В последнее время в медиапространстве всё чаще появляются публикации, претендующие на сенсационные "разоблачения века". Их общий мотив предельно прост: любой лидер на Ближнем Востоке, будь то принц или президент, — это якобы продукт деятельности западных спецслужб. От Ливии до Ирана, от Йемена до Сирии — в этих статьях обязательно фигурируют знакомые аббревиатуры: CIA, MI-6, иногда даже Mossad, а в качестве доказательств — набор полуправд, собранных в эффектную и эмоционально насыщенную мозаику.
На первый взгляд подобные тексты производят впечатление "инсайдов". Они густо сдобрены цитатами из "анонимных источников" и окутаны туманом тайных операций, заговоров и дипломатических кулуаров. Но если убрать драматический антураж, становится ясно: перед нами — классический пример информационной войны, где реальные факты расставлены в иной выгодной политически последовательности.
Очередным примером подобного жанра стала статья, опубликованная на сайте haqqin.az под громким заголовком "Блестящая операция британской разведки: джихадист надевает костюм с галстуком. Войны спецслужб".
Материал утверждает, что нынешний президент Сирии Ахмед аш-Шараа, более известный как Абу Мухаммад аль-Джулани, был "объектом ЦРУ" во время заключения в американской тюрьме Camp Bucca в Ираке. Именно там, по версии авторов, им "начала заниматься группа оперативников британской MI-6" — якобы с целью "создания управляемого лидера", который спустя годы возглавит "новую Сирию".
Сюжет выстроен эффектно: есть тюрьма, есть разведка, есть вербовка, — и всё сходится в красивую политическую конспирологию. Но если разобрать факты, то возникает главный вопрос: "А кто вообще мог "вербовать" в американской тюрьме, управляемой Пентагоном и ЦРУ?"
Тюрьма Camp Bucca, действительно существовавшая на юге Ирака, с 2003-го по 2009 год находилась в юрисдикции армии США. Именно туда свозили боевиков "Аль-Каиды"* и сторонников Саддама Хусейна.
Аль-Джулани, по данным BBC, Reuters, The Guardian и аналитического центра Carnegie Middle East Center, действительно находился под стражей в американском лагере Camp Bucca в южном Ираке — там же, где в 2000-е годы содержались десятки будущих лидеров исламистских организаций, включая основателя ИГИЛ** Абу Бакра аль-Багдади. Эта тюрьма, по мнению исследователей, стала не просто местом заключения, а инкубатором радикальных сетей, которые позже распространились на весь регион.
Но сама идея о том, что на территории американского военного объекта действовали британские оперативники MI-6, выглядит, мягко говоря, сомнительно. MI-6 не имела юрисдикции в Ираке, а тем более на объектах, находящихся под полным контролем США. Любая разведывательная активность на базе другого государства требует официального допуска, который в подобных случаях невозможен.
Отсюда возникает логичный вопрос: если "лагерь Букка" был под управлением ЦРУ и американских военных, то почему вдруг "вербовкой" занимались британцы. Ответ очевиден: не занимались. Просто упоминание MI-6 звучит эффектно — оно добавляет интриги, расширяет масштаб истории и придаёт ей международный блеск. Конспирологический сюжет всегда требует второго игрока: одной разведки мало, нужен дуэт — ЦРУ и MI-6, чтобы публикация воспринималась "серьёзно".
В статье действительно упомянуты элементы, имеющие под собой реальную основу:
Однако всё это лишь реальные фрагменты, собранные в фальшивую логическую цепочку.
Среди профессиональных аналитиков, таких как RAND Corporation, Foundation for Defense of Democracies (FDD), International Crisis Group (ICG) и эксперты Совета Безопасности ООН, нет ни одного подтверждения версии о "вербовке" аль-Джулани западными спецслужбами.
Таким образом, ни один международный институт не подтверждает тезис о "спецоперации вербовки”. Напротив, все источники указывают, что HTS** остаётся под международными ограничениями, а сам Ахмед аш-Шараа (аль-Джулани) буквально до вчерашнего дня фигурировал в санкционных реестрах США и Совбеза ООН.
И здесь возникает закономерный вопрос: если аль-Джулани действительно был агентом ЦРУ и MI-6, зачем его "создателям" понадобился целый год, чтобы снять санкции и вывести из-под подозрений его самого и Сирию. Была ли это "операция прикрытия", растянутая на месяцы дипломатических манёвров, или же, наоборот, большая политика, где бывший боевик сумел превратить собственную уязвимость в актив, используя стратегическое положение Сирии и заключая соглашения и с Турцией, и с Саудовской Аравией, и с Россией, и с США?
Но фактически процесс снятия санкций с Сирии и исключения Ахмеда аш-Шараа из террористических списков стал не просто дипломатическим актом, а симптомом глубинного сдвига в международных отношениях. Вопреки традиционным принципам международного права и дипломатической этики вооружённый переворот и лидер HTS** были легализованы под предлогом "прагматизма и поиска стабильности". Современная политика всё чаще движется не этическими или правовыми принципами, а соображениями выгоды и геополитического расчёта.
