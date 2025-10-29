Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио

Мир » Остальной мир » Южная Америка

США не оставят Бразилию в покое, пока не устранят президента Лулу да Силва, который является сторонником дедолларизации в БРИКС и суверенитета Латинской Америки.

Солдат
Фото: flickr.com by U.S. Department of Defense Current Photos is licensed under Commons, the free media repository
Солдат

Власти штата Рио-де-Жанейро устроили бойню в фавелах с превышением полномочий

Губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастру начал войну с наркоторговцами в фавелах столицы, не согласовав свои действия с федеральным правительством и нарушив закон. Полицейская операция против преступной группировки Comando Vermelho (CV) продолжалась 27, 28 и 29 октября с использованием бронированных машин военной полиции штата. Хотя, по закону, который называется "Гарантия закона и порядка", использование бронетехники — это прерогатива федеральных властей. Кастру заявил, что федеральное правительство якобы отказалось отвечать на запросы о поддержке, что опровергается последним.

Социальные сети сообщили о более чем ста погибших в перестрелках, в том числе полицейских, а также о возможном приказе от лидера CV уничтожить электроподстанции в штате Рио-де-Жанейро, что не подтвердилось.

Ситуация становится интересной, если узнать, что Кастру является членом той же партии, что и экс-президент Жаир Болсонару, которого защищает от суда и двигает во власть президент США Дональд Трамп.

Мадуро объявлен в США наркоторговцем, на очереди Лула

Восемь месяцев назад Кастру передал в Вашингтон доклад, который "доказывает", что CV — это террористическая группа, действующая в Соединённых Штатах. В качестве примера приводились её связи с "Хезболлой" (!), которая якобы вербовала бразильцев для атак на еврейскую общину в столице.

Цель — объявить CV в США "иностранной террористической организацией" и добиться санкций против её лидеров. Но это промежуточная задача, а главная — как и в случае с Венесуэлой, где президент Николас Мадуро признан лидером наркогруппировки "Трен де Арагуа", попытаться обвинить в этом же и бразильского президента Луиса Инасиу Лулу да Силва, если он не перестанет требовать дедолларизации в торговле стран БРИКС и невмешательства во внутренние дела Бразилии.

Эту версию подтверждают бразильские эксперты, которые отмечают, что операция в фавелах была "импульсивной" и лишь усугубит преступность. По словам бывшего секретаря национальной общественной безопасности полковника Жозе Висенте Фильу, "бойня" продемонстрировала отсутствие контроля над силовиками, которые её проводили, и "невероятные ошибки и просчеты".

"2500 полицейских уйдут, и всё вернётся на круги своя, как это всегда и бывает", — сказал он изданию VOL.

Цель Трампа — нанести удар по БРИКС и колонизировать континент

Правительство Лулы отказывалось на консультациях с американцами признавать CV террористической организацией (а лишь преступной), поскольку их преступления не связаны с религиозной, этнической или другой ненавистью. Теперь этот вопрос будет поднят вновь, а Бразилия в лице "мирового сообщества" может быть объявлена страной, укрывающей международных террористов, с вытекающими последствиями — драконовскими санкциями.

Трамп не оставит в покое Лулу, который хочет через год идти на четвёртый мандат. На бразильский импорт в США введены 50%-ные тарифы и идёт откровенное лоббирование партии Болсонару, в которой считают конфронтационные действия наиболее эффективным средством привлечения электората на свою сторону. Люди действительно недовольны городским насилием, что при огромных жертвах и бездействии понижает шансы Лулы на переизбрание.

Если к проамериканской Аргентине добавится Бразилия, то будет плохо не только БРИКС, но и Латинской Америке в целом. Континент вернётся в колониальную эпоху.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы брикс бразилия венесуэла дональд трамп рио-де-жанейро жаир болсонару дедолларизация
