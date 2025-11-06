Когда Одесса будет под контролем России... Грядут перемены для черноморского региона и Европы

4:24 Your browser does not support the audio element. Мир

После возвращения в юрисдикцию России Крыма, Азовского побережья и — ожидаемого — Одессы обстановка в черноморском регионе круто изменится.

Фото: wikimedia.org by SegeKot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Одесса

Россия вернула контроль над черноморским регионом

В Москве 6-7 ноября проходит Ялтинский международный форум по теме "За справедливое мироустройство: новые задачи для России и Крыма".

"С интеграцией Крыма и Азовского моря Россия вернула себе стратегический контроль над черноморским регионом", — пишет в Telegram немецкий политолог Александр Рар, который, вероятно, присутствует на мероприятии.

По его словам, "в Одессе уже не будет украинского флота, и уж точно не будет баз НАТО", а Чёрное море не станет его внутренним морем. Также политолг уверен, что НАТО в целом теряет своё влияние в регионе, так как:

отношения России с Грузией улучшаются,

Турция не участвует ни в каких западных санкциях против России и придерживается нейтралитета в Чёрном море.

Россия поделит с Турцией влияние в Чёрном море

Поясним, что Турция строго соблюдает положения Конвенции Монтрё от 1936 года, которая даёт ей контроль над проливами Босфор и Дарданеллы и ограничивает тоннаж и время пребывания военных кораблей нечерноморских государств в Чёрном море.

По мнению Александра Рара, Турция даже заинтересована в "разделе" моря с Россией, так как страны "делят экономическое влияние на Южном Кавказе и в Центральной Азии". Приведём самый яркий пример. Россия построила газопровод "Турецкий поток", по которому поставляет газ в Турцию и далее в Европу, что усиливает энергетическую взаимозависимость стран. В то же время Турция активно участвует в проектах Южного газового коридора (TANAP и TAP) для транспортировки азербайджанского газа в Европу, тем самым диверсифицируя маршруты и снижая зависимость от российского газа, а также стремясь стать региональным энергетическим хабом.

Александр Рар считает, что сейчас Турция ближе к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), чем к Евросоюзу, участвуя в ШОС и стремясь в БРИКС.

Европа реально станет частью Евразии

Политолог также уверен, что "рано или поздно Европа, несмотря на нынешние санкции, снова будет нуждаться в российском природном газе по трубопроводам", чтобы исключить тотальную зависимость от дорогих поставок из США. Популярность "Турецкого потока", который работает на полную мощность, — тому подтверждение.

Александр Рар обращает внимание на возросшую роль Китая в черноморском регионе, который расширяет свой "Шёлковый путь" в Европу через Чёрное море и вокруг которого формируется экономический рост.

С точки зрения политолога, Греция, Болгария, Румыния, а также государства Западных Балкан будут становиться всё более зависимыми от инвестиций Китая, что снизит их активность в НАТО. Заметим, что Китай проявляет значительный интерес к портам Констанца в Румынии и Варна в Болгарии, являющимся ключевыми для входа в Центральную Европу. Конечно, Румыния и Болгария — не вершители судеб, в том числе своих, поэтому они будут действовать в фарватере главных черноморских игроков после освобождения Одессы.

Одесса станет гарантией безопасности России

Рар ничего не говорит о планах РФ вернуть себе этот русский город, но это, несомненно, в планах. На картах российских военных, которые попадали в публичное пространство (например, на интервью с начальником Генштаба Валерием Герасимовым в августе 2025 года), видно, что взятие Одесской, Николаевской и Харьковской областей остаётся одной из целей Москвы.

Возвращение Одессы в родную гавань позволило бы России полностью отрезать Украину от Чёрного моря, установить контроль над всем черноморским побережьем, создать сухопутный коридор до Приднестровья и значительно укрепить свои позиции.

Добавим, что как только область перейдёт под юрисдикцию России, Запад тут же потеряет интерес к остаткам Украины, и это будет гарантией безопасности для россиян от рецидивов бандеровщины.