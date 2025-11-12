Раскол или расчёт? Неожиданные выгоды России от предательства Казахстана

Токаев отверг существование проблем с Россией, где говорят о его предательстве

Многие аспекты в отношениях Москвы и Астаны неизвестны широкой публике, поэтому надо быть аккуратнее в таких оценках как "предательство" Казахстана.

Фото: Kremlin.Ru Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев

С Россией у Казахстана нет проблем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе государственного визита в Москву, что это "основное событие нынешнего года".

Токаев отметил, что иногда возникают "разночтения в отношениях с Россией", потому что "без этого в жизни невозможно", а каких-либо проблем он не наблюдает. По его словам, надо передавать молодёжи, не заставшей единого государства (СССР), "эстафету знаний друг о друге и понимание крайней важности развития сотрудничества по всем линиям в новой исторической геополитической реальности".

"И наша молодёжь должна понимать, что без этого дальнейшее существование в этом неспокойном мире уже невозможно", — сказал Токаев.

В статье в "Российской газете" казахстанский президент отметил, что "несмотря на санкционную вакханалию и международную напряженность, обе страны сумели сохранить и защитить стабильность и динамичность сотрудничества".

Суть отношений России с Казахстаном скрыта туманом прокси-войны

После дифирамбов в адрес американского президента и подписанных в США соглашениях, многие в России стали говорить о предательстве Токаева. Но вот один из примеров — трейдер из Дубая, будучи стажером казахстанской компании "КазМунайГаз", через свою фирму продал российской нефти на почти $2 млрд. И подобные операции в обход западных санкций идут и по параллельному импорту в РФ, не случайно 23 тысячи компаний с российским капиталом зарегистрированы в Казахстане.

После украинского опыта в России не могут не вызывать обеспокоенность совместные учения казахстанских военных с НАТО и программы их обучения в странах альянса (недавно заключено соглашение с Британией), а также заявление Токаева NYT, что "США имеют полное право присутствовать в Казахстане". Если и тут тоже нет проблем, а "разночтения", то значит Токаев выполняет какую-то просьбу российского президента.

Казахстан гораздо более завязан на Россию, чем на США

То, что открыто для анализа — это товарооборот и интеграционные проекты. Товарооборот составил в 2024 году $27,8 млрд и вырос на 3% (экспорт и импорт по категориям товаров имеют похожую номенклатуру, и это металлы, нефтепродукты, продукция химической промышленности, станки и автомобили). Россия является ключевым поставщиком электроэнергии для Казахстана, а также через её территорию экспортируется казахстанская нефть, добываемая американскими компаниями. Эту логистику заменить Астане нечем.

Россия и Казахстан состоят в ЕАЭС, поэтому торговлей не ограничиваются. Реализуется 171 совместный проект на сумму свыше $53 млрд (включая строительство АЭС, модернизацию ТЭС, проекты в автомобилестроении и нефтехимии, транспортный коридор "Север-Юг"). Разночтения есть, например, по финансированию ТЭС, но они решаются.

Между тем, товарооборот с США составляет всего $4,2 млрд. Казахстан импортирует высокотехнологичные американские товары и экспортирует сырьё. Токаев подписал в США соглашение по разработке вольфрамовых месторождений, но Россия этого не предлагает, у неё самой трудности в добыче редкоземельных металлов. Что касается локомотивов, купленных Казахстаном у США, то они будут работать на российский коридор "Север-Юг".

Россия наблюдает за казахским национализмом

Вызывает в РФ опасения казахский национализм с антироссийской направленностью, подпитываемый Западом. Но он не носит государственный характер, а значит пока не является для России проблемой. И надо, наконец, в администрации президента научиться альтернативно работать с казахстанским обществом через пророссийских блогеров.

