Гроза над Европой, или Элегантный развод для взрослых. Как Запад продаёт страх и делает сам себя заложником

8:29 Your browser does not support the audio element. Мир

Формула последних месяцев выглядит довольно просто (и, как иногда бывает с простыми формулами, очень эффективно). Мы наблюдаем активное тиражирование образа "Вот-вот Европейский союз (ЕС) попадёт под удар со стороны России".

Фото: Defense Visual Information Distribution Service by Staff Sgt. Jamal D. Sutter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пользователь соцсетей

Во главе этой идеологической хвостовой волны — заявления вроде тех, что сделал недавно начальник Генштаба вооружённых сил Франции Фабьен Мандон о том, что Россия якобы "приготовилась к нападению на одну из стран ЕС" и что Европа является "слабым звеном" в понимании Москвы.

Давайте разберём, что за сценарий наращивается, кому он выгоден, где здесь стратегическая пауза (или даже фальшь) и какие механизмы стоят за этой "угрозой".

Американский пессимизм и европейские страшилки

Если верить последним заявлениям из Вашингтона, США окончательно устали играть роль "европейской няньки". Как сообщила газета The Guardian, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединённые Штаты "не будут главным гарантом безопасности Европы" и что союзники должны "взять на себя собственную ответственность". Перевод с дипломатического на обывательский простой: "Ребята, мы уходим из вашего подъезда, но можем продать вам сигнализацию".

Американский аналитический центр RAND Corporation в отчёте Burdensharing and Its Discontents прямо пишет: США уже несут почти половину всех оборонных расходов альянса — около 47 % — и собираются сосредоточиться на Тихоокеанском регионе. То есть Вашингтон честно говорит: "У нас теперь другие заботы — Китай, Тайвань и Южное море, а с вашими страхами разбирайтесь сами".

И вот тут начинается европейская мелодрама. Стоило американскому оркестру притихнуть, как на сцену вышли старые знакомые — тревога, паника и бесконечные доклады о "новой угрозе". Чем меньше уверенности в Белом доме, тем громче барабаны в Брюсселе и Париже.

Бизнес страха: как Европа кормит свои тревоги

Пока в Брюсселе спорят, кто громче крикнет "Русские идут!", оборонные концерны Европы потирают руки. Страх, как выясняется, — это не только инструмент мобилизации, но и отрасль. Он имеет свой ВВП, своих лоббистов, свои выставки и презентации.

Как отмечает Reuters, акции производителей оружия: Rheinmetall, Thales, BAE Systems, — подскочили на десятки процентов, а заказы льются рекой. Каждый новый "сигнал угрозы" превращается в звон монет: сегодня пугают захватом Готланда, завтра — "ракетами по Парижу". По данным журналистов, такие новости обычно всплывают аккурат накануне голосований о военных бюджетах. Совпадение? В Европе давно знают: лучшая реклама танков — страх.

По словам министра вооружённых сил Франции Катрин Вотрен, в проекте оборонного бюджета планируется увеличить его до 57,1 млрд евро к 2026 году, на 13%, в результате чего бюджетные усилия на вооружённые силы составят 2,2% ВВП.

Не удивительно, что когда генерал Мандон из Парижа требует добавить 6,7 млрд евро, вся пресса дружно вспоминает о "русской угрозе". Как подсчитал Le Monde, на выставке Eurosatory 2024 за неделю подписали оборонных контрактов на рекордные 14 млрд евро — и ни один министр не пожалел, что испугал избирателей. В конце концов, страх — это самая надёжная валюта современной Европы.

Кто на самом деле зарабатывает на страхе

Когда политики пугают, кто-то обязательно считает прибыль. Как пишет Financial Times, Европе потребуется 250 млрд евро в год на самооборону, если она хочет действовать без США. И почти весь этот поток осядет в руках тех, кто "борется с российской угрозой". На этом фоне Rheinmetall строит новый завод, BAE Systems фиксирует рекордные дивиденды, а главы компаний появляются на конференциях НАТО с видом скромных спасителей мира. Страх стал не побочным эффектом, а бизнес-моделью — и чем страшнее заголовок, тем толще контракт.

В Европарламенте уже шутят, что каждая утечка о "русской кибератаке" стоит как минимум миллиард евро "оборонки". И действительно, новость выходит утром, а вечером парламент принимает поправку об увеличении расходов на безопасность. Пугать выгодно — страх, как хорошее вино, всегда находит своего покупателя.

Европа устала — и боится признаться

Сколько можно бояться? Этот вопрос всё чаще звучит не на митингах, а на кухнях Берлина и Лиона. После трёх лет санкций, миграционного цунами и бесконечных "пакетов помощи Украине" кошелёк европейцев похудел сильнее, чем оборонный бюджет. Как пишут уже многие европейские СМИ, во многих странах континента растёт усталость от войны, а лозунг "Украина защищает Европу" вызывает уже не восторг, а раздражение. Даже во французских опросах более половины граждан считают, что Париж "переиграл с воинственностью".

Но политики боятся признаться, что пора остановиться, ведь стоит сказать "мир" — и придётся объяснить, куда делись миллиарды. Поэтому вместо паузы снова звучит хор угроз: сегодня — "дроны над Польшей", завтра — "русский флот у Норвегии". Как язвительно заметили обозреватели, европейский обыватель живёт от бюджета к бюджету, подгоняемый страхом и арифметикой контрактов.

Фабрика страшилок: кто и зачем крутит ручку страха

Первым, кто чувствует запах усталости Европы, оказывается Киев. Украинское руководство прекрасно понимает: чем меньше энтузиазма у спонсоров, тем громче нужно кричать о "неминуемой атаке". Дальше всё идёт по знакомому сценарию: украинские спикеры дают интервью, генералы пишут колонки, аналитические центры выпускают "оценки риска", а европейская пресса раздувает из них бурю.

Как сообщает издание haqqin.az, украинский эксперт Вячеслав Потапенко уже нарисовал целый "боевой сериал": Москва, по его версии, способна высадить до 50 тысяч человек, чтобы захватить шведский остров Готланд или кусок Эстонии, а заодно "угрожает Европе баллистическими ударами". Каждый такой сценарий звучит ровно в тот момент, когда европейские парламенты обсуждают очередной бюджет или новый транш помощи Киеву. Совпадение? Ну, конечно, как всегда.

Так рождается ежедневная повестка страха — удобная, звонкая и дорогая. Сегодня пугают Готландом, завтра — подлодками, послезавтра — "русским спецназом в Осло". И каждый раз результат один: растущий бюджет, падающая логика и стабильно высокий градус паники.

И в заключение...

Теперь поняв, кто кого и зачем пугает, не стоит удивляться, если завтра утром в ленте появится сенсация: то Франция "рассекретила план" о ракетных ударах "с подводных лодок", то Германия "подтвердила" запуск дронов через тысячи километров, то Великобритания или Польша "обнаружили" секретную сеть диверсантов, готовых стрелять по нефтепромыслам и центрам городов.

Обратите внимание не на пугающие заголовки, а на тайминг: как правило, в какой-то стране на вечер назначено голосование, способное урезать военные бюджеты или приостановить контракты, — и внезапно в эфире появляется новая страшилка. Раньше журналисты советовали "ищите женщину" как скрывающую причину скандала; теперь лучше "ищите, кто и где завтра идёт голосовать" — и вы быстро поймёте, кому выгодно раздуть панику.

Так что включайте критическое чутьё: спрашивайте, кому выгодно, сверяйте факты в нескольких источниках и считайте даты голосований и бюджета — часто именно там следует искать режиссёра очередной "катастрофы" или "коварного удара" со стороны России.