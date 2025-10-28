Путин утрёт нос Трампу, примирив КНДР и Южную Корею

Наблюдая за отношениями между Пхеньяном и Москвой, в Сеуле задумались о партнёрстве с Россией. Москва может урегулировать конфликт, который никогда не разрешат США.

Флаг Южной Кореи

Россия с оптимизмом смотрит на налаживание отношений с Южной Кореей

Российские дипломаты в последнее время подчёркивают статус Южной Кореи как "самой дружественной из недружественных стран". В правительстве РФ сообщают, что идут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения и о возвращении южнокорейских автогигантов и хайтека в Россию. Заметим, что до начала СВО группа Hyundai Motor Group (включающая Hyundai и Kia) занимала второе место по продажам новых легковых автомобилей в России с долей рынка 23,3%. А Samsung на протяжении многих лет был бессменным лидером рынка смартфонов в России с долей 39% — в два раза большей, чем у следующего за ней конкурента. Обе компании ушли из России. Тем не менее в России ценят, что они не устраивали политического шоу из сворачивания своей деятельности.

Российские дипломаты уверены, что если Сеул начнёт выходить из санкционного режима, то это станет стимулом для возобновления сотрудничества. Их оптимизм, скорее всего, основан на позиции недавно избранного президента Ли Чжэ Мёна, провозгласившего курс на "Новую Азию" (диверсификация связей со странами Глобального Юга).

Южная Корея разочаровалась в санкционном режиме США

В Сеуле стали задумываться о целесообразности дальнейшего участия в действующем санкционном режиме США в отношении России, так как это "не соответствует национальным интересам". В Южной Корее понимают, что нынешняя угроза "санкций" как инструмента давления утратила свою силу. Россия находит пути обхода, а те, кто их внедряет, страдают от обнищания и Южная Корея не является исключением.

Кроме того, США давят на корейцев тарифами и могут вывести войска из Азии, переложив "сдерживание" КНДР на Южную Корею. С другой стороны, Россия наладила отношения с Пхеньяном, и через её посредничество можно было бы нормализовать отношения с КНДР. А это историческая задача для любого правительства в Южной Корее.

Также в РФ остались корейские компании в продовольственной, гостиничной, торговой и других сферах — они чувствуют себя уверенно и процветают, а те, кто хочет вернуться, обеспокоены расширением поставок альтернативной продукции из Китая. И чем дальше, тем сложнее им будет восстановить свои позиции на важном российском рынке.

Стратегический успех на Корейском полуострове принесёт Путину Нобелевскую премию

Руководитель группы по России и Евразии Корейского института международной экономической политики (KIEP) Пак Чон Хо в интервью hani.co.kr советует администрации Ли учитывать, что "Россия — важнейший партнёр в возрождении угасающего роста Кореи" и поможет ей в сфере транспорта и логистики, обеспечении стабильных поставок энергетических ресурсов. Пак не скрывает желания корейцев вписаться своими портами в Северный морской путь, а также в транспортный коридор "Север — Юг" в Индию, понимая, что это откроет им пути в Евразию, тем самым избавив Южную Корею от фактического статуса "островного государства".

Российская дипломатия активно работает в Азии. Если удастся разрулить конфликт двух корейских государств без участия США, то это будет стратегический успех России и заявка президента РФ Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.