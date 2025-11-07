Три этапа эволюции: мир выработал секретный алгоритм против Трампа

Год правления президента США Дональда Трампа был годом проваленных инициатив и адаптации мирового сообщества к его непредсказуемой политике. Кто в выигрыше?

Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дональд Трамп в 2018 году

Первый этап — пламенный революционер

По прошествии года с момента убедительной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США представляется целесообразным подвести предварительные итоги его деятельности.

На первоначальном этапе свою деятельность Трамп реализовывал в формате революции, обезоруживая противников и союзников напором, быстротой действий и грандиозностью задач. Рассмотрим ключевые пункты его предвыборной и первоначальной повестки...

Приобретение Гренландии: инициатива снята с обсуждения. Интеграция Канады в состав США: задача не выполнена. Завершение военного конфликта на Украине: разрешения не последовало. Расследование злоупотреблений в рамках помощи Украине: проведено не было. Возобновление контроля над Панамским каналом: цель не достигнута. Победа в торговом противостоянии с Китаем: итогом стало перемирие при очевидной невозможности оказать на КНР достаточное давление. Окончательное урегулирование палестино-израильского конфликта: достигнутое решение не может быть охарактеризовано как устойчивое и долговременное. Публикация архивов Эпштейна: списки участников вечеринок не обнародованы. Сокращение государственного долга и дефицита бюджета: зафиксирован рост показателей. Снижение цен на продовольствие в США: напротив, отмечена устойчивая инфляционная динамика в 3% годовых в магазинах и 4% в ресторанах, по данным Trading Economics.

Обладая всей полнотой административного ресурса и контролем над конгрессом, Трамп приступил к решительным реформам: реорганизовал USAID*, назначил на ключевые государственные посты непримиримых критиков Демократической партии (глобалистов), пообещал расследование действий ФБР и фондов Сороса и заверил, что способен остановить войны на Украине и Ближнем Востоке. Создавалось устойчивое впечатление о наличии у столь серьёзного политика не только амбициозного плана, но и ресурсов для его воплощения.

Второй этап — непредсказуемый вооружённый субъект

Однако со временем стало заметно, что революционный пыл администрации не реализуется в жизнь. Инициатива по Украине была нивелирована посредством ресурсной сделки, остальные же проекты постепенно утратили актуальность без видимых усилий со стороны внешних сил.

Эволюция образа "пламенного революционера" привела к формированию образа "непредсказуемого субъекта с камнем за пазухой". У международного сообщества начало складываться стойкое убеждение в отсутствии у Белого дома внятной стратегии по достижению объявленных целей. Но так как сохраняется всеобщее нежелание оказаться целью санкций или агрессии, то политики в мире выработали универсальный алгоритм взаимодействия с вашингтонской администрацией.

Он заключается в примитивной, но эффективной стратегии лести и подпитки тщеславия Трампа и предложении сугубо номинальных, "контурных" планов (например, по редкозёмам, покупке энергоресурсов, инвестициям, мирным планам по конфликтам), которые могут быть представлены внутренней аудитории в США в качестве блестящих дипломатических побед, но реально невыполнимы.

Третий этап — осознание, что на всякую силу есть контрсила

Приближаясь к годовщине своего правления, в частности, в ходе переговоров с лидерами РФ и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, Трамп эволюционировал дальше и убедил всех, что и на его силу есть контрсила.

Риторика президента США теперь в мире не вызывает прежней трепетной реакции, а лишь желание переждать и делать своё дело. И даже глобалисты приноровились и ждут смены власти в США. А она вполне возможна, так как республиканцы фиксируют рекордное поражение на прошедших выборах в Нью-Йорке и двух штатах и углубление экономического кризиса в реальном секторе. До полной катастрофы США не хватает только, чтобы вялотекущая гражданская война перешла в активную фазу. Тогда и наступит кардинальная трансформация сложившегося миропорядка, но совсем не такая, какую хочет Трамп.

*- деятельность прекращена и запрещена в РФ.