Сирийский пример показал, что в XXI веке граница между "террористом" и "партнёром" оказывается подвижной — и определяется не прошлым, а полезностью для мировых центров силы. В итоге сам факт того, что человек, начавший путь с подполья "Аль-Каиды"*, сегодня ведёт переговоры с лидерами крупнейших держав, говорит не столько о шпионаже, сколько о том, насколько гибкой и циничной стала современная геополитика.
Парадокс в том, что конспирология всегда опирается на эффектное звучание. MI-6 — бренд, впитавший в себя ореол шпионажа, Бонда и интриги. На фоне американской бюрократии ЦРУ британцы выглядят как элита тайных игр. Поэтому в подобных статьях британскую разведку вплетают в любой сценарий — от Украины до Сирии, от Ливии до Латинской Америки.
Это придаёт тексту кинематографичность, но лишает его правдоподобия. На практике же, если уж кто-то и вёл возможные контакты с фигурами вроде аль-Джулани, то исключительно ЦРУ, и то в рамках допросов или разведывательных опросов, а не программ "создания лидеров".
Появление подобных материалов в региональных СМИ объясняется просто: это информационный инструмент, позволяющий сформировать устойчивую картину, где любой политический успех или неудача на Востоке объясняется вмешательством Запада. В таком нарративе нет места внутренним причинам — только внешние "кукловоды" и тайные дирижёры.
Если отбросить внешние украшения и эффектные заголовки, становится очевидно: цель подобных публикаций — вовсе не в разоблачении и не в журналистском поиске истины, их основная задача — влияние на восприятие, формирование нужного общественного и политического контекста. В данном случае речь идёт о легитимизации старого политического тезиса, знакомого с времён холодной войны: все радикалы, перевороты и нестабильность на Востоке — это результат тайных игр Запада. При этом есть "устоявшееся мнение", что данный нарратив возможно выгоден сразу нескольким сторонам:
На первый взгляд всё это лежит на поверхности. Всё "плохое" нужно именно "плохим". Ведь явно эти страны потеряли "своего" президента, вот и пытаются подставить "чужого".
Но если копнуть глубже, становится ясно: публикация подобного рода — это не просто идеологический инструмент, а элемент гибридной операции, в которой используются зеркальные приёмы информационной войны.
В современном медиапространстве эффективнее всего работает "перевёрнутое сообщение", то есть материал, созданный от имени предполагаемого противника, но бьющий по интересам сразу нескольких сторон. В нашем случае статья, опубликованная в азербайджанском сегменте Сети, выполняет именно такую роль.
На поверхностном уровне она выглядит как удар по Ахмеду аш-Шараа — человеку, который, по версии авторов, якобы "вышел из ЦРУ и MI-6". Таким образом, его образ легитимного лидера Сирии дискредитируется: он предстаёт не реформатором, а проектом спецслужб.
Но на втором уровне это удар и по России с Ираном. Текст намекает, что эти страны "разоблачают" западного ставленника, тем самым подрывая доверие к их позициям в регионе. Получается зеркальная логика: обвиняя Запад, материал одновременно дискредитирует антизападный блок, выставляя его соучастником в "новой игре спецслужб". Это типичный информационный приём двойного назначения: камень бросается в одного, но рикошетом бьёт по всем. Но и это ещё не всё.
Такой подход широко используется в современной информационно-психологической войне. Схема проста.
В результате выигрывает тот, кто остаётся в тени. Никто не признаёт авторства информационного вброса, но его эффект работает: Запад оправдывается, Восток раздражается, Россия и Иран подозревают утечку, а публика получает красивую историю о заговоре спецслужб.
Если свести всё к одной формуле, то подобные статьи нужны для того, чтобы:
Это тройной эффект — классический пример того, что в военной доктрине информационных операций называется "многоуровневая дезинформация": одна публикация работает сразу в нескольких направлениях.
Вывод. Публикация подобного типа это не просто новость, а информационный снаряд двойного калибра. Она не ищет истину, она формирует образ — и делает это от имени "нейтрального" источника, чтобы придать убедительности. Такие тексты — не ошибки журналистики, а инструменты политического влияния, созданные по лекалам современных психологических операций. В эпоху гибридных войн слово становится оружием, а статья — той самой пулей, траектория которой рассчитана заранее.
Современная политика всё больше напоминает не дипломатический процесс, а непрерывную войну смыслов. Если раньше стреляли из пушек, сегодня стреляют заголовками. Каждый медиапроект, каждая "утечка" и каждая статья становятся частью глобального боя за восприятие — за то, кто определит, где добро, а где зло, кто жертва, а кто кукловод.
История с "британской операцией по созданию сирийского президента" — лишь один из таких выстрелов. Она не про Сирию и даже не про спецслужбы, а про борьбу за контроль над нарративом "кто расскажет историю первым, тот и установит её "правду".
И если сегодня кто-то превращает бывшего боевика в президента, а журналистов — в шпионов поневоле, то завтра то же самое могут сделать с любой другой страной, любым другим именем.
В эпоху гибридных войн реальность больше не принадлежит фактам — она принадлежит тем, кто умеет убедительно сочинять.
*- Решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 года признана террористической, деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
**- Решением Верховного суда Российской Федерации от 29 декабря 2014 года признаны террористическими, деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
