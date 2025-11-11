Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Фиаско трибунала над Россией: Европа меняет курс — кто будет судить преступления на Украине?

Идея о трибунале над Россией приказала долго жить
Мир

Идея о международном трибунале, расследующем "агрессию" РФ против Украины, приказала долго жить не только по финансовым причинам, но и из-за потери смысла.

Молоток судьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Судить Россию заочно: идея Зеленского принята в июне

"Специальный трибунал" был в июне согласован Советом Европы и лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Украинские СМИ предвкушали, как трибунал заочно будет судить российское руководство и руководство КНДР и Ирана, а вынесенные приговоры будут включать лишение свободы, в том числе пожизненное, и конфискацию имущества.

"Украинская правда" сообщила, что вынесение приговоров по делам первых лиц России будет отложено до окончания срока их полномочий, якобы это был компромисс, достигнутый при участии США.

"Мы создаём этот трибунал, потому что безнаказанность за совершённые преступления недопустима. Лидеры, принявшие решение отправить солдат на Украину, также должны быть привлечены к ответственности. Если не будет наказания, это повторится", — заявила во Львове главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Желающих финансировать трибунал не нашлось

Но что-то с тех пор пошло не так. Как сообщает Euronews, проект не находит финансирования. США не подтверждают выделение средств, европейцы-тяжеловесы Франция, Германия, Италия и Великобритания также "не принимают активного участия в проекте". Германия при прошлом правительстве выступала за создание трибунала, а нынешнее правительство Фридриха Мерца не высказывается по этому поводу, так как населению не понятно, как можно поддерживать украинцев, взрывающих стратегический немецкий газопровод.

Совет Европы представил первоначальную смету на примерно 75 млн евро в год, но уже нарисовались дополнительные траты на финансирование помещений в Нидерландах. В ЕС на сегодня нашли только 10 млн евро, не набирается также минимальный состав в 16 стран-участниц. Источники Euronews предположили, что дело не только в количестве, но и в значимости этих участников.

Но главная причина отказа состоит в том, что все крупные экономики ЕС находятся в долговых кризисах и имеют дефициты бюджетов выше, чем положено в ЕС (3%). Отказ от проекта — это сигнал, что Европа начала реально оценивать свою тотальную зависимость от денег США и собственную несостоятельность финансировать пропагандистские проекты, если на насущные нет средств.

Россия — не Югославия

Также присутствует осознание того, что трибунал будет над победителем, а его не судят, судит он. Не получится создать подобие Гаагского трибунала над Югославией, который осуществил медийную демонизацию сербов, незаконно арестовал и сгноил в тюрьме их лидеров, организовал крупнейшую этническую чистку в послевоенной Европе — ликвидацию Республики Сербская Краина, а также агрессию НАТО против Республики Сербской в 1995 году и против Сербии и Черногории в 1999 году с разрушением объектов промышленности и гражданской инфраструктуры. А завершилось всё это цветной революцией в 2000 году, в результате которой Сербии и Республике Сербской извне были навязаны марионеточные колониальные режимы.

Этот сценарий был задуман и для России — ничему исторический опыт войн с нею западников не научил.

Нет сомнений, что Москвой будет создан международный трибунал над украинскими радикалами-националистами и их спонсорами, которые вели этнические и религиозные чистки на Украине и распространяли русофобию в мире. Задача этого трибунала — не допустить возрождения фашистской идеологии на Украине, потому что нет никаких сомнений, что многие из преступников убегут, и будет организовано "украинское правительство в изгнании". Будут работать различного рода бандеровские НКО, которые будут пытаться вернуться с триумфом на территорию бывшей Украины.

Радикальное средство от этого только одно, и это не трибунал, а ликвидация государственности Украины.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы украина германия евросоюз югославия кая каллас соединённые штаты америки
Новости Все >
Простые, но эффектные прически для офиса и деловых встреч
Агрономы рассказали, как правильно собирать хурму осенью
Школьников Ставрополья учат основам индустрии отдыха
Эндокринолог Калинчев назвал связь недосыпа и набора веса
Наше будущее под угрозой: что произойдёт, когда Солнце начнёт пожирать свои планеты
Она не одна: Ксения Бородина раскрыла секрет ухода за бабушкой с деменцией
Серийный убийца в холодильнике: эти продукты отправляют собак на тот свет быстрее яда
Печень кричит SOS, а вы не слышите: тёплый напиток с цитрусовым ароматом запускает скрытую чистку
Лёгкий путь к телу мечты оказался ловушкой: тайна, спрятанная в простом числе
Белая эмульсия в моторе возникает из-за конденсата
Сейчас читают
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Наука и техника
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Домашние животные
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Домашние животные
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Популярное
В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг

Первый поезд из России по транспортному коридору "Север — Юг" в обход Азербайджана прибыл в Иран. Москва сделала ставку на более надёжных партнёров. 

В обход Азербайджана: первый поезд из России прибыл в Иран по коридору Север — Юг
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Почему наследие СССР становится врагом для нового поколения Казахстана
Лучшие самоплодные груши для дачи: медовые плоды, лёгкий уход, а урожай радует, словно из сказки
Африка разрывается на части, и это видно даже из космоса: шестой океан уже начал дышать под землёй
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить Любовь Степушова Навстречу Новому году с фигурой мечты: как провести последние месяцы, не набирая вес Валерия Жемчугова Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого Сергей Милешкин
Они не дышали, но двигались как живые: тайна байкальских пришельцев, о которой молчали десятилетиями
Силовые тренировки после 50 — это вопрос не рельефа, а хорошего метаболизма: новая формула фитнеса
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Холодец, который застывает всегда: хозяйки нашли замену желатину, о которой раньше молчали
Последние материалы
Зачем нужна собака, если есть эти кошки: породы, которые ходят хвостиком и ждут у двери
Кондиционер здесь ни при чём: простой трюк возвращает полотенцам мягкость как в отеле
Кофе пролили — а ковер стал чище: лайфхак, который переворачивает логику уборки
Сидни Суини рассказала, как меняла тело для ролей: испытание на прочность
Будь проклят день: что дочь Михаила Задорнова сказала в годовщину смерти отца
В горах Эфиопии нашли уникальных горных обезьян
Идея о трибунале над Россией приказала долго жить
Хватит обдирать: в Германии объявили войну арендным махинациям
Вечеринка, взорвавшая интернет: Садальский высказался о новом скандале с Дибровым
Руководство по выбору парфюма в подарок: советы экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.