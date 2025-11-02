Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Юрий Бочаров

Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие

8:17
Пока Украина защищается от внешнего врага, внутри страны разгорается другой конфликт — между властью и гражданским обществом. Оппозиционные депутаты и правозащитники всё чаще обвиняют администрацию Владимира Зеленского в использовании законов для политического давления на оппонентов и подавления критики.

Протест в Киеве против соглашения с США по редким металлам
Фото: Telegram / УНИАН by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Протест в Киеве против соглашения с США по редким металлам

Об этом всё чаще говорят не только оппозиционные депутаты и украинские правозащитники, ведь шило в мешке не утаишь. Тема злоупотребления законом и правом ради политического контроля вышла далеко за пределы внутренней дискуссии. О ней открыто пишут ведущие издания Европы и США, а отдельные президенты и парламентарии в ЕС уже выражают обеспокоенность, что "украинская демократия теряет черты, за которые её поддерживает Запад”. Ведь на международной арене Украина преподносится как форпост свободы, страна, защищающая европейские ценности и демократию от "восточной автократии”. Но на фоне этого благородного образа всё заметнее внутренние трещины — закон вместо того, чтобы охранять права граждан, превращается во внутреннюю дубинку власти. И это уже не только украинская, а общеевропейская проблема.

В статье "Коварный враг Украины: собственное руководство" журналист Politico пишет: "Украинская власть применяет lawfare — использование юридических инструментов для запугивания оппонентов и устранения критиков".

Право как инструмент давления на Украине

Как сообщает Kyiv Independent в статье "Депутаты просят Конституционный суд пересмотреть закон, ограничивающий независимость антикоррупционных органов Украины" , в июле парламент Украины одобрил закон, который "существенно ограничивает полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), передавая контроль генеральному прокурору".

Активисты и бывшие сотрудники этих органов считают, что реформа разрушает независимость антикоррупционной системы, за которую Украина боролась годами. Один из антикоррупционных юристов заявил в интервью Politico: "Это шаг назад. Любой, кто открыто критикует власть, рискует оказаться под следствием. Закон стал щитом для политической лояльности".

Цензура и давление на СМИ Украины

Военное положение позволило украинскому правительству закрывать или приостанавливать работу СМИ, обвиняя их в "дестабилизации” ситуации. NV.ua в статье "Критики отстранены, союзники защищены": FT публикует резкую статью об офисе Зеленского после обысков у Кубракова и Шабунина" пишет: "Зеленский и его команда злоупотребляют нормами военного положения, используя их для устранения критиков и продвижения лоялистов”.

Журналисты отмечают, что критика президента в публичном пространстве становится всё рискованнее. Несколько региональных медиа уже прекратили деятельность, а их редакторы получили повестки от силовых структур.

Общественное недовольство на Украине

В ответ на спорные законы в Киеве, Львове и Днепре прошли массовые протесты. Kyiv Independent в статье "Почему украинцы протестуют? Активисты утверждают, что Зеленский "потерял доверие общества", отмечается: "На улицы вышли ветераны, волонтёры и гражданские активисты, требуя отменить поправки, подрывающие антикоррупционные органы”.

Один из участников протестов заявил журналистам: "Вы потеряли доверие общества. Мы боролись за свободную Украину, а теперь видим, как власть душит собственных граждан".

Между войной и автократией на Украине

В статье Financial Times отмечается, что "в условиях войны Зеленский усиливает вертикаль власти, но это вызывает тревогу у западных партнёров, опасающихся эрозии демократии и независимости институтов".

Западные наблюдатели предупреждают: если тенденция продолжится, Украина рискует потерять не только доверие общества, но и поддержку международных союзников, которые ожидали от Киева демократических реформ, а не усиления контроля над правосудием и СМИ.

Вывод

Администрация Зеленского, некогда символ реформ и борьбы с коррупцией, сегодня всё чаще обвиняется в подавлении независимости институтов и инакомыслия. Как пишет Politico, "под прикрытием войны Украина рискует проиграть не России, а самой себе — если демократия превратится в декорацию".

СПРАВКА: что стоит за обвинениями против украинского руководства

1. Что такое "lawfare”

Термин lawfare (от английских слов law — закон и warfare — война) означает использование правовых инструментов для достижения политических целей, запугивания оппонентов или устранения конкурентов. В контексте Украины оппозиция утверждает, что власть применяет этот механизм для подавления критики и централизации власти под предлогом войны.

2. Ключевые события

  • Март 2024 года — под предлогом реформы безопасности часть независимых СМИ временно ограничена в работе.
  • Июль 2025 года — Верховная Рада принимает закон, перераспределяющий полномочия между антикоррупционными органами и офисом генерального прокурора (Kyiv Independent).
  • Август 2025 года — активисты выходят на улицы Киева, требуя отмены закона. Акции проходят под лозунгом: "Вы потеряли доверие общества!" (Kyiv Independent).
  • Сентябрь 2025 года — Politico и Financial Times публикуют материалы, где западные эксперты выражают обеспокоенность "ползучим авторитаризмом" в Украине (Politico.eu, Financial Times).

3. Кто под ударом

  • НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) — независимый следственный орган, созданный при поддержке ЕС и США для борьбы с коррупцией на высших уровнях власти.
  • САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) — надзирает за расследованиями НАБУ. После реформы часть её полномочий перешла к генпрокуратуре.
  • Гражданские активисты и журналисты, которые критикуют власть, сталкиваются с уголовными и административными делами. По словам Politico, "в стране формируется культура страха и самосцензуры”.

4. Почему это важно

Независимость антикоррупционных институтов — ключевое условие европейской интеграции Украины и получения западной финансовой помощи. Любые шаги, которые подрывают эту независимость, могут поставить под угрозу как доверие Запада, так и саму демократическую модель государства.

При этом европейские политики, чиновники и эксперты всё чаще признают: иллюзий больше не осталось. На уровне Брюсселя и ведущих столиц Евросоюза уже давно понимают, кто есть кто в украинской политике и какие интересы за ней стоят. О коррупции предпочитают говорить шёпотом, ведь любое громкое признание способно обрушить тщательно выстроенный образ страны — "щита демократии". Однако замалчивать бесконечно невозможно: слишком много фактов, слишком громкие скандалы и слишком очевидна двойственность риторики.

Европейским лидерам теперь приходится балансировать между необходимостью "сохранить лицо" и растущим внутренним недовольством, ведь за спиной у них — собственные избиратели, парламенты и налогоплательщики. Когда-нибудь вся эта правда выйдет наружу, и тогда придётся отвечать не только за украинский проект, но и за собственную политическую репутацию. Именно поэтому тема украинской коррупции и превращения закона в инструмент власти становится уже не внутренним, а общеевропейским вызовом — и это, как говорится, только начало следующего акта этой истории.

Автор Юрий Бочаров
Юрий Бочаров — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
