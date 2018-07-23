Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Остальной мир Соотечественники Бывший СССР Европа Азия Северная Америка
Автор Василий Амирджанов

Нетаньяху не хватает хлора

Мир

Израильские военные провели эвакуацию творческого крыла террористов, воюющих в Сирии. "Белые каски", прославившиеся в том числе и фейковыми видео о химических атаках Асада, теперь в безопасности. Эту радостную новость для всего террористического интернационала сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Израиля Эммануэль Нахшон.

Нетаньяху не хватает хлора. 389929.jpeg
Фото: syriacivildefense.org

Разумеется, первыми поприветствовали помощь Израиля во внешнеполитическом ведомстве США. Собственно, саму заявку на эвакуацию особо ценных и креативных кадров подали страны-продюсеры, включая и генерального — Соединенные Штаты Америки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил решение тем, что жизни "Белых касок" были в опасности, поэтому он разрешил их проезд через Израиль в третью страну в качестве "гуманитарного жеста".

Очень любопытно, как оценили этот гуманитарный жест семьи израильтян, погибших от рук представителей подобных гуманитарных организаций, которые взрывают автобусы, синагоги и режут людей прямо на улице?

Арт-группа "Белые каски" теперь будет радовать своими видео и другие страны. Поднимать настроение людей настоящим искусством над обыденностью жизни. Скучно, видимо. Не хватает драйва.

Может, количество самодельных ракет, которыми периодически утюжат жилые кварталы израильских городов беспокойные соседи, не доводит до катарсиса руководство Израиля. А может, стране, которая десятилетиями живет под постоянным террористическим давлением или ее премьеру остро не хватает еще и хлора в ежедневных боевых сводках.

Американцы, канадцы, французы и еще ряд европейских государств попросили спасти своих протеже. Можно подумать, что руководство Израиля не знает, кого вывозит на свою территорию. Знает. Не вчера родилось.

Возможно, израильтян уговорили, как теперь принято говорить, на "очень хорошую сделку". Им ли не знать, какими бывают последствия сделок с террористами. Под личиной виртуальных гуманистов из "Белых касок" на передержку может приехать кто угодно. Вот вообще кто угодно, причем с таким послужным списком, что даже в аду вздрогнут.

Один израильский общественный деятель как-то заметил, что крайне затруднительно пенять, что не все организации, которые Израиль считает террористическими, Россия признает таковыми. Он тогда напомнил, что Израиль относил местных боевиков на Северном Кавказе и их гостей из арабских стран к повстанцам. То есть видел в них борцов за свободу, которые отрезанными головами выкладывали путь к светлому будущему.

В контексте вот этого гуманитарного жеста совсем иначе выглядят и предположения об участии израильских инструкторов в натаскивании бармалеев в Сирии. Предположения, потому что у нас не принято трясти иностранными паспортами на пресс-конференциях, если нет твердых улик, кроме "хайли лайкли".

Я недавно задавался вопросом, где ждать новых подвигов арт-группы "Белые каски". Предположил, что направление подскажет эвакуация. Подсказала. Той самой "третьей страной" может стать Иордания. Может, и Европа, которая давно, по счастью, не жгла свечей на улицах своих городов. Пережила беду за бедой и вновь активно хлопотала за бандитов.

Израиль, видимо, знает, что делает. Вот только это участие в судьбе бандитов может заметно снизить уровень сочувствия к стране, если придут очередные трагические новости. Разумеется, зла никто не желает, но как-то от всего этого гуманизма разит кровью, тротиловым эквивалентом и хлором.

Понятно, случись что, Россия снова станет виноватой. Не привыкать. Вот только потом людей не вернуть, реши те, кто перед отъездом записался в эту квазигуманитарную организацию, применить свои навыки в том же Израиле. Одним словом, новые гастроли "Белых касок" уже анонсированы — новые 50 оттенков террористического.

Читайте также:

Мировой скандал: Причиной удара "Томагавками" стала…

США эвакуируют "Белые каски", чтобы не проболтались?

