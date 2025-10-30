Санкционный узел затягивается: Трамп зовёт Центральную Азию на помощь против России

Трамп пригласил лидеров Центральной Азии в Вашингтон, где будет предпринята попытка затянуть санкционный узел вокруг России и получить доступ к ресурсам региона.

США организуют саммит с соседями России в Центральной Азии

6 ноября президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана соберутся в Вашингтоне на саммит "С5+1" с участием президента США Дональда Трампа.

Цели Вашингтона прозрачны.

Первая — привлечь бывшие советские республики, которые находятся РФ в тесных экономических отношениях (а Казахстан и Киргизия — в ЕАЭС), к ужесточению санкционного контроля за Россией на таможне и в финансах, чтобы принудить её к миру на Украине. Вторая цель — заручиться инвестициями, и лучше миллиардными, в развитие американской промышленности. Ташкент и Астана уже пообещали вложиться в закупки "Боингов" и локомотивов на 8 и 4 млрд долларов соответственно, хотя таких средств у них нет, как и самолётов с локомотивами в наличии. Третья цель — заручиться правами на разработку американскими компаниями важнейших полезных ископаемых региона, включая вольфрам, сурьму, литий, редкоземельные элементы, уран.

Всё это геополитически укрепит позиции США в регионе.

Кнут и пряник для лидеров Центральной Азии Трампом заготовлены

Пряник — это полная отмена поправки Джексона-Вэника, а также увеличение военной помощи (поставки техники) "в борьбе с терроризмом". Особенно будет обрабатываться Таджикистан, границу которого с Афганистаном охраняют россияне. Также Казахстану пообещают отмену санкций на "Лукойл", у которого в Казахстане проекты с "КазМунайГазом".

Кнут всем один — тарифы и вторичные санкции, а Казахстану Трамп может пригрозить вводом санкций на КТК. Астана демонстрирует лояльность — перед саммитом на границе РФ с Казахстаном скопились фуры, которые проверяют на наличие санкционных товаров.

США торопятся успеть колонизировать Центральную Азию до победы России в СВО

Как пишет The Times of Central Asia, показателем успеха саммита может стать принятие итогового совместного коммюнике, включающего механизм контроля за принятыми решениями "с назначением ответственного и соруководителя по каждому пункту плана сотрудничества, а также требование о публикации кратких промежуточных отчётов". Например, по установке пунктов таможенного контроля. Также предлагается выдать "шорт-лист из трёх перерабатывающих проектов на конец 2026 года с расчётными диапазонами капитальных затрат и ориентировочными обязательствами по закупкам". Кроме того, создать "форум по соблюдению санкций, который обязуется публиковать рекомендации и обзоры дел".

В США опасаются, что возможность построить "новые связи" может исчезнуть, как только закончится успехом СВО на Украине, что добавляет срочности усилиям по отвлечению стран Центральной Азии от Москвы.

Москва не допустит русофобии по азербайджанскому сценарию

Однако, как сказал бывший посл США в Узбекистане и Казахстане Дэниел Розенблюм, выступая в Йельском университете, Вашингтон не смог "навязать Узбекистану и Казахстану собственные идеологические нарративы в регионе, проиграв конкуренцию за умы России, Китаю и даже Турции". Как утверждает Розенблюм, властям США оказалось сложно конкурировать с Россией и Китаем, которые действуют планомерно и в отличие от США имеют собственную долгосрочную стратегию в Центральной Азии.

При этом ключевую роль в провале США, по его словам, сыграло сокращение финансирования региона по линии государственного департамента США и программ USAID*.

Пока страны Центральной Азии не втянутся в русофобские политические игры, как это недавно сделал Азербайджан, в Москве будут снисходительны к их "многовекторности". Но любые попытки использовать антироссийскую повестку для того, чтобы насолить Москве, будут получать конкретное противодействие. Диаспоры с деньгами в России есть у всех из них, как и крупные бизнес-интересы.

*- деятельность прекращена и запрещена в РФ.