Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход

Новый спикер парламента Чехии начал с демонтажа украинского флага. Грядут перемены в политике помощи Киеву. Фокус — на экономике, безопасности и национальном суверенитете.

Антиукраинский депутат стал спикером парламента Чехии

Новый спикер палаты депутатов чешского парламента, глава движения "Свобода и прямая демократия" (СПД) Томио Окамура приступил к исполнению обязанностей. Первым делом он снял украинский флаг со здания парламента, который висел над входом с начала СВО в феврале 2022 года.

"Чешская Республика — прежде всего", — прокомментировал он своё решение.

Окамуре заранее была гарантирована достаточная поддержка правительственной коалиции из представителей АНО (Акция недовольных граждан) Андрея Бабиша, СПД и "Автомобилистов". Окамура известен своими антиукраинскими и консервативными взглядами, умением их бесстрашно отстаивать и будет тараном для продвижения данной линии.

Бюджет Чехии — не бюджет Украины

При прежнем либеральном правительстве, Чехия позиционировала себя как главный европейский двигатель поддержки Киева. Результатом этой политической линии стала масштабная военная и экономическая помощь из бюджета, подкреплённая исключительно сильными позициями частной чешской оборонной промышленности.

Согласно октябрьскому отчёту министерства обороны Чехии, с 2022 года военная помощь Украине достигла общей стоимости 17,4 млрд чешских крон (703 млн евро). Центральным элементом этой стратегии стала инициатива по поставкам снарядов. Благодаря ей Украина получила более 3,7 млн единиц крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов. Прага также предоставила Киеву в общей сложности 390 единиц техники, от танков и гаубиц до вертолётов.

Продолжение такой масштабной помощи отменяется при новых властях, выбранных на недовольстве населения приоритетами в поддержке Украины, а не собственной экономики.

"Мы не дадим ни одной кроны из бюджета на оружие Украине. А частные заводы пусть работают и продают", — сказал кандидат в премьеры Андрей Бабиш.

Линия Праги схожа с позицией таких стран, как Венгрия и Словакия, которые будут рассчитывать на союзников в Чехии, чтобы исключить военную поддержку Украины.

Энергетическая безопасность Чехии — приоритет Праги

По словам депутата Филипа Турека, чья кандидатура рассматривается на пост министра иностранных дел, правительство перейдёт от военной помощи к гуманитарной и сосредоточится на потребностях Чехии в сфере безопасности.

Поставлена также схожая для трёх стран задача "избежать эскалации, которая может поставить под угрозу энергетическую безопасность или экономическую стабильность Чехии", сказал Турек Politico. Это означает, что Прага не откажется от поставок российских нефти и газа, которые сейчас получает через Венгрию и Словакию, и будет ветировать антироссийские инициативы Брюсселя в этой области.

Победившее на выборах движение AНO не хочет выходить из Европейского союза, но в своём манифесте пишет, что "он не имеет права навязывать государствам-членам решения, нарушающие их внутренний суверенитет".

"Мы хотим иную Европу — уверенное в себе сообщество суверенных национальных государств, которые сотрудничают там, где это целесообразно, сохраняя при этом свободу в вопросах, которые касаются исключительно их", — говорится в манифесте.

Поддержка населения имеет решающее значение

Победившая партия считает, что приоритетом внешней политики является восстановление и укрепление разрушенных отношений внутри Вышеградской группы, которая славилась противостоянием Брюсселю в вопросах миграции и приоритета законов ЕС над национальным правом.

В целом начало — многообещающее. Надежду внушает то, что в Чехии Брюссель не сумел сфальсифицировать выборы, как в Румынии, значит, поддержка населения национально ориентированных сил — действительно значимая.