А был ли Бен-Ладен? или Важнейшее из искусств

Как фальшивки войны стали частью большой игры

"Белые каски" снова попались на постановке химатаки

Самолет с главой МВФ снова разгерметизировался в полете Самолет с главой МВФ снова разгерметизировался в полете

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Убийственное спасение: Разоблачение "Белых касок"
Темы Сирия Израиль Белые каски война в Сирии
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Армении
Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие
США и Канада
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
Православие
Бог отдает этот мир человеку
Читательский топ
Самолеты Путина и Трампа сравнили по мощи и стоимости
В Катаре назвали причины, почему превзойдут Россию в 2022 году
Линия Путина: вдоль западных границ России началась военная стройка
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Туристы на Балеарах "убили" систему "все включено"
Сейчас читают
Туркмения заигрывает с США и создает антироссийский газовый треугольник
Газ
Туркмения заигрывает с США и создает антироссийский газовый треугольник
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
США и Канада
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги Видео 
Нетаньяху не хватает хлора
Мир
Нетаньяху не хватает хлора Видео 
Запрет в ответ: Индия регулирует криптовалюты
Аналитика
Запрет в ответ: Индия регулирует криптовалюты
Украинцы массово покидают родину
Украина
Украинцы массово покидают родину Видео 
Новости Все >
Самострои и нелегальные дачи начнут массово сносить
Уткин раскрыл подробности скандального ухода с Первого канала
Флот НАТО вошел в порт Одессы, как домой
Медведев рискнул критиковать Чечню и весь Кавказ
Коллекторы скоро не смогут даже пугать должников
Украина создала спецвойска для штурма и захвата Донбасса
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Самолеты Путина и Трампа сравнили по мощи и стоимости

Самолет российского президента Владимира Путина в два раза дешевле, чем судно американского лидера Дональда Трампа.

Самолеты Путина и Трампа сравнили по мощи и стоимости
В Катаре назвали причины, почему превзойдут Россию в 2022 году
Спорт
В Катаре назвали причины, почему превзойдут Россию в 2022 году
Министерство обороны
Линия Путина: вдоль западных границ России началась военная стройка
ФСБ
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Кремль
Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу

Глава государства заметил, что не хочет "надуть" граждан, поскольку "ситуация будет меняться не в пользу рабочих". Тем не менее, окончательного решения нет.

Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу
Что даст референдум в Донбассе, а потом и в Крыму
Украина
Что даст референдум в Донбассе, а потом и в Крыму
Спорт
МОК объявил о готовности принять Россию обратно
Украина
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Кремль
Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу

Глава государства заметил, что не хочет "надуть" граждан, поскольку "ситуация будет меняться не в пользу рабочих". Тем не менее, окончательного решения нет.

Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу
СМИ Израиля рассказали об унижении туристов из бывшего СССР
Происшествия
СМИ Израиля рассказали об унижении туристов из бывшего СССР
ФСБ
В России готовы раскрыть сотни "незарегистрированных агентов" США
Общество
Стали известны дни отдыха во время праздников в 2019 году
Любовь Степушова Шах и мат "Гюмри": Россия продала Армении оружие Любовь Степушова Василий Амирджанов Нетаньяху не хватает хлора Василий Амирджанов Соломон Соловьев Шаг во Льве, два шага в Раке Соломон Соловьев
Комментарии
Самострои и нелегальные дачи начнут массово сносить
США признали: вина России в уничтожении MH-17 не доказана
США признали: вина России в уничтожении MH-17 не доказана
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
"Пипл же "хавает": чем ушлые производители травят россиян
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Власть заставят провести референдум по пенсионной реформе?
Опровергнуты все аргументы сторонников пенсионной реформы
Украина создала спецвойска для штурма и захвата Донбасса
Власть изменит Конституцию для спасения страны или рейтинга?
США признали: вина России в уничтожении MH-17 не доказана
Готова ли Россия к выходу Армении из ЕАЭС и ОДКБ?
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Почему США объявили российское оружие "полным отстоем"
Самолет с главой МВФ снова разгерметизировался в полете
Смерть: "Я слышал крики Салмана Радуева во время экзекуций"
Украина создала спецвойска для штурма и захвата Донбасса
Флот НАТО вошел в порт Одессы как домой
Они издеваются! Госдума раскрыла гигантские пенсии депутатов
США создадут военные базы для контроля Антарктиды
США признали: вина России в уничтожении MH-17 не доказана
США и Канада
Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги

С момента грандиозного скандала прошло много лет, но Монику Левински до сих пор вспоминают... Тем более, в ее день рождения.

Как Моника Левински вогнала Билла Клинтона в долги
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Европа
Новый мировой порядок Европы - вызов России
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Ближний Восток
Каких соглашений США с Россией боятся в Иране?
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Украина
Референдум в Донбассе - многоходовочка или "слив"?
Китайский слон затопчет Россию?
Дальний Восток
Китайский слон затопчет Россию?
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
США и Канада
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Балканы
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
"Белые каски" могут переехать в Солсбери
Мир
"Белые каски" могут переехать в Солсбери
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Балканы
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Украинцы массово покидают родину
Украина
Украинцы массово покидают родину
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался