Идея о трибунале над Россией приказала долго жить

Идея о международном трибунале, расследующем "агрессию" РФ против Украины, приказала долго жить не только по финансовым причинам, но и из-за потери смысла.

Судить Россию заочно: идея Зеленского принята в июне

"Специальный трибунал" был в июне согласован Советом Европы и лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Украинские СМИ предвкушали, как трибунал заочно будет судить российское руководство и руководство КНДР и Ирана, а вынесенные приговоры будут включать лишение свободы, в том числе пожизненное, и конфискацию имущества.

"Украинская правда" сообщила, что вынесение приговоров по делам первых лиц России будет отложено до окончания срока их полномочий, якобы это был компромисс, достигнутый при участии США.

"Мы создаём этот трибунал, потому что безнаказанность за совершённые преступления недопустима. Лидеры, принявшие решение отправить солдат на Украину, также должны быть привлечены к ответственности. Если не будет наказания, это повторится", — заявила во Львове главный дипломат ЕС Кая Каллас.

Желающих финансировать трибунал не нашлось

Но что-то с тех пор пошло не так. Как сообщает Euronews, проект не находит финансирования. США не подтверждают выделение средств, европейцы-тяжеловесы Франция, Германия, Италия и Великобритания также "не принимают активного участия в проекте". Германия при прошлом правительстве выступала за создание трибунала, а нынешнее правительство Фридриха Мерца не высказывается по этому поводу, так как населению не понятно, как можно поддерживать украинцев, взрывающих стратегический немецкий газопровод.

Совет Европы представил первоначальную смету на примерно 75 млн евро в год, но уже нарисовались дополнительные траты на финансирование помещений в Нидерландах. В ЕС на сегодня нашли только 10 млн евро, не набирается также минимальный состав в 16 стран-участниц. Источники Euronews предположили, что дело не только в количестве, но и в значимости этих участников.

Но главная причина отказа состоит в том, что все крупные экономики ЕС находятся в долговых кризисах и имеют дефициты бюджетов выше, чем положено в ЕС (3%). Отказ от проекта — это сигнал, что Европа начала реально оценивать свою тотальную зависимость от денег США и собственную несостоятельность финансировать пропагандистские проекты, если на насущные нет средств.

Россия — не Югославия

Также присутствует осознание того, что трибунал будет над победителем, а его не судят, судит он. Не получится создать подобие Гаагского трибунала над Югославией, который осуществил медийную демонизацию сербов, незаконно арестовал и сгноил в тюрьме их лидеров, организовал крупнейшую этническую чистку в послевоенной Европе — ликвидацию Республики Сербская Краина, а также агрессию НАТО против Республики Сербской в 1995 году и против Сербии и Черногории в 1999 году с разрушением объектов промышленности и гражданской инфраструктуры. А завершилось всё это цветной революцией в 2000 году, в результате которой Сербии и Республике Сербской извне были навязаны марионеточные колониальные режимы.

Этот сценарий был задуман и для России — ничему исторический опыт войн с нею западников не научил.

Нет сомнений, что Москвой будет создан международный трибунал над украинскими радикалами-националистами и их спонсорами, которые вели этнические и религиозные чистки на Украине и распространяли русофобию в мире. Задача этого трибунала — не допустить возрождения фашистской идеологии на Украине, потому что нет никаких сомнений, что многие из преступников убегут, и будет организовано "украинское правительство в изгнании". Будут работать различного рода бандеровские НКО, которые будут пытаться вернуться с триумфом на территорию бывшей Украины.

Радикальное средство от этого только одно, и это не трибунал, а ликвидация государственности Украины.

