Госсекретарь Марко Рубио расписался в неспособности США продолжать оказывать санкционное давление на Россию, реального плана завершения конфликта у США нет.
Марко Рубио сделал несколько примечательных заявлений после саммита министров иностранных дел G7 в Канаде, который был посвящён усилению санкционного давления на Россию. Госсекретарь в этой связи предупредил о возможных "непредвиденных последствиях" конфискации замороженных российских активов.
"Мы, как и все остальные, можем столкнуться с некоторыми непредвиденными последствиями такого шага", — сказал он и отослал журналистов на консультацию к министру финансов Скотту Бессенту.
Таким образом, планов присоединяться к европейским усилиям по этому вопросу у США нет. Это практичное решение избавляет экономику страны от дальнейшей дедолларизации.
Далее Рубио указал, что у Вашингтона не осталось новых инструментов для введения дополнительных санкций против России.
"Фактически почти не осталось ничего, что мы могли бы подвергнуть санкциям. Мы ударили по их крупнейшим нефтяным компаниям — именно этого все и просили", — сказал он.
По мнению госсекретаря, в отношении "теневого флота" должен работать "механизм принуждения", но если этого нет, то и санкции бесполезны.
"Санкции должны соблюдаться, и мы не будем применять их там, где нет возможности обеспечить исполнение", — добавил Рубио.
Отметим, что идёт ссылка на неких просящих, мол, мы снизошли к их просьбам, но дело — бесперспективное, пусть сами убедятся. Эксперты и сама практика указывают на тщетность и вредность для экономик стран, вводящих санкции. Россией и покупающими у неё нефть странами наработаны способы их обхода, а также масса уловок по выводу из-под контроля танкеров. Если есть дисконт на товар, то капиталист всегда найдёт способ его купить.
Никто на Западе не мог и предположить в начале СВО, что санкционный режим не сработает. И сейчас ещё западные СМИ бодро убеждают, что вот-вот экономика России развалится. Но был один, который всё чётко просчитал, — это российский президент. И ситуация в очередной раз ставит вопрос: как Запад хочет реально завершить конфликт на Украине, не выполнив требования России?
Также Рубио подверг сомнению, что Украине надо поставлять дорогостоящее американское ПВО из-за того, что тришкин кафтан не залатать.
"Проблема в том, что энергосистема Украины с каждым годом ослабевает. Поэтому каждый год они начинали с более низкого базового уровня, чем в предыдущем", — сказал Рубио.
По его словам, "если это оборудование (системы ПВО) будет уничтожено через неделю после установки, то проблема останется".
Отвечая на вопрос, в каком состоянии находятся переговоры с РФ по Украине, Рубио ответил, что Москва выдвинула требования, с которыми Украина не может согласиться, "и поэтому мы находимся в том же положении, что и прежде".
Дело в том, что Вашингтон решил, что "русские хотят территории", а в Москве заявляют, что это совсем не так. Проблема — в возвращении Украины к моменту получения независимости. Россия согласилась на это при условии внеблоковой, неядерной, уважающей русских Украину. Сейчас Украина стала нацистской страной, стремящейся в НАТО, и пока этого США не исправят, Россия будет вынуждена решать проблему силовым путём. Москва указывает, что именно об этом была договорённость в Анкоридже, но сколько раз уже договорённости Западом не выполнялись — и не сосчитать.
По словам госсекретаря, обещание Трампа возобновить испытания ядерного потенциала, включая системы доставки, "ничем не отличается от того, что делают другие страны мира". Можно выдохнуть, речь не идёт о ядерных взрывах. Впрочем специалисты не раз указывали, что Трамп технически не понимает, о чём пишет в соцсетях.
На вопрос, ведутся ли сейчас переговоры с РФ о СНВ в преддверии истечения срока действия договора в феврале, Рубио ответил, что активных переговоров нет, а есть разговоры о возможном контакте по этому вопросу.
"Мы рассматриваем это исходя из общей картины и украинского контекста", — сказал он.
Вот здесь с Рубио можно согласиться. Из украинского контекста рассматриваются сегодня все вопросы международной, да и внутренней повесток, поэтому СВО надо завершать только на условиях России.
