Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Три этапа эволюции: мир выработал секретный алгоритм против Трампа

4:41
Мир » Северная Америка » США и Канада

Год правления президента США Дональда Трампа был годом проваленных инициатив и адаптации мирового сообщества к его непредсказуемой политике. Кто в выигрыше?

Дональд Трамп в 2018 году
Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дональд Трамп в 2018 году

Первый этап — пламенный революционер

По прошествии года с момента убедительной победы Дональда Трампа на президентских выборах в США представляется целесообразным подвести предварительные итоги его деятельности.

На первоначальном этапе свою деятельность Трамп реализовывал в формате революции, обезоруживая противников и союзников напором, быстротой действий и грандиозностью задач. Рассмотрим ключевые пункты его предвыборной и первоначальной повестки...

  1. Приобретение Гренландии: инициатива снята с обсуждения.
  2. Интеграция Канады в состав США: задача не выполнена.
  3. Завершение военного конфликта на Украине: разрешения не последовало.
  4. Расследование злоупотреблений в рамках помощи Украине: проведено не было.
  5. Возобновление контроля над Панамским каналом: цель не достигнута.
  6. Победа в торговом противостоянии с Китаем: итогом стало перемирие при очевидной невозможности оказать на КНР достаточное давление.
  7. Окончательное урегулирование палестино-израильского конфликта: достигнутое решение не может быть охарактеризовано как устойчивое и долговременное.
  8. Публикация архивов Эпштейна: списки участников вечеринок не обнародованы.
  9. Сокращение государственного долга и дефицита бюджета: зафиксирован рост показателей.
  10. Снижение цен на продовольствие в США: напротив, отмечена устойчивая инфляционная динамика в 3% годовых в магазинах и 4% в ресторанах, по данным Trading Economics.

Обладая всей полнотой административного ресурса и контролем над конгрессом, Трамп приступил к решительным реформам: реорганизовал USAID*, назначил на ключевые государственные посты непримиримых критиков Демократической партии (глобалистов), пообещал расследование действий ФБР и фондов Сороса и заверил, что способен остановить войны на Украине и Ближнем Востоке. Создавалось устойчивое впечатление о наличии у столь серьёзного политика не только амбициозного плана, но и ресурсов для его воплощения.

Второй этап — непредсказуемый вооружённый субъект

Однако со временем стало заметно, что революционный пыл администрации не реализуется в жизнь. Инициатива по Украине была нивелирована посредством ресурсной сделки, остальные же проекты постепенно утратили актуальность без видимых усилий со стороны внешних сил.

Эволюция образа "пламенного революционера" привела к формированию образа "непредсказуемого субъекта с камнем за пазухой". У международного сообщества начало складываться стойкое убеждение в отсутствии у Белого дома внятной стратегии по достижению объявленных целей. Но так как сохраняется всеобщее нежелание оказаться целью санкций или агрессии, то политики в мире выработали универсальный алгоритм взаимодействия с вашингтонской администрацией.

Он заключается в примитивной, но эффективной стратегии лести и подпитки тщеславия Трампа и предложении сугубо номинальных, "контурных" планов (например, по редкозёмам, покупке энергоресурсов, инвестициям, мирным планам по конфликтам), которые могут быть представлены внутренней аудитории в США в качестве блестящих дипломатических побед, но реально невыполнимы.

Третий этап — осознание, что на всякую силу есть контрсила

Приближаясь к годовщине своего правления, в частности, в ходе переговоров с лидерами РФ и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, Трамп эволюционировал дальше и убедил всех, что и на его силу есть контрсила.

Риторика президента США теперь в мире не вызывает прежней трепетной реакции, а лишь желание переждать и делать своё дело. И даже глобалисты приноровились и ждут смены власти в США. А она вполне возможна, так как республиканцы фиксируют рекордное поражение на прошедших выборах в Нью-Йорке и двух штатах и углубление экономического кризиса в реальном секторе. До полной катастрофы США не хватает только, чтобы вялотекущая гражданская война перешла в активную фазу. Тогда и наступит кардинальная трансформация сложившегося миропорядка, но совсем не такая, какую хочет Трамп.

*- деятельность прекращена и запрещена в РФ.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы дональд трамп
Новости Все >
Забудьте про нагар: хитрый способ очистить утюг, не царапнув ни миллиметра подошвы
Дон Жуан возвращается: спектакль, который заставит вас пересмотреть свои взгляды на любовь
Подмосковье включает турборежим: 20 исторических городов перезапускают туризм по единой стратегии
Энергетический мотор в икре: эта крошечная мышца делает то, что не под силу тренировкам и диетам
Сладкий аромат, горькие последствия: как не отравиться выпечкой из супермаркета
Запрет или защита? Как Мария Погребняк отнеслась к идее входить в интернет через Госуслуги
Опасность под соусом майонеза: какие готовые блюда из магазинов превращаются в рассадник бактерий
Кислоты, ретинол и отдых по часам: формула ухода, которая не терпит самодеятельности
Пригласите детей на магию: премьерный показ Бременских музыкантов уже скоро
Карнакский храм оказался детищем Нила: археологи нашли следы древнего острова под Луксором
Сейчас читают
Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками
Военные новости
Тупик Европы: покупка F-35 Бельгией обнажила раскол между союзниками
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Мир. Новости мира
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Популярное
Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность

Инструктор по пилатесу Элоиза Скиннер объясняет, почему с возрастом важнее всего укреплять мышцы кора, и делится тремя простыми, но эффективными упражнениями.

Стареет не спина, а слабый кор: три упражнения, которые возвращают телу стабильность
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Обычная прогулка, которая меняет тело и кожу: секрет здоровья без спортзала
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы
Три этапа эволюции: мир выработал секретный алгоритм против Трампа Любовь Степушова Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм Уберите эти факторы — и картофель не сгниет: советы агрономов по хранению Валерия Жемчугова
Разгром ВСУ в Волчанске приближает Харьковскую область к референдуму
Хозяин входит — и чемоданы уже у двери: 5 ошибок, из-за которых арендаторы теряют крышу над головой
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Контакт неизбежен: человечество готовится к встрече, которая перевернёт всё — НЛО слишком близко
Последние материалы
Renault возвращается по новым правилам: как автогигант исправил ошибки, стоившие бренду регистрации в России
Дом сияет снаружи, но трещит внутри: как жильцам заставить подрядчиков переделать капремонт
Внук или внучка? Почему Ларису Гузееву заподозрили в том, что она стала бабушкой
Этот лук зимует с комфортом: лучшие сорта для осенней посадки и долгосрочного хранения
Осень с привкусом апатии: эти продукты включают внутреннее солнце и прогоняют хандру
Одна ошибка — и две полоски: эти методы контрацепции работают без осечек
Тайны детского сна: как Александра Трусова наладила режим для своего трёхмесячного малыша
Буря в хоккейных соцсетях: как старое видео превратило Кравцова в героя дня
Одна щепотка — минус жирный блеск и шелушение: рабочая схема умывания быстро и без переплат
Огонь, рождающийся в бездне: как учёные научились повторять космические явления на Земле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.