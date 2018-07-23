Нетаньяху не хватает хлора

Израильские военные провели эвакуацию творческого крыла террористов, воюющих в Сирии. "Белые каски", прославившиеся в том числе и фейковыми видео о химических атаках Асада, теперь в безопасности. Эту радостную новость для всего террористического интернационала сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Израиля Эммануэль Нахшон.

Фото: syriacivildefense.org

Разумеется, первыми поприветствовали помощь Израиля во внешнеполитическом ведомстве США. Собственно, саму заявку на эвакуацию особо ценных и креативных кадров подали страны-продюсеры, включая и генерального — Соединенные Штаты Америки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил решение тем, что жизни "Белых касок" были в опасности, поэтому он разрешил их проезд через Израиль в третью страну в качестве "гуманитарного жеста".

Очень любопытно, как оценили этот гуманитарный жест семьи израильтян, погибших от рук представителей подобных гуманитарных организаций, которые взрывают автобусы, синагоги и режут людей прямо на улице?

Арт-группа "Белые каски" теперь будет радовать своими видео и другие страны. Поднимать настроение людей настоящим искусством над обыденностью жизни. Скучно, видимо. Не хватает драйва.

Может, количество самодельных ракет, которыми периодически утюжат жилые кварталы израильских городов беспокойные соседи, не доводит до катарсиса руководство Израиля. А может, стране, которая десятилетиями живет под постоянным террористическим давлением или ее премьеру остро не хватает еще и хлора в ежедневных боевых сводках.

Американцы, канадцы, французы и еще ряд европейских государств попросили спасти своих протеже. Можно подумать, что руководство Израиля не знает, кого вывозит на свою территорию. Знает. Не вчера родилось.

Возможно, израильтян уговорили, как теперь принято говорить, на "очень хорошую сделку". Им ли не знать, какими бывают последствия сделок с террористами. Под личиной виртуальных гуманистов из "Белых касок" на передержку может приехать кто угодно. Вот вообще кто угодно, причем с таким послужным списком, что даже в аду вздрогнут.

Один израильский общественный деятель как-то заметил, что крайне затруднительно пенять, что не все организации, которые Израиль считает террористическими, Россия признает таковыми. Он тогда напомнил, что Израиль относил местных боевиков на Северном Кавказе и их гостей из арабских стран к повстанцам. То есть видел в них борцов за свободу, которые отрезанными головами выкладывали путь к светлому будущему.

В контексте вот этого гуманитарного жеста совсем иначе выглядят и предположения об участии израильских инструкторов в натаскивании бармалеев в Сирии. Предположения, потому что у нас не принято трясти иностранными паспортами на пресс-конференциях, если нет твердых улик, кроме "хайли лайкли".

Я недавно задавался вопросом, где ждать новых подвигов арт-группы "Белые каски". Предположил, что направление подскажет эвакуация. Подсказала. Той самой "третьей страной" может стать Иордания. Может, и Европа, которая давно, по счастью, не жгла свечей на улицах своих городов. Пережила беду за бедой и вновь активно хлопотала за бандитов.

Израиль, видимо, знает, что делает. Вот только это участие в судьбе бандитов может заметно снизить уровень сочувствия к стране, если придут очередные трагические новости. Разумеется, зла никто не желает, но как-то от всего этого гуманизма разит кровью, тротиловым эквивалентом и хлором.

Понятно, случись что, Россия снова станет виноватой. Не привыкать. Вот только потом людей не вернуть, реши те, кто перед отъездом записался в эту квазигуманитарную организацию, применить свои навыки в том же Израиле. Одним словом, новые гастроли "Белых касок" уже анонсированы — новые 50 оттенков террористического.

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