изъятые банкноты опечатаны оригинальными лентами ФРС, указывающими на определённые американские города и филиалы системы. Это деньги переданные от центрального банка к коммерческому, они не предназначены для получения физическими лицами, то есть они были украдены "прямо из самолёта". В оплате "наличкой" заведомо присутствует коррупционная составляющая. Это говорит о коррупции не только на Украине, но и в США, причём на уровне руководства филиалов ФРС, которое, несомненно, участвовало в "распиле".

Русский след нужен для воздействия на украинцев

Вторая деталь — обнаружен "русский след", то есть якобы часть из украденного уходила высоким лицам в РФ. Это совершенно абсурдное утверждение, потому что, кроме высоких рисков, не несёт разумных объяснений выгоды. Оно нужно для того, чтобы воздействовать эмоционально на украинского солдата, который теперь задастся вопросом: "А для чего я воюю?"

И отсюда ясна первая цель разоблачений — убрать Зеленского на штыках националистов, потому что он не выполняет свою часть "мирного плана" президента США.

НАБУ создано США и находится под контролем их спецслужб. Никто от таких рычагов влияния не отказывается, поэтому тезис о том, что после Байдена ведомство перешло под контроль европейцев несостоятелен. Дональд Трамп обещал раскрыть коррупцию на Украине — он это теперь сделал, но заявления нет, потому что тогда пришлось бы объяснять коррупционную составляющую в банкнотах ФРС.

Почему же НАБУ подставило хозяина? Известно, что ведомство закрывало дела за откат в 10-15%, возможно, или мало в этот раз отстегнули, или это плата за унижение. Даже у самого забитого раба есть желание отомстить хозяину.

Вашингтон атакует глобалистов

Второй целью разоблачения коррупционной схемы является развенчание мифа о том, что Украина является жертвой, маяком свободы и демократии, которую надо принять в НАТО и ЕС скорейшим образом. Разоблачения являются обоснованием прекращения прямой помощи США и переводом её в косвенную через продажу оружия — просто потому, что это выгодный бизнес.

Третья задача администрации Трампа вытекает из второй — атаковать глобалистов в Европе. Европейский налогоплательщик теперь задумается о поддержании правительств, которые поставили интересы коррумпированной Украины выше интересов собственных граждан. Цель Трампа создать новую Европу под премьера Венгрии Виктора Орбана реализуется лучшим образом. Вчерашнее заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Украина должна вернуть своих мужчин обратно, а приехавшим будет снижена помощь, призвана смягчить последствия имиджевых потерь от скандала. То есть удар Вашингтона попал в точку.

СМИ глобалистов пытаются сейчас представить разоблачения как "доказательство работы демократических структур на Украине", но как тогда объяснить попытку Зеленского закрыть НАБУ. Еврокомиссия прислала очередной перевод Украине на 6 млрд евро, и это последние деньги такого объёма. Трамп считает, что лучше их перенаправить на покупку в США оружия, СПГ и высокотехнологичного оборудования.

Россия будет следовать целям СВО

России от всей этой ситуации ни холодно, ни жарко, разве что приятно, что Москва выдержала давление Вашингтона и теперь с попкорном наблюдает за давлением на Украину. Но на место Зеленского придёт такой же воинствующий националист. Он подпишет отказ от конституционно заявленных Россией территорий, но бандеровская Украина никуда не денется и будет ждать очередной попытки отвести "москаляку на гиляку" после накачки тем же американским оружием. Трамп хочет нормальных отношений с Россией, но не хочет её усиления. Задача России — завершать СВО на своих условиях.

