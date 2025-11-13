Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Рубио признал, что у США нет новых санкций против России и плана по Украине

Рубио рассказал, в каком контексте США будут поддерживать отношения с Россией
5:03
Мир

Госсекретарь Марко Рубио расписался в неспособности США продолжать оказывать санкционное давление на Россию, реального плана завершения конфликта у США нет.

Санкции
Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Санкции

США признали вредность санкционного режима против России

Марко Рубио сделал несколько примечательных заявлений после саммита министров иностранных дел G7 в Канаде, который был посвящён усилению санкционного давления на Россию. Госсекретарь в этой связи предупредил о возможных "непредвиденных последствиях" конфискации замороженных российских активов.

"Мы, как и все остальные, можем столкнуться с некоторыми непредвиденными последствиями такого шага", — сказал он и отослал журналистов на консультацию к министру финансов Скотту Бессенту.

Таким образом, планов присоединяться к европейским усилиям по этому вопросу у США нет. Это практичное решение избавляет экономику страны от дальнейшей дедолларизации.

Далее Рубио указал, что у Вашингтона не осталось новых инструментов для введения дополнительных санкций против России.

"Фактически почти не осталось ничего, что мы могли бы подвергнуть санкциям. Мы ударили по их крупнейшим нефтяным компаниям — именно этого все и просили", — сказал он.

По мнению госсекретаря, в отношении "теневого флота" должен работать "механизм принуждения", но если этого нет, то и санкции бесполезны.

"Санкции должны соблюдаться, и мы не будем применять их там, где нет возможности обеспечить исполнение", — добавил Рубио.

Отметим, что идёт ссылка на неких просящих, мол, мы снизошли к их просьбам, но дело — бесперспективное, пусть сами убедятся. Эксперты и сама практика указывают на тщетность и вредность для экономик стран, вводящих санкции. Россией и покупающими у неё нефть странами наработаны способы их обхода, а также масса уловок по выводу из-под контроля танкеров. Если есть дисконт на товар, то капиталист всегда найдёт способ его купить.

Никто на Западе не мог и предположить в начале СВО, что санкционный режим не сработает. И сейчас ещё западные СМИ бодро убеждают, что вот-вот экономика России развалится. Но был один, который всё чётко просчитал, — это российский президент. И ситуация в очередной раз ставит вопрос: как Запад хочет реально завершить конфликт на Украине, не выполнив требования России?

Украина не дождётся поставок американского ПВО

Также Рубио подверг сомнению, что Украине надо поставлять дорогостоящее американское ПВО из-за того, что тришкин кафтан не залатать.

"Проблема в том, что энергосистема Украины с каждым годом ослабевает. Поэтому каждый год они начинали с более низкого базового уровня, чем в предыдущем", — сказал Рубио.

По его словам, "если это оборудование (системы ПВО) будет уничтожено через неделю после установки, то проблема останется".

США не выполняют договорённости Анкориджа по Украине

Отвечая на вопрос, в каком состоянии находятся переговоры с РФ по Украине, Рубио ответил, что Москва выдвинула требования, с которыми Украина не может согласиться, "и поэтому мы находимся в том же положении, что и прежде".

Дело в том, что Вашингтон решил, что "русские хотят территории", а в Москве заявляют, что это совсем не так. Проблема — в возвращении Украины к моменту получения независимости. Россия согласилась на это при условии внеблоковой, неядерной, уважающей русских Украину. Сейчас Украина стала нацистской страной, стремящейся в НАТО, и пока этого США не исправят, Россия будет вынуждена решать проблему силовым путём. Москва указывает, что именно об этом была договорённость в Анкоридже, но сколько раз уже договорённости Западом не выполнялись — и не сосчитать.

России необходимо завершать СВО на своих условиях

По словам госсекретаря, обещание Трампа возобновить испытания ядерного потенциала, включая системы доставки, "ничем не отличается от того, что делают другие страны мира". Можно выдохнуть, речь не идёт о ядерных взрывах. Впрочем специалисты не раз указывали, что Трамп технически не понимает, о чём пишет в соцсетях.

На вопрос, ведутся ли сейчас переговоры с РФ о СНВ в преддверии истечения срока действия договора в феврале, Рубио ответил, что активных переговоров нет, а есть разговоры о возможном контакте по этому вопросу.

"Мы рассматриваем это исходя из общей картины и украинского контекста", — сказал он.

Вот здесь с Рубио можно согласиться. Из украинского контекста рассматриваются сегодня все вопросы международной, да и внутренней повесток, поэтому СВО надо завершать только на условиях России.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
